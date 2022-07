du marché du séquençage de l’exome entier , étude de recherche approfondie, demande future et prévisions 2028 | Emergen Research

Selon le dernier rapport d’Emergen Research, la taille du marché mondial du séquençage de l’exome entier devrait être considérablement robuste en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision. L’incidence croissante des troubles génétiques, la sensibilisation croissante au séquençage de l’exome entier et le développement rapide de méthodes de diagnostic avancées pour le traitement des troubles génétiques sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché. En outre, le séquençage de l’exome entier est rentable par rapport aux méthodes de séquençage du génome entier et a une plus grande efficacité pour détecter les variations génétiques ou les mutations qui modifient les séquences de protéines, ce qui a stimulé son adoption dans la recherche universitaire et scientifique.

Dynamique du marché :

Le séquençage de l’exome entier est une technique de séquençage de nouvelle génération largement utilisée et importante qui séquence efficacement toutes les régions codant pour les protéines dans un génome. Le séquençage de l’exome entier est principalement utilisé pour dépister et identifier les variations et les mutations dans les régions codant pour les protéines. Le séquençage complet de l’exome peut détecter avec précision les mutations génétiques liées aux malformations congénitales et aux retards de développement. La sensibilisation accrue aux avantages du séquençage de l’exome entier dans la détection des troubles génétiques, l’augmentation des investissements pour accélérer la recherche en génomique et en protéomique et l’adoption de technologies de pointe sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Marché du séquençage de l’exome entier: paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage de l’exome entier sont décrits en détail dans le rapport et leurs stratégies, collaborations et innovations de produits. L’analyse des principaux acteurs et de leurs stratégies pour renforcer leur présence sur le marché permet de mieux comprendre le paysage concurrentiel du marché des dossiers de santé électroniques. Les principales entreprises du marché mondial du séquençage de l’exome entier incluent:

Illumina, Inc.

Technologies de la vie

Roche NimbleGen, Inc.

AgilentTechnologies

BGI (Institut de génomique de Pékin)

Eurofins Genomics, Inc.

Sengenics

GENEWIZ, Inc.

Knome, Inc.

Macrogène, Inc.

Génétique ambrée

services en 2020 :

Le segment des services a représenté la plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2020. Les services sont en outre segmentés en services de séquençage et d’analyse de données. L’augmentation de la demande de services de séquençage et d’analyse de données à haut débit en raison de leurs avantages tels que la visualisation bioinformatique avancée et le séquençage et la gestion des données à faible coût est un facteur clé de la croissance de ce segment. Les services d’analyse de séquences comprennent généralement la conception expérimentale, la génération de bibliothèques à partir d’échantillons et l’analyse en aval des séquences d’ADN.

revenus le plus rapide :

sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial du séquençage de l’exome entier est segmenté en hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, centres de recherche et institutions universitaires, etc. Le segment des centres de recherche et des institutions universitaires devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. Les facteurs contribuant à la croissance de ce segment sont la demande croissante de thérapies avancées et de médecine personnalisée, l’augmentation des investissements des organismes gouvernementaux dans les programmes de recherche génomique, l’utilisation croissante du séquençage de l’exome entier dans les laboratoires de génétique clinique et l’utilisation croissante de la technologie dans le diagnostic et le traitement du cancer et autres maladies chroniques.

Amérique du Nord en 2020 :

Parmi les marchés régionaux, le marché du séquençage de l’exome entier en Amérique du Nord a représenté la plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2020. Prévalence croissante des troubles chroniques et génétiques, demande croissante de médecine personnalisée, adoption croissante de l’ensemble La technologie de séquençage de l’exome pour le développement de diagnostics avancés et l’augmentation des activités de R&D en génomique sont des facteurs majeurs qui soutiennent la croissance des revenus du marché nord-américain. La croissance des revenus est en outre stimulée par des facteurs tels que l’augmentation du financement gouvernemental pour la recherche sur le cancer et la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région, notamment Illumina, Inc., Agilent Technologies et Life Technologies.

Segmentation du marché mondial du séquençage de l’exome entier

Emergen Research a segmenté la blockchain mondiale sur le marché de la génomique en fonction du service, du modèle commercial, de l’application, de la fin utilisation et région :

Service Outlook (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Utilité

plateformes

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Entreprise à client (B2C)

Entreprise à entreprise (B2B)

client à entreprise (C2B)

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Stockage et sécurité des données

Partage et monétisation des données

l’assurance maladie automatisée

Perspectives d’utilisation finale de

Hôpitaux

Pharmaceutique et biotechnologie

instituts

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Sud-Est Asie

Inde

Nous pouvons également fournir des rapports régionaux ou nationaux personnalisés pour les régions suivantes :

Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Reste de l’Asie-Pacifique, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite, Turquie, Reste de Moyen-Orient et Afrique

