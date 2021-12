Dynamique du marché des analyseurs d’humidité avec les meilleurs acteurs, la marge brute, la demande régionale, les plans et les prévisions de l’état de la demande jusqu’en 2027

Report Ocean a publié un nouveau rapport sur le marché mondial des analyseurs d’humidité. L’étude comprend une analyse approfondie des tendances régionales et de la croissance du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient en Afrique. Ce rapport d’étude examine également les défis qui ont un impact négatif sur la croissance de l’industrie et décrit une stratégie adoptée par les entreprises de 2017 à 2030.

Les revenus du marché mondial des analyseurs d’humidité étaient des revenus en dollars américains en 2020 et le marché devrait atteindre des revenus en dollars américains d’ici 2030, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de TCAC $$% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La miniaturisation des appareils électroniques et la demande de produits hautes performances et économes en énergie sur les appareils grand public (intelligents) sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance globale du marché. L’industrie dépend fortement de la technologie des smartphones et d’autres applications liées à l’électronique grand public, à la technologie automobile, etc.

Rapport de recherche sur le marché mondial des analyseurs d’humidité, par type (ordinateur de bureau, ordinateur de poche, en ligne), technique (titrage Karl Fischer, micro-ondes, infrarouge proche, radiofréquence), application (plastique et polymère, constructions, agriculture, autres) – Prévisions mondiales jusqu’en 2024

Analyse de marché

Généralement, un dessiccateur est un humidimètre portable ou fixe pour mesurer la teneur en humidité selon une technique de mesure d’humidité universellement acceptée. Une balance générale des analyseurs d’humidité utilise la chaleur d’une lampe halogène ou d’une ampoule halogène pour sécher un échantillon de matériau. La différence entre les poids avant et après la procédure de séchage donne la mesure de la teneur en humidité. Différentes techniques d’analyse de l’humidité sont applicables pour une utilisation dans les plastiques et polymères, la construction, l’agriculture, l’alimentation et les boissons, les tissus et textiles et les industries pharmaceutiques. En janvier 2019, AMETEK a institué le système de communication et d’affichage AMEVISION sous sa séquence d’analyseur d’humidité 3050.

Initialement destiné aux analyseurs WDG-V, le système AMEVision fournit des mesures d’humidité en temps réel et des données d’entreprise tout en identifiant une variété d’informations de maintenance et de dépannage des enfants. En février 2018, A&D Co. Ltd a dévoilé les modèles de balances multifonctionnelles GX-A/GF-A de la séquence Apollo. La gamme de produits est dotée de la technologie Smart Super Hybrid (SHS), qui offre une résistance aux chocs et une démonstration électronique de la charge et du débit.

Segmentation du marché

Le marché mondial des analyseurs d’humidité a été segmenté et divisé par application, type et technique. Par type, il est divisé en bureau, géré et en ligne.

Par application, il est donné par les plastiques et polymères, la construction, l’agriculture, l’alimentation et les boissons, les tissus et textiles, les produits pharmaceutiques et autres.

Par technique, il est appliqué au titrage Karl Fischer, à la perte à la mort, à la capacité, aux micro-ondes, au proche infrarouge, à la radiofréquence et autres. La région de l’Amérique du Nord est susceptible de prendre la tête du marché des dessiccateurs au cours de la période de recherche, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Les facteurs clés à l’origine de l’achèvement des analyseurs d’humidité comprennent l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons et le besoin croissant de ces appareils dans le secteur du pétrole et du gaz. De plus, on estime que l’informatisation de plus en plus acceptée dans les pratiques industrielles stimule les progrès du marché.

Cependant, les préoccupations concernant la cohérence et l’imprécision des dessiccateurs sont des éléments qui devraient entraver le développement du marché des dessiccateurs au cours de la période d’évaluation. Au mois de mars 2019, Shimadzu Corporation a présenté l’analyseur d’humidité Unibloc MOC63u à l’exposition JAIMA. Cet analyseur d’humidité est équipé d’un puissant radiateur électrique halogène et fournit une mesure rapide et précise. La température de fonctionnement peut être commutée de 50 °C à 200 °C. Il présente une variété de formulaires de mesure et un port USB intégré pour l’administration des données.

Pour la recherche, le marché mondial des analyseurs d’humidité, par type, a donc été segmenté en ordinateurs de bureau, portables et en ligne. Le segment des ordinateurs de bureau s’est contenté de la part de marché principale sur le marché des dessiccateurs. Le secteur des ordinateurs de poche était le deuxième plus grand marché en 2018, cependant, le segment en ligne devrait enregistrer le TCAC maximal au cours de ladite période de prévision. En outre, au mois d’avril 2018, Thermo Fisher Scientific Inc. a dévoilé Thermo Scientific

SOLA iQ, un analyseur de soufre virtuel qui fournit une évaluation des données en temps réel pour l’industrie pétrolière et gazière. La marchandise est destinée à améliorer le développement et à offrir une connectivité meilleure et fluide par rapport aux analyseurs conventionnels.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial des analyseurs d’humidité est divisé en régions comme l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et le reste du monde. Le taux de progression peut être reconnu par l’expansion rapide des entreprises médicales et chimiques, ce qui représente un défi plus important pour les analyseurs d’humidité. De plus, le développement économique sans cesse croissant pour répondre à la nécessité de services de construction de haute qualité est un autre élément responsable de la progression du marché dans le pays. La région de l’Asie-Pacifique devrait être le marché dont la croissance est la plus rapide de 2018 à 2024, tandis que l’Europe devrait occuper la deuxième place en termes de part de marché pour la durée de la période d’évaluation.

La région de l’Amérique du Nord devrait être le fer de lance du marché des dessiccateurs au cours de cette période de recherche, soutenue par l’Europe. L’Amérique du Nord est le plus grand pays en termes de part de marché sur le marché des dessiccateurs. Cette région a été regroupée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis contrôlent le marché des dessiccateurs, suivis par le Canada et le Mexique.

Les innovations dans les équipements de fabrication et le développement des activités agroalimentaires dans la région sont quelques-unes des raisons de l’expansion du marché des analyseurs d’humidité. En outre, l’existence de géants de la fabrication tels que AMETEK.Inc, General Electric, Mettler Toledo et Thermo Fisher Scientific Inc. est l’une des principales raisons du développement du marché dans cette région.

Acteurs majeurs

Les spectateurs proposés sur le marché mondial des analyseurs d’humidité sont des détaillants, des distributeurs, des grossistes, des investisseurs et des experts commerciaux, des gouvernements, des associations, des organismes industriels, etc. Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial des analyseurs d’humidité se concentrent sur la consolidation de leurs voies mondiales en concluant des marchés vierges.

Les spectateurs projetés sur le marché mondial des analyseurs d’humidité sont des entreprises comme Kett Electric Laboratory (Japon), Sartorius AG (Allemagne), Mettler-Toledo International, Inc. (US), Spectrasensors, Inc. US), Metrohm AG. (Suisse), Arizona Instrument LLC (États-Unis), Shimadzu Corp. (Japon), A&D Co., Ltd (Japon), Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), Brookhuis Applied Technologies (Pays-Bas), Ametek, Inc. (États-Unis ), Michell Instruments Inc. (États-Unis), General Electric Co. (États-Unis), PCE Instruments. (Norvège) et Adam Equipment Inc. (Royaume-Uni).

Perspectives régionales

L’Amérique du Nord est en tête du marché des analyseurs d’humidité grâce à un nombre croissant de collaborations et à des politiques gouvernementales efficaces. Les entreprises de semi-conducteurs aux États-Unis consacrent environ un cinquième de leurs revenus totaux à la recherche et au développement, l’un des taux les plus élevés de tous les secteurs. Tout au long des périodes économiques difficiles et des fluctuations du chiffre d’affaires, l’industrie a toujours donné la priorité à la R&D. Afin de maintenir le partenariat, le gouvernement fédéral finance la recherche à des niveaux durables. L’industrie continuera de stimuler la croissance économique et de développer des technologies qui feront progresser l’avenir.

Analyse d’impact de la COVID-19

Les entreprises de semi-conducteurs ont agi rapidement pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement, protéger leurs employés et répondre à d’autres problèmes urgents après la propagation de COVID-19. Malgré la gravité de la situation et le fait que de nombreux gouvernements continuent d’imposer des exigences de distance physique, les entreprises de semi-conducteurs sont désormais en avance lorsque la pandémie s’apaise et qu’une nouvelle normalité commence. À la suite de COVID-19, de nombreux aspects fondamentaux du secteur ont changé, notamment le comportement des clients, les revenus commerciaux et diverses caractéristiques des opérations de l’entreprise. Ainsi, certaines entreprises risquent de ne pas pouvoir survivre à la crise.

Objectif du rapportCette étude vise à déterminer la taille du marché de divers segments et pays avec des valeurs prévisionnelles pour les dix prochaines années. Dans les régions et les pays étudiés, le rapport couvre à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie. Il fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les moteurs et les défis qui influenceront la croissance future du marché. Le rapport comprendra également des opportunités d’investissement dans les micro-marchés pour les parties prenantes. De plus, une analyse approfondie des produits et desle paysage concurrentiel.

