Dynamique du marché de l’emballage Antimicrobien 2022 par – BASF SE, DOW, LINPAC Senior Holdings Limited, Oplon Pure Science Ltd, PreScouter, Foodtouch, Biomaster

Le marché des emballages antimicrobiens devrait connaître une croissance d’environ 5,37 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des emballages antimicrobiens fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de l’emballage à l’échelle mondiale intensifie la croissance du marché de l’emballage antimicrobien.

L’emballage antimicrobien est connu pour être l’application d’un emballage actif. Ce sont des emballages spécialement conçus qui aident à prévenir l’évolution superficielle des bactéries et des germes dans les aliments en utilisant un médiateur antimicrobien là où se produit une grande partie de la contamination et de la détérioration. Il permet une libération bien ordonnée du médiateur antimicrobien dans la surface des aliments et tout au long du stockage.

Le rapport sur le marché des emballages antimicrobiens présente les entreprises suivantes, notamment : – BASF SE, DOW, LINPAC Senior Holdings Limited, Oplon Pure Science Ltd, PreScouter, Foodtouch, Biomaster, Saniconcentrate, Mondi, MicrobeGuard Corporation, Avient, BioCote Limited

Le rapport d’étude de marché sur l’emballage antimicrobien reconnaît et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché. Il effectue également l’analyse de la part de marché mondiale, de la segmentation, de l’estimation de la croissance des revenus et des régions géographiques du marché. Le rapport a été élaboré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. De plus, l’analyse de marché dans le rapport significatif sur les emballages antimicrobiens comprend une étude concurrentielle, une analyse des informations sur la production, des applications et une analyse par région, un paysage des concurrents, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus jusqu’en 2029.

Par matériau de base (plastiques, biopolymères, carton et papier, papier d’aluminium, tissus non tissés et verre), type d’emballage (sacs, pochettes, plateaux, emballages en carton, tasses et couvercles, canettes et blisters), agents antimicrobiens (acide organique) , bactériocines, enzymes, huile essentielle, ions métalliques et oxydants, gaz, fongicides, extrait naturel et antibiotiques), technologie (emballage à libération contrôlée et emballage actif), utilisateur final (aliments et boissons, soins de santé, soins personnels et biens de consommation et produits agricoles Des produits)

