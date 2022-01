Dynamique du marché de l’hydrolysat de protéines de lait 2022 par AMCO Proteins, Arla Foods Ingredients Group P/S, innovaflavors.com, Kerry., Tate & Lyle, Lactalis American Group, Inc., MILEI GmbH

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché mondial des hydrolysats de protéines de lait projettera un TCAC de 4,70% pour la période de prévision 2021-2028.

L’augmentation du revenu personnel disponible, la prise de conscience croissante des consommateurs envers les produits nutritionnels et les dépenses croissantes pour les compétences en recherche et développement des grandes entreprises sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de l’hydro lysat de protéines de lait.

Les hydrolysats sont les protéines qui sont décomposées à un niveau pour les rendre absorbables dans le corps humain. Les protéines du lait sont synthétisées, ce qui fournit neuf acides aminés essentiels. Ces neuf acides aminés essentiels sont bénéfiques pour la santé humaine. En d’autres termes, l’hydrolysat de protéines de lait est de nature plus nutritive en raison de la présence d’acides aminés.

Le rapport sur le marché de l’hydrolysat de protéines de lait présente les sociétés suivantes, notamment : – AMCO Proteins, Arla Foods Ingredients Group P/S, innovaflavors.com, Kerry., Tate & Lyle, Lactalis American Group, Inc., MILEI GmbH, MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD., Tatua, Fonterra Co-operative Group Limited, Royal FrieslandCampina, Glanbia PLC, Chaitanya Agro Bio-tech Pvt.ltd., A. Costantino & C. spa, Ba’emek Advanced Technologies Ltd, Hilmar Ingredients. , Hoogwegt, Spécialités Laitières et ARMOR PROTEINES SAS

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de l’hydrolysat de protéines de lait, catégorise la taille du marché mondial de l’hydrolysat de protéines de lait (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, le type, l’application et la région. Le rapport sur le marché de l’hydrolysat de protéines de lait par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie -Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par technologie (hydrolyse acide et hydrolyse alcaline/enzymatique), produit (caséine et lactosérum), forme (pâte et poudre), application (nutrition sportive, nutrition clinique, nutrition infantile et alimentation animale)

