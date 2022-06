Dynamique du marché des étagères numériques, tendances futures, croissance du marché, aperçu régional et estimation de la taille d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des étagères numériques devrait croître à un TCAC de 18,2 %. de 2022 à 2030. L’étagère numérique est le segment sur lequel les entreprises de commerce électronique se concentrent et y investissent donc fortement. L’adoption de la numérisation dans le secteur de la vente au détail a récemment augmenté à un rythme important, en raison de la concurrence croissante, de l’introduction de nouveaux canaux pour fournir des biens, de l’augmentation des investissements sur le marché du commerce électronique, etc. En outre, les détaillants du monde entier offrent une grande flexibilité aux acheteurs tout au long du processus d’achat, et les gens utilisent également la plate-forme en ligne pour comparer les produits en fonction de divers paramètres afin d’obtenir la meilleure offre possible. D’autre part, l’étagère numérique permet aux gens de comparer et de choisir des produits parmi de vastes catégories de produits disponibles. Par conséquent, l’essor de l’industrie du commerce électronique est un facteur moteur majeur pour le marché numérique mondial.

Définition du marché mondial des étagères numériques

L’étagère numérique est une version en ligne de la façon dont une personne achète dans un magasin physique. Certains des composants numériques peuvent inclure un assortiment de produits, la disponibilité des produits, des images et des vidéos, une description, des évaluations, des avis, des prix, des promotions, etc. C’est la collection d’expériences numériques que les consommateurs utilisent pour trouver, se renseigner, comparer et acheter des produits. Tout, des moteurs de recherche et des pages de produits à votre site Web et à tout autre matériel en ligne, relève de cette catégorie. L’étagère numérique couvre toute l’expérience d’achat en ligne, de la recherche et de la découverte au paiement et au-delà. Pour les marques de commerce électronique et les détaillants, surveiller, analyser et réagir à ce qui se passe sur l’étagère numérique est crucial pour le succès. Certains des sites de commerce électronique utilisant des étagères numériques sont Flipkart, Amazon shopping, etc. Les étagères numériques aident les marques à niveler leur terrain de jeu. Lorsqu’ils sont utilisés avec un contenu précis et à jour, ils aident l’entreprise à se connecter avec ses clients de manière plus personnelle et significative.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des étagères numériques

La pandémie de covid-19 a fait des ravages dans le monde entier et a entraîné la chute de nombreuses industries. Cependant, les industries à base technologique, comme le commerce électronique, ont connu un boom soudain. Les gens ont commencé à compter sur les achats en ligne, d’abord par peur du virus, plus tard, certains d’entre eux sont complètement passés aux plateformes en ligne préférées pour acheter des produits. En raison de la facilité et de la disponibilité en ligne d’une large gamme de produits, les sites de commerce électronique sont de plus en plus exigeants de la part des clients. Compte tenu de la nature positive des consommateurs envers les sites de commerce électronique, le marché des étagères numériques devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial des étagères numériques

L’étude classe le marché des étagères numériques en fonction du type et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par composant ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Logiciel

Service

Par application ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Automobile

Beauté et soins personnels

Livres & Papeterie

Électronique grand public

Vêtements et chaussures

Décoration intérieure et électronique

Sports & Loisirs

Voyages & Tourisme

Médias et divertissement

Les autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des services représente la part de marché la plus élevée par composant

Basé sur les composants, le marché mondial des étagères numériques est divisé en logiciels et services . En 2021, le segment des services représentait la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des étagères numériques . La part de marché la plus élevée résulte de la demande croissante de services par les sites e-commerce par rapport à l’ensemble du logiciel. Certaines entreprises de commerce électronique font développer leurs sites Web ou leurs applications de manière indépendante et recherchent ensuite des services complémentaires pour les étagères numériques sur leurs plates-formes.

L’ APAC représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, APAC, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. On estime que l’APAC détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des étagères numériques au cours de la période de prévision . La part de marché la plus élevée de la région est due aux programmes de réforme économique de divers pays, créant des opportunités de croissance pour les fabricants. De plus, il y a une expansion des grands détaillants dans la région, ce qui devrait stimuler le marché des étagères numériques au cours de la période de prévision.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des étagères numériques