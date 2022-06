du marché du vaccin contre le paludisme , taille, analyse concurrentielle et prévisions 2022-2028

Le marché mondial du vaccin contre le paludisme est évalué à 394,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre 887,8 millions USD d’ici 2028 avec un TCAC de 12,3 % sur la période de prévision.

marché mondial du vaccin contre le paludisme fournissant des informations complètes sur la situation actuelle du marché et offrant des informations solides sur la taille, le volume et la dynamique potentiels du marché au cours de la période de prévision 2022-2028. L’étude de recherche propose une analyse complète des aspects critiques du marché mondial du vaccin contre le paludisme , y compris la concurrence, la segmentation, les progrès géographiques, l’analyse des coûts de fabrication et la structure des prix. Nous avons fourni le TCAC, la valeur, le volume, les ventes, la production, les revenus et d’autres estimations pour les marchés mondiaux et régionaux

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués dans le marché du vaccin contre le paludisme sont :

CellFree Sciences Co. Ltd.

Sanaria Inc

Nobelpharma Co

VLP Thérapeutique LLC

Cadila Healthcare Ltd.

Génome ReS Ltd.

biotechnologies

GenVec

GlaxoSmithKline plc.

d’autres .

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2015-2020 ; Année de base – 2020 ; Période de prévision** – 2022 à 2028

Géographiquement, ce rapport divise le monde en plusieurs régions clés, les revenus (millions USD) La géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique) se concentrant sur les pays clés de chaque région. Il couvre également les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités, les défis et les problèmes clés du marché mondial du vaccin contre le paludisme post-consommation .

Analyse de segmentation :

Par type d’agent :

Plasmodium falciparum

Plasmodium Vivax

Espèces d’anophèles

Par type:

Vaccin pré -érythrocytaire

Vaccin érythrocytaire

Vaccin multi-antigène

Par les utilisateurs finaux :

Hôpitaux

Cliniques

Centres communautaires

clés pour les rapports sur le marché du vaccin contre le paludisme

L’analyse fournit une enquête exhaustive sur le marché mondial du vaccin contre le paludisme post-consommation ainsi que les projections futures pour évaluer la faisabilité de l’investissement. En outre, le rapport comprend des analyses quantitatives et qualitatives du marché du vaccin contre le paludisme post-consommation tout au long de la période de prévision. Le rapport comprend également les opportunités commerciales et les possibilités d’expansion. En plus de cela, il fournit des informations sur les menaces ou les obstacles du marché et l’impact du cadre réglementaire pour donner un plan directeur au marché du vaccin contre le paludisme post-consommation . Ceci est fait dans le but d’aider les entreprises à

Par analyse régionale et nationale

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

France

ROYAUME-UNI

Italie

Espagne

Suède

Pays-Bas



Suisse

Belgique

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Corée du Sud

Japon

Chine

Inde

Australie

Philippines

Singapour

Malaisie

Thaïlande

Indonésie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Mexique

Colombie

Brésil

Argentine

Pérou

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Egypte

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Rapports sur les tendances :