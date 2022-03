du marché du ruban adhésif isolant, tendances et opportunités régionales, analyse des revenus, pour 2021-2028

La sensibilisation croissante des fabricants à la commodité de ces rubans et la croissance robuste du secteur de la construction stimuleraient la croissance

du marché Tailledevrait atteindre 1,64 milliard USD en 2028, enregistrant un TCAC de 2 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché sont la sensibilisation croissante des fabricants à la commodité de ces bandes et la croissance robuste du secteur de la construction.

Le ruban adhésif isolant est une forme de ruban sensible à la pression utilisé pour isoler les fils électriques et autres matériaux conducteurs d’électricité. Le ruban adhésif isolant est disponible dans une variété de polymères, mais le vinyle est un choix populaire car il s’étire bien et offre une isolation excellente et durable. Les rubans et adhésifs sensibles à la pression sont utilisés dans le secteur électronique pour insérer des pièces directement dans les appareils.

Un facteur déterminant du marché des rubans adhésifs isolants est la tendance à la miniaturisation des appareils électroniques, en particulier les téléphones portables, les ordinateurs personnels portables et les tablettes. L’industrie des appareils électroniques et électriques est l’un des utilisateurs finaux les plus courants de rubans adhésifs isolants sensibles à la pression. L’industrie s’est développée à une vitesse vertigineuse. L’augmentation du revenu disponible, les changements dans les modes de vie des gens et la dépendance accrue à l’utilisation d’appareils électroniques sont tous des facteurs qui stimulent les ventes d’appareils électroniques dans le monde. Faisceau de câbles, isolation électrique, réparation de carrosserie automobile, masquage et protection de surface ne sont que quelques-unes des applications des rubans adhésifs isolants. L’utilisation croissante de ruban adhésif isolant dans les pièces intérieures d’automobiles pour donner une plus grande résistance et adhérence devrait stimuler le marché du ruban adhésif isolant au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché mondial du ruban adhésif isolant sont 3M, Achem (YC Group), Tesa (Beiersdorf AG), Nitto, IPG, Scapa, Saint Gobin (CHR), Four Pillars, H-Old, Plymouth, Teraoka, Wurth, Shushi, Yongle, Yongguan adhesive, Sincere, Denka, Furukawa Electric.

Les serre-fils et les gaines thermorétractables sont deux substituts d’isolation électrique et thermique disponibles sur le marché. Par rapport aux rubans adhésifs isolants, ceux-ci ont un prix plus raisonnable.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Le marché des rubans adhésifs isolants est segmenté sur la base du type en tissu, PVC, PET et autres. Le ruban adhésif isolant en PVC représentait la plus grande part des revenus en 2020.

Sur la base de l’application, le marché du ruban adhésif isolant est segmenté en électricité et électronique, communication, automobile, aérospatiale et autres. Parmi ceux-ci, le segment électrique et électronique devrait représenter la plus grande part des revenus du marché en raison de l’expansion de l’urbanisation et de l’industrialisation qui ouvrira un champ de croissance massif pour le.

L’Asie-Pacifique devrait représenter systématiquement la plus grande part des revenus du marché des rubans adhésifs isolants au cours de la période de prévision, car les ventes de rubans isolants sont les plus élevées de cette région.

Les Amériques détiennent ensemble la deuxième plus grande part de revenus sur le marché mondial du ruban adhésif isolant et devraient enregistrer un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des tendances du secteur dansAux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché du ruban adhésif isolant en fonction du type, de l’application et de la région :

2027.)

Tissu

PVC

PET

Autres

Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2018 – 2028)

Électricité et électronique

Communication

Automobile

Aérospatiale

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018 – 2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

