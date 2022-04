du produit, demande, scénario commercial, tendances, part, applications, types et prévisions 2020-2030

Portée du marché des infrastructures de recharge des véhicules électriques a atteint 5,64 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 38,6 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’adoption croissante des véhicules électriques (VE) devrait stimuler la croissance des revenus du marché, car les émissions de carbone continuent d’augmenter et des normes plus strictes sont déployées.

en raison de l’augmentation des émissions de carbone et de la demande d’énergie verte sont des facteurs clés de la croissance du marché mondial des infrastructures de recharge des véhicules électriques

électriquesflottes. En conséquence, la demande de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les lieux publics et privés augmente. La demande croissante d’énergie verte devrait également contribuer à la croissance des revenus du marché à l’avenir. L’énergie verte devrait jouer un rôle clé dans les bornes de recharge électriques publiques et privées.

Le rapport d’étude de marché sur le marché des infrastructures de recharge des véhicules électriques échantillonne et mesure des données de qualité sur l’environnement commercial global pour la période de prévision 2021-2030. Des données complètes sur les poches d’investissement croissantes évaluées dans le rapport sur le marché des infrastructures de recharge des véhicules électriques sont alimentées et soutenues par réponses humaines.

Le rapport propose également des informations détaillées sur chaque acteur du marché mondial des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ainsi que sur sa position mondiale, sa situation financière, son lancement de produit, ses plans d’expansion commerciale, entre autres. . Les acteurs du marché se concentrent sur le développement de diverses stratégies telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements de produits et les investissements en recherche et développement.

Entreprises présentées sur le marché mondial des infrastructures de recharge pour véhicules électriques :

Chargepoint, Inc., Tesla Inc., Chargemaster Limited (BP Pulse), ABB Ltd, Electrify America LLC, EV Connect, Inc., Greenlots, SemaConnect, Inc., ClipperCreek, Inc. ., et Siemens AG.

Les

revenus du segment des fournisseurs de services de mobilité électrique devraient augmenter à un TCAC considérablement robuste au cours de la période de prévision, car les fournisseurs de services de mobilité électrique offrent une monétisation optimale, entraînant une rentabilité accrue du réseau, une plus grande liberté de choix et une gestion améliorée de la flotte électrique.

Le segment de charge normale devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de chargeurs normaux parmi la classe ouvrière en raison du faible coût, en particulier dans les pays en développement avec une démographie plus importante et un besoin croissant de recharge à faible coût.

L’Asie-Pacifique devrait représenter une part de revenus plus importante que les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision. La demande croissante de véhicules électriques à prix abordable pour une utilisation régulière devrait stimuler la croissance des revenus du marché dans cette région.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine) , Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Emergen Research a segmenté l’infrastructure mondiale de recharge des véhicules électriques en fonction du fournisseur, de l’infrastructure de recharge, du niveau de recharge, du type de véhicule, du type d’installation, de l’application et de la région :

Provider Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2030)

Opérateur

Fournisseur de services de mobilité

électrique Concentrateurs

de recharge Perspectives de l’infrastructure de recharge (Volume, millions d’unités, revenus, milliards USD ; 2017-2030)

CCS

Chademo

Normal Charge

Tesla Super Charger

Type-2 (IEC 62196)

Perspectives du niveau de charge (volume, millions d’unités, revenus, milliards USD ; 2017-2030)

Niveau 1 (120 V)

Niveau 2 (240 V)

Niveau 3 (200 V – 600 V)

Perspectives du type de véhicule (volume, millions d’unités, revenus, Milliards USD ; 2017-2030)

Vélo électrique

Plug-in Hybrid PEV

EV Voitures

particulières Camionnettes de livraison lourdes

Autres

Type d’installation Perspectives (volume, millions d’unités, chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2030)

Chargeur portable Chargeur

fixe

Perspectives d’application (volume, millions d’unités , Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2 017–2030)

publique

privée

Caractéristiques de la clé

le rapport fournit des détails sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités, défis, perspectives de croissance, limites et menaces.

Le rapport contient des détails sur les entreprises clés, le portefeuille de produits ainsi que les spécifications, l’évaluation de la production. , et des parts de marché

Évaluation des principales tendances actuelles et émergentes des marchés et des perspectives de croissance

Il propose également des estimations fondées sur la recherche pour la période de prévision de huit ans, principalement pour estimer la croissance potentielle du marché

Bref aperçu de l’industrie en ce qui concerne la recherche et le développement, les progrès technologiques et développement

de produits Évaluation approfondie des matières premières en amont, des acheteurs en aval, des demandes et du scénario de marché

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

