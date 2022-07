du marché du stockage d’énergie résidentiel 2020: taille, analyse, tendances et prévisions régionales de l’industrie mondiale d’ici 2028 | Emergen Research

La du marché mondial du stockage d’énergie résidentiel devrait atteindre 31,51 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la baisse des prix des batteries et à la présence d’incitations et de programmes encourageant le déploiement de systèmes de batteries dans les pays développés, ce qui devrait continuer à favoriser l’adoption des batteries dans les systèmes de stockage d’énergie résidentiels. L’augmentation des investissements des fabricants de batteries pour le développement de batteries lithium-ion plus rentables et avancées soutient la demande croissante de batteries lithium-ion

L’utilisation croissante des batteries lithium-ion en raison de réglementations et de politiques environnementales strictes et du besoin croissant de réduire les émissions de carbone augmente croissance du marché du stockage d’énergie résidentiel. Les avantages technico-économiques des batteries lithium-ion par rapport aux batteries conventionnelles sont un facteur clé pour stimuler la demande.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché du stockage d’énergie résidentiel incluent : ABB, Samsung SDI Co, Tesla, Inc., BYD Company, Eguana Technologies, Schneider Electric, Siemens, Huawei, Eaton Corporation plc et LG Chem.

L’étude sur le marché mondial du stockage d’énergie résidentiel est le dernier rapport couvrant l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché du stockage d’énergie résidentiel a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la façon dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie du marché du stockage d’énergie résidentiel.

Quelques faits saillants du rapport :

En septembre 2020, Hitachi ABB Power Grids a acquis la société américaine Pioneer Solutions LLC, qui est un fournisseur de solutions front-to-back office pour les matières premières/le commerce de l’énergie et la gestion des risques (C/ETRM). L’acquisition devrait élargir l’offre d’exploitation du marché de l’énergie et donner aux acteurs du marché de l’énergie des capacités numériques de pointe pour naviguer dans l’environnement réglementaire en évolution et les objectifs en matière d’énergie renouvelable.

Le segment des batteries lithium-ion représentait la plus grande part des revenus en 2020. Des réglementations et politiques environnementales strictes stimulent l’utilisation des batteries lithium-ion pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les revenus du segment appartenant aux clients devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. La grande valeur que les clients accordent à la possession de leurs propres systèmes de stockage devrait continuer à stimuler la demande de systèmes de stockage d’énergie résidentiels appartenant aux clients.

Le segment sur réseau représentait une part de revenus significativement élevée sur le marché du stockage d’énergie résidentiel en 2020. L’augmentation de l’utilisation des systèmes sur réseau dans le secteur résidentiel, car elle élimine le besoin d’acheter un système de batterie de secours coûteux pour stocker tout excès d’énergie croissance du segment des systèmes en réseau.

L’Asie-Pacifique a représenté la plus grande contribution de la part des revenus au marché mondial du stockage d’énergie résidentiel en 2020. La présence de diverses incitations et programmes dans les pays de la région pour encourager l’adoption de systèmes de stockage d’énergie résidentiels est un facteur clé qui soutient la croissance du marché.

Il offre exclusivement des détails sur le cadre réglementaire et les politiques de développement qui ont été mises en œuvre sur le marché au cours des dernières années. Dernières tendances du marché du stockage d’énergie résidentiel. Le rapport sur le marché mondial du stockage d’énergie résidentiel est un document complet sur le scénario actuel du stockage d’énergie résidentiel mondial. industrie marchande.

Aperçu régional :

Le marché mondial du stockage d’énergie résidentiel a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyenne Afrique de l’Est. Il évalue la présence du marché mondial du stockage d’énergie résidentiel dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Cette enquête fournit des réponses aux questions importantes suivantes

: taux de croissance attendu du marché du stockage d’énergie résidentiel ? Quelle est la taille du marché pour la période de prévision de 2022 à 2028 ?

Quels sont les principaux moteurs du changement de cap de l’industrie ?

Quels sont les principaux fournisseurs qui dominent l’industrie du marché du stockage d’énergie résidentiel dans différentes régions? Quelles sont leurs stratégies gagnantes pour garder une longueur d’avance sur la concurrence ?

Quelles sont les tendances du marché du stockage d’énergie résidentiel auxquelles les propriétaires d’entreprise peuvent faire confiance au cours des prochaines années?

Quels sont les menaces et les défis qui devraient limiter la progression de l’industrie du marché du stockage d’énergie résidentiel dans différents pays?

Quelles sont les principales opportunités offertes aux employeurs au cours de la période de prévision de 2022 à 2028 ?

