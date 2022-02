Dynamique du marché de l’automatisation de la pharmacie en Europe, analyse complète, croissance de l’entreprise, révélation des principaux moteurs, perspectives et opportunités 2028

Le marché européen de l’automatisation des pharmacies devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,39 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 1 668,48 millions USD d’ici 2028. Augmentation de l’application de l’automatisation dans tous les secteurs, y compris la santé , augmentation du nombre d’entreprises nationales et la nécessité de réduire le nombre d’employés sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période de prévision.

Scénario de marché de l’automatisation de la pharmacie en Europe

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’automatisation des pharmacies en Allemagne détient la part de marché la plus élevée sur le marché européen de l’automatisation des pharmacies. Le leader du marché est BD, qui représente une part de marché estimée à environ 13 % à 15 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles grâce à l’automatisation de la pharmacie. Par exemple, en juin 2018, BD a collaboré avec Helmer Scientific, un fournisseur de solutions intégrées pour les médicaments sensibles à la température, afin d’introduire une solution de distribution automatisée réfrigérée entièrement intégrée. Cette collaboration réalisée par la société a augmenté son portefeuille de produits pour les solutions d’automatisation de la pharmacie, augmentant ainsi la demande et les ventes à l’avenir.

Tendances ayant un impact sur le marché européen de l’automatisation de la pharmacie

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent BD, KUKA AG et McKesson Corporation ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance en Allemagne et les leaders du marché ciblent la France, l’Italie et le Royaume-Uni comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché de l’automatisation des pharmacies devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises telles que BD, KUKA AG et McKesson Corporation, car ce sont les principales entreprises dominantes dans l’automatisation des pharmacies ayant un nombre maximal de produits. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché européen de l’automatisation des pharmacies.

Segmentation:

Par produit (systèmes, logiciels, services), type de pharmacie (indépendante, chaîne, fédérale) Taille de la

pharmacie (grande pharmacie , moyenne pharmacie, petite pharmacie)

Application (distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments, gestion des stocks)

Utilisateur final ( Pharmacies hospitalières, Pharmacies ambulatoires, Pharmacies de détail, Pharmacies en ligne, Pharmacies centrales de commande/vente par correspondance, Organismes de gestion des prestations pharmaceutiques, Autres)

Canal de distribution (appel d’offres direct, distributeur tiers)

Par région

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Développements du marché de l’automatisation de la pharmacie en Europe

En juillet 2019, McKesson Corporation a ouvert son nouveau centre de distribution à Washington près de la région de Seattle. Cette nouvelle installation ouverte par la société a augmenté son espace, ce qui a permis d’améliorer l’approvisionnement et la distribution de leurs produits et d’augmenter les ventes et les revenus de la société.

En décembre 2019, Grifols, SA a annoncé le lancement de KIRO Fill. Ce remplissage KIRO apporte une plus grande autonomie au dosage par seringue de médicaments intraveineux (IV) non dangereux. KIRO Fill a été conçu pour améliorer la sécurité des patients, optimiser l’efficacité opérationnelle et faciliter la conformité réglementaire. Cela a aidé l’entreprise à améliorer son portefeuille de produits et à se développer sur le marché.

Portée du marché européen de l’automatisation de la pharmacie

Le marché européen de l’automatisation des pharmacies est segmenté sur la base des pays en Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie et reste de l’Europe.

Toutes les analyses par pays du marché européen de l’automatisation des pharmacies sont analysées plus en détail par produit, taille de la pharmacie, type de pharmacie, application, utilisateur final et canal de distribution. Sur la base du produit, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en systèmes, logiciels et services. Sur la base du type de pharmacie, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral. Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de petite taille. Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments, gestion des stocks . Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers.

Pointeurs clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de l’automatisation des pharmacies en Europe jusqu’en 2029

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

OMNICELL, INC.

Société Cerner

Capsa Santé

BD

Baxter

McKesson Corporation

AmerisourceBergen Corporation

vitabook GmbH

TOSHO co., Inc.

Gebr. Willach GmbH

Échange mondial de soins de santé, LLC.

BIQHS

Grifols, SA

Synergie médicale

APD Algorithmes Processes and Designs SA

JVM Europe BV

Systèmes Mediwell Ltd.

Genesis Automation LTD

PHARMAGEST INTERACTIF

FarmaOutils

Deenova Srl

MEKAPHARM

KUKA SA

Rohmann-Automation GmbH

KLS Pharma Robotics GmbH

Avec la direction

Points couverts dans le rapport :

Les points discutés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché.

Le profil complet des entreprises est mentionné.

La production, les ventes, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Les facteurs de croissance du marché sont discutés en détail dans lesquels les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.

Les domaines d’application du marché sont également discutés, donnant ainsi une idée générale du marché aux clients.

Le rapport contient l’analyse SWOT du marché. Enfin, le rapport contient la partie conclusion où les opinions des experts industriels sont incluses.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

Analyser le statut mondial de Xyz, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les acteurs clés.

Présenter le développement de Xyz aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leur plan et leurs stratégies de développement.

Définir, décrire et prévoir le marché par type de produit, marché et régions clés.

Les aspects futurs ayant un impact sur le marché mondial Xyz de toutes les manières possibles sont également discutés plus en détail dans le rapport. Les fournisseurs du marché se font concurrence sur la base de l’innovation, de la réputation, des prix, du service, de la promotion et de la distribution. Le rapport sur le marché de Xyz a fait face à plusieurs phases après avoir rassemblé les données les plus importantes de la recherche avec le défi de les organiser de manière appropriée, ce qui a rendu l’analyse plus efficiente et efficace.

