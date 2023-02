Dynamique du marché de la construction de centres de données en Europe, analyse complète, croissance de l’entreprise, principaux moteurs révélés, perspectives 2029 et opportunités

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen de la construction de centres de données est évalué à 14,48 milliards USD en 2021 et devrait croître à un TCAC de 9,59 % au cours de la période de prévision pour atteindre 30,12 milliards USD d’ici 2029.

Les principaux acteurs opérant sur le marché européen de la construction de centres de données sont :

Turner Construction Company (États-Unis), DPR Construction. (États-Unis), AECOM (États-Unis), Schneider Electric (France), MA Mortenson Company. (États-Unis), Arup (Royaume-Uni), CORGAN (États-Unis), Currie & Brown Holdings Limited (Royaume-Uni), Fortis Construction, (États-Unis), Gensler, (États-Unis), HDR, (États-Unis), ISG (États-Unis)

Principaux segments de marché :

types d’infrastructures

infrastructures électriques

infrastructure de machines

construction générale

type de centre de données

étape 1

niveau 2

Niveau 3

couche 4

Taille de l’organisation

petite organisation

organisation moyenne

grande organisation

vertical

Banque, Services Financiers et Assurance

Technologies de l’information et télécommunications

gouvernement et défense

soins de santé

hébergement de détail

puissance et énergie

Opération

ETC

Marché de la construction de centres de données en Europe par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

Principaux avantages du marché européen de la construction de centres de données par rapport aux concurrents mondiaux :

Ce rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille du marché de la construction de centres de données européens pour identifier de nouvelles opportunités .

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence les forces de l’acheteur et du fournisseur qui permettent aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans une industrie.

La recherche met en évidence les facteurs les plus influents et les principaux domaines d’investissement.

Nous décomposons les principaux pays de chaque région et mentionnons leur contribution au chiffre d’affaires.

La section Positionnement des acteurs du marché permet de comprendre le positionnement actuel des acteurs du marché actifs dans la construction de centres de données en Europe.

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport sur le marché européen de la construction de centres de données sont:

Quel est le taux de croissance, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui poussent à la construction de centres de données européens ?

Quelle région européenne devrait avoir la plus grande part de marché de la construction de centres de données ?

Quels tendances, défis et obstacles affecteront le développement et l’échelle de la construction de centres de données européens à l’échelle mondiale ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants européens de construction de centres de données ?

Quelles sont les opportunités et les menaces de la construction de centres de données européens auxquelles sont confrontés les fabricants de l’industrie européenne mondiale de la construction de centres de données ?

