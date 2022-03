Dynamique du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), analyse complète, croissance de l’entreprise, révélation des principaux moteurs, perspectives et opportunités

Le rapport de marché convaincant donne des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe dans ce rapport d’étude de marché. Ce rapport fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marchés. Pour une prise de décision éclairée et une gestion supérieure des biens et services, les entreprises adoptent de nos jours une solution de rapport d’étude de marché.

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 31,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et est devrait atteindre 3 203,1 millions USD d’ici 2027. L’augmentation de l’incidence du glaucome dans le monde et l’augmentation de la population gériatrique sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Scénario de marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Selon Data Bridge Market Research, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord détient la part la plus élevée du marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Le leader du marché est Glaukos Corporation, qui représente une part de marché estimée à environ 20 % à 25 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des appareils MIGS.

La demande d’appareils MIGS a augmenté par rapport à l’année précise avec une transition rapide des médicaments contre le glaucome aux chirurgies mini-invasives du glaucome ainsi que l’introduction d’un produit technologiquement avancé. De plus, la demande d’appareils MIGS a augmenté en raison des initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation à la prévention de la cécité. Un autre scénario de remboursement inadéquat devrait limiter l’utilisation des appareils MIGS et devrait ralentir la croissance du marché des appareils MIGS au cours de la période de prévision.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Glaukos Corporation et Allergan ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblent les États-Unis, le Canada et le Mexique comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devient de plus en plus concurrentiel avec des sociétés telles que Glaukos Corporation et Allergan, car ce sont les principales sociétés dominantes dans le domaine des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) ayant un nombre maximal de produits. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS).

Développement du marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

En août 2019, New World Medical, Inc. a lancé un produit connu sous le nom de dispositif de drainage du glaucome Ahmed ClearPath. Il rend la chirurgie de shunt de tube plus efficace et plus facile. Cela a augmenté leurs offres de produits et les revenus ont également augmenté.

Portée du marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Le marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie et reste de l’Europe, Japon , Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen Orient et Afrique

Toutes les analyses par pays du marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée.

Marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), sur la base du produit, le marché est segmenté en stents MIGS, shunts MIGS et autres. Sur la base de la cible, le marché est segmenté en filtration sous-conjonctivale de l’espace suprachoroïdien du maillage trabéculaire et réduction de la production aqueuse. Sur la base du type de chirurgie, le marché est segmenté en glaucome associé à la cataracte et au glaucome autonome. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en services ambulatoires hospitaliers (HOPD), cliniques d’ophtalmologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail.

Étendue du marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) et taille du marché

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en fonction du produit, de la cible, du type de chirurgie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en stents MIGS, shunts MIGS et autres. Les stents MIGS dominent le marché en raison de la forte adoption des stents MIGS dans la chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) pour abaisser la PIO chez les patients difficiles à traiter. En outre, une variété de nouveaux micro-stents de glaucome sont fabriqués avec l’utilisation de divers matériaux.

Sur la base de la cible, le marché est segmenté en filtration sous-conjonctivale de l’espace suprachoroïdien du maillage trabéculaire et réduction de la production aqueuse. Le segment du treillis trabéculaire domine le marché car divers produits disponibles sur le marché ciblent le treillis trabéculaire pour le traitement du glaucome, car le treillis trabéculaire est l’une des principales structures de l’angle de drainage et joue un rôle crucial dans le drainage de l’humeur aqueuse. Dans l’œil, la majorité du liquide s’écoulant de l’œil se fait via le réseau trabéculaire.

Sur la base du type de chirurgie, le marché est segmenté en glaucome associé à la cataracte et au glaucome autonome. Le glaucome associé au segment de la cataracte domine le marché en raison de l’adoption croissante de la procédure de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) associée à la cataracte dans les pays développés et en développement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en services ambulatoires hospitaliers (HOPD), cliniques d’ophtalmologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres. Le segment des services ambulatoires hospitaliers (HOPD) domine le marché en tant que procédure de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). est une chirurgie ambulatoire qui prend normalement moins de 30 minutes et les services ambulatoires des hôpitaux (HOPD) sont l’un des premiers points de contact et l’option la plus fiable pour les patients dans divers pays.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. Le segment des appels d’offres directs domine le marché car la plupart des services ambulatoires des hôpitaux (HOPD), des cliniques d’ophtalmologie, des centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) préfèrent les appels d’offres directs pour rechercher les avantages de l’achat en gros, des remises et de la disponibilité facile des produits.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) jusqu’en 2027

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Glaukos Corporation

Ivantis Inc.

Allergan

Ellex

Alcón

IVB

Johnson and Johnson Surgical Vision Inc. et Johnson and Johnson Vision Care Inc. (filiale de Johnson and Johnson Inc.)

Technologie microchirurgicale

Molteno Ophthalmic Ltd.

Nouveau monde médical

Santé Pharmaceutique

Vue Scientifique

Portée du rapport :

Marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) Le rapport met en avant une gamme de segments liés aux études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Le rapport sur le marché mondial met en lumière de nombreux facteurs tels que les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique, qui contribuent tous à amener votre entreprise vers la croissance et le succès. De plus, ce rapport explique une meilleure perspective du marché en termes de tendances de produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport fournit une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché.

