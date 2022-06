Dynamique du marché de la thérapie contre le cancer du poumon, analyse complète, croissance de l’entreprise, révélation des principaux moteurs, perspectives et opportunités

Le rapport d’activité sur le marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon comprend une analyse et des prévisions complètes du marché, la définition du marché, les moteurs du marché et les contraintes du marché, la part de marché, la segmentation du marché et l’analyse des principaux acteurs du marché. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché. Le rapport de marché crédible A propose une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de production, du coût / profit, de l’offre / demande et de l’importation / exportation concernant l’industrie de la santé.

Le cancer du poumon à petites cellules, la tumeur carcinoïde pulmonaire et le cancer du poumon non à petites cellules sont trois types différents de cancer du poumon. Le marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon était évalué à 24 667,82 millions USD en 2021 et devrait atteindre 54 475,11 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,41 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et des informations réglementaires.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-lung-cancer-therapeutics-market

La thérapeutique du cancer du poumon fait référence aux thérapies qui incluent les médicaments et la chirurgie visant à retarder, tuer, diminuer ou détruire la croissance cancéreuse et les cellules dans les poumons. Ce type de cancer est traité par chimiothérapie, immunothérapie, chirurgie et radiothérapie. Les carcinomes pulmonaires primaires proviennent généralement des cellules épithéliales.

Dynamique du marché de la thérapeutique du cancer du poumon

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Prévalence des modes de vie malsains

L’augmentation de l’adoption de modes de vie malsains, tels que le tabagisme, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des thérapies contre le cancer du poumon. Le tabagisme est connu pour être une cause importante de cancer du poumon.

Demande de thérapies ciblées

L’augmentation de la demande de thérapies ciblées, notamment la chimiothérapie, l’immunothérapie, la chirurgie et la radiothérapie pour traiter le cancer du poumon, accélère la croissance du marché.

Présence de médicaments hautement efficaces

La présence de médicaments hautement efficaces, tels que l’avastin, le gemzar, le taxotere et le tarceva influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’arrivée de la nanomédecine pour traiter le cancer du poumon offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les approbations croissantes dans la thérapeutique du cancer du poumon élargiront encore le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des thérapeutiques contre le cancer du poumon

D’autre part, la présence d’installations de diagnostic du cancer médiocres dans de nombreux pays et les effets indésirables des chimiothérapies devraient entraver la croissance du marché. En outre, des réglementations strictes devraient défier le marché des thérapies contre le cancer du poumon au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la thérapeutique du cancer du poumon fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des thérapeutiques contre le cancer du poumon

Les services médicaux tels que les thérapies contre le cancer du poumon ont connu une baisse de leurs revenus au cours des années 2020 et 2021 en raison de l’épidémie de COVID-19. Les actes médicaux majeurs ont été refusés pendant la pandémie afin de prévenir le risque de propagation du coronavirus. Cependant, une augmentation des procédures thérapeutiques contre le cancer du poumon est attendue dans l’après-COVID en raison de l’assouplissement des restrictions.

Développement récent

AdoRx Therapeutics, a annoncé sa collaboration stratégique avec Lung Cancer Initiative chez Johnson & Johnson et Johnson & Johnson Innovation LLC en février 2019. AdoRx a accordé une option exclusive pour rechercher, développer et commercialiser de nouveaux antagonistes selon les termes de l’accord.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lung-cancer-therapeutics-market

Étendue du marché mondial des thérapeutiques contre le cancer du poumon et taille du marché

Le marché des biomarqueurs est segmenté en fonction du type de cancer, du type de molécule, de la classe de médicaments, du type de traitement, du type de thérapie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de cancer

Cancer du poumon non à petites cellules

Cancer du poumon métastatique

Mésothéliome

Tumeurs de la paroi thoracique

Tumeurs neuroendocrines pulmonaires

Tumeurs médiastinales

Sur la base du type de cancer, le marché thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires et tumeurs médiastinales.

Type de molécule

Petites molécules

Produits biologiques

Sur la base du type de molécule, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en petites molécules et en produits biologiques.

Classe de drogue

Agents d’alkylation

Antimétabolites

Inhibiteurs mitotiques

Inhibiteurs de multikinases

Inhibiteurs de l’EGFR

Les autres

Dans la classe des médicaments, le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases, inhibiteurs d’EGFR et autres.

Type de traitement

Radiothérapie

Chimiothérapie

Thérapie ciblée

Immunothérapie

Autres drogues

Sur la base du type de traitement, le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie et autres médicaments.

Type de thérapie

Thérapie médicamenteuse unique

Thérapie combinée

Sur la base du type de thérapie, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en thérapie médicamenteuse unique et thérapie combinée.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

En ligne

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, en ligne et autres.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon sont Church & Dwight Co., Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc. (Royaume-Uni), Pfizer Inc. (États-Unis), Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde), Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon), ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (Japon), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Novartis AG (Suisse), Lily. (États-Unis), AstraZeneca (États-Unis), Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne), Merck & Co., Inc. (États-Unis), CELGENE CORPORATION (États-Unis), Sanofi (France), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde), ALLERGAN (Irlande), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël) et Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis), entre autres.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lung-cancer-therapeutics-market

Analyse/aperçus régionaux du marché Thérapeutique contre le cancer du poumon

Le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de cancer, type de molécule, classe de médicament, type de traitement, type de thérapie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des thérapies contre le cancer du poumon en raison de l’augmentation de l’incidence du cancer du poumon et de la population vieillissante croissante dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’utilisation accrue des thérapies contre le cancer du poumon en raison de l’augmentation du tabagisme dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la thérapeutique du cancer du poumon vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la thérapeutique du cancer du poumon, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapeutique contre le cancer du poumon

Le paysage concurrentiel du marché Thérapeutique du cancer du poumon fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, posez une question pour parler à nos experts du secteur https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-lung-cancer-therapeutics-market