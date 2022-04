durcissables aux UV Chiffre d’affaires, région et pays t Part, tendances, analyse de la croissance jusqu’en 2026

formulés(COV).

Le marché mondial des résines durcissables aux UV et des produits formulés devrait atteindre 7,90 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les résines durcissables aux UV aident à durcir le rayonnement de matériaux tels que les encres, les revêtements et les adhésifs, entre autres. Ces résines sont exemptes de solvant organique et comprennent une variété d’additifs tels que des pigments, des antioxydants, des plastifiants et des stabilisants.

L’utilisation de résines durcissables aux UV et de produits formulés a augmenté au cours des deux dernières décennies. Le durcissement induit par les UV présente plusieurs avantages, tels qu’une consommation d’énergie et un espace d’équipement réduits, moins d’émissions, une réduction des déchets, un traitement à basse température et une productivité plus élevée.

De plus, ces résines ne contiennent aucun solvant organique qui pourrait avoir un impact négatif sur l’environnement. Un grand nombre de résines durcissables à la lumière UV ont été développées pour répondre aux réglementations strictes en Amérique du Nord et en Europe afin de réduire le niveau de pollution de l’air ainsi que la consommation d’énergie.

La région Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 10,1 % au cours de la période de prévision. La croissance rapide des industries et de l’urbanisation propulse la croissance du marché. Des réglementations gouvernementales favorables, des pays très peuplés tels que la Chine et l’Inde, et l’expansion du secteur de l’automobile et de la construction stimulent le marché. Le Japon, la Chine et l’Inde sont les plus gros consommateurs de résines durcissables aux UV et de produits formulés.

Principaux participants Arkema SA, BASF SE, Toagosei Co. Ltd., IGM Resins BV, Covestro AG, Nippon Gohsei, Alberdingk Boley GmbH, Wanhua Chemical Group Co., Ltd., Lambson Limited et Eternal Chemical Co. Ltd, entre autres.

Obtenez un exemple du rapport : https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1829

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que les

oligomères détenaient une part de marché de 29,8 % en 2018. Les oligomères tels que les acrylates sont utilisés pour le vernis de surimpression, dans l’application d’encre et revêtement en bois. Certains des types courants d’oligomères sont l’acrylate d’époxy, l’acrylate d’uréthane aliphatique, l’acrylate d’uréthane aromatique, l’acrylate de polyester et l’acrylate acrylique.

Les oligomères de type acrylate d’uréthane aliphatique et acrylate d’uréthane aromatique augmentent la ténacité, la flexibilité, la réactivité multifonctionnelle, la résistance chimique, la dureté et réduisent également les coûts.

L’acrylate de polyester est utilisé pour le mouillage des pigments, l’adhérence, l’oligomère de choix pour les encres litho en raison de l’équilibre hydrique et de l’imprimabilité. En plus des oligomères utilisés dans les formulations de durcissement par rayonnement, ils peuvent être non fonctionnels, monofonctionnels ou multifonctionnels et sont utilisés pour améliorer les performances ou les propriétés environnementales.

Les oligomères époxy sont l’une des industries de durcissement UV les plus couramment utilisées car ils sont durs, durcissent rapidement, offrent une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques. La dureté des oligomères a également de nombreux effets secondaires, tels que des viscosités élevées, une mauvaise adhérence et jaunit avec le temps. Les oligomères d’acrylate détenaient une plus grande part de marché de 67,9 % en 2018.

Les revêtements sont l’une des applications les plus courantes des résines durcissables aux UV et des produits formulés. Il devrait détenir une part de marché de 26,1% en 2026. La tendance du «passage au vert» adoptée par de nombreux gouvernements à travers le monde en augmente l’utilisation dans diverses industries.

L’Amérique du Nord devrait détenir une part de marché de 31,9% en 2026. L’Amérique du Nord est une région développée et les industries d’utilisateurs finaux établies telles que la logistique, la construction et l’électronique stimulent le marché.

Recevoir le résumé du téléchargement : https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1829

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des résines durcissables aux UV et des produits formulés sur la base de la composition, de la chimie, de l’application et région :

Composition Outlook (Volume : Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires : Milliards USD ; 2016-2026)

Oligomères

Monomères

Photoinitiateurs

Additifs

Chimie Outlook (Volume : Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires : Milliards USD ; 2016-2026)

Non-Acrylates & Oligoamines

Acrylate Oligomers

Application Outlook ( Volume : Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires : Milliards USD ; 2016-2026)

Revêtements

Surimpression Vernis

Encres d’imprimerie

Adhésifs

Impression 3D

Autres

Demander la personnalisation du rapport : https://www.reportsanddata.com/report-detail/uv-curable-resins-and-formulated-products-market

Perspectives régionales (Volume : Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires : Milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques:

marché des nanofibres @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-nanofibers-market

Marché des fibres synthétiques@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-synthetic-fibers-market

Ferrochrome Market@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-ferrochrome-market

Marché de la roche phosphatée@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-phosphate-rock-market

À propos

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports