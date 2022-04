Le du marché du diagnostic des crises cardiaques devrait atteindre 21,36 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 7,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La prévalence croissante de la CAO et les avancées technologiques croissantes dans le diagnostic cardiovasculaire sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant de personnes obèses en raison de divers facteurs tels que la consommation excessive d’alcool, le tabagisme, le mode de vie sédentaire, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque de temps pour les activités physiques contribue à l’augmentation des cas de maladies cardiaques dans le monde, ce qui devrait soutenir les revenus. croissance du marché mondial.

Les progrès technologiques récents dans les techniques d’imagerie diagnostique devraient stimuler considérablement la croissance des revenus du marché. La disponibilité de plusieurs modalités d’imagerie permet aux professionnels de la santé d’évaluer avec précision les patients suspectés d’ischémie coronarienne. Diverses techniques d’imagerie telles que l’échocardiographie d’effort, l’électrocardiographie d’effort, l’imagerie de perfusion myocardique et l’imagerie par résonance magnétique, entre autres, améliorent considérablement le processus de traitement en fournissant des informations à la fois anatomiques et fonctionnelles sur la sténose coronarienne. L’angiographie par tomodensitométrie (TDM) avec perfusion, l’angiographie par résonance magnétique du cœur entier, la réserve de débit fractionnaire de TDM sont une voie de diagnostic en évolution qui a également été de plus en plus intégrée dans la pratique clinique de routine pour diagnostiquer les patients atteints de coronaropathie, ce qui devrait stimuler davantage la croissance des revenus du marché sur la période de prévision.

Pour recevoir un exemple de copie du rapport mondial sur le marché des diagnostics de crise cardiaque, visitez @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/4132

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent :

Schiller AG, Siemens Healthineers AG, GE Healthcare Inc., F.Hoffman La-Roche Ltd., Midmark Corporation, Koninklijke Philips NV, Hitachi Ltd., AstraZeneca PLC, Welch Allyn Inc. et Canon Medical Systems Corporation.

Quelques faits saillants clés du rapport :

En mars 2021, Koninklijke Philips NV a annoncé le lancement de la solution Precise Suite compatible avec l’IA pour la plate-forme CT incisive de l’entreprise. La nouvelle technologie fournit des flux de travail intelligents en utilisant la technologie de reconstruction d’image activée par l’IA, facilitant le positionnement automatisé du patient, capturant une capture d’image cardiaque sans mouvement et permettant aux professionnels de la santé d’obtenir des conseils interventionnels en temps réel, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de fournir des soins de qualité.

Le segment de l’électrocardiogramme (ECG) devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation croissante des procédures de diagnostic ECG dans le diagnostic des affections cardiaques telles que l’arythmie, les malformations cardiaques congénitales, l’occlusion coronarienne, entre autres.

Le segment Hôpitaux devrait être en tête en termes de part des revenus au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de chirurgies cardiaques structurelles par cathéter et de pontages coronariens pratiqués dans les hôpitaux pour diagnostiquer et traiter les maladies coronariennes.

Le segment non invasif devrait enregistrer une croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de modalités d’imagerie diagnostique non invasive technologiquement avancées pour fournir une visualisation en temps réel de la paroi artérielle et une image haute résolution pour un diagnostic précis de la maladie coronarienne.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de personnes âgées, de la demande croissante de techniques d’imagerie diagnostique avancées et de l’investissement croissant dans les activités de R&D pour améliorer considérablement l’identification et le dépistage des maladies cardiaques et contribuer à améliorer le diagnostic et faciliter le traitement ciblé.

Aperçu du marché des diagnostics de crise cardiaque :

L’industrie pharmaceutique et de la santé a subi un changement révolutionnaire en raison de la pandémie de COVID-19, les individus se concentrant davantage sur la santé et le bien-être. Les entreprises opérant dans l’industrie ont investi massivement dans des essais cliniques et des études de recherche pour développer des médicaments afin de répondre à la demande clinique croissante non satisfaite au niveau mondial. La mise en œuvre de technologies de pointe dans le secteur de la santé et l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement ont contribué de manière significative à la croissance des revenus du marché ces dernières années. En outre, la disponibilité de politiques d’assurance maladie et de remboursement favorables a également eu un impact positif sur le secteur de la santé, de plus en plus de personnes choisissant de se faire soigner dans des hôpitaux et des cliniques. Le développement rapide de nouveaux médicaments et produits pharmaceutiques, l’incidence croissante du mode de vie et des maladies chroniques, la création d’établissements de santé de pointe et la disponibilité croissante de médicaments en vente libre ont considérablement contribué à la croissance des revenus du marché.

Pour recevoir une remise forfaitaire sur le rapport sur le marché des diagnostics de crise cardiaque, visitez @ https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/4132

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du diagnostic de crise cardiaque sur la base du type de test, de la procédure, de l’utilisation finale et de la région :

Type de test Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Électrocardiogramme

Tests sanguins

Troponine

Créatine Kinese MB (CK-MB)

Protéine C-réactive (CRP)

Cerveau Natriurétique Peptide (BNP)

Autres tests sanguins

Cathétérisme coronarien Tomodensitométrie

cardiaque

Epreuves

Autres

Procédures Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

invasives

non invasives

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres de diagnostic

Autres

marchés régionaux clés étudiés dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Asie-Pacifique (Inde , Japon, Chine, Corée du Sud, A Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Pour en savoir plus sur le rapport sur le marché du diagnostic des crises cardiaques @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/heart -attack-diagnostics-market

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Consultez les rapports connexes :

Marché des tests de panel métabolique complet (CMP) @ https://www.biospace.com/article/comprehensive-metabolic-panel-cmp-testing-market-to-reach-usd-22-97-billion-by-2028-says-reports-and-data/ Assisté

par ordinateur Détection (CAD) Marché @ https://www.biospace.com/article/computer-aided-detection-cad-market-to-reach-usd-1579-5-million-by-2028-says-reports-and-data/

Marché des dispositifs d’occlusion @ )

Système d’aide à la décision clinique (CDSSMarché @ https://www.biospace.com/article/clinical-decision-support-system-cdss-market-revenue-driven-by-rising-prominence-of-mhealth-reports-and-data-/