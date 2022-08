du marché du cloud computing pour la santé en 2020 par régions, fabricants et prévisions jusqu’en 2027     

Le marché mondial du cloud computing pour la santé devrait atteindre une valeur de 10,44 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les applications Web progressives (PWA) éliminent toute friction en utilisant le Web pour offrir des expériences conformes aux normes des applications. L’utilisateur n’a pas besoin d’installer d’applications et il peut simplement naviguer sur le site sur le navigateur, y compris Safari et Chrome. PWA se concentre sur un chargement plus rapide et utilise moins de données.

Le rapport d’étude de marché mondial sur le cloud computing pour la santé offre une vue panoramique du marché du cloud computing pour la santé, du cadre réglementaire et des facteurs macro et microéconomiques qui influencent la croissance de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations authentiques sur la taille, la part, le portefeuille de produits, les estimations de revenus et le taux de croissance du marché du cloud computing pour la santé. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies ainsi qu’à des données vérifiées et fiables obtenues auprès d’experts et de professionnels de l’industrie.

Le rapport offre à ces personnes une description vivante du spectre concurrentiel du marché mondial du cloud computing pour la santé. L’urgence sanitaire mondiale a assiégé l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19.

Marché du cloud computing pour la santé : paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché du cloud computing pour la santé sont décrits en détail dans le rapport, ainsi que leurs stratégies, collaborations et innovations de produits. L’analyse des principaux acteurs et de leurs stratégies pour renforcer leur présence sur le marché permet de mieux comprendre le paysage concurrentiel du marché de l’informatique en nuage pour la santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont :

Koninklijke Philips NV, Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc., Infosys Limited, Omnicell, Inc., CitiusTech Inc., Salesforce.com, Inc., Sectra AB, Allscripts Healthcare Solutions, Inc. ., et International Business Machines Corporation (IBM).

Le rapport sur le marché du cloud computing pour la santé examine de plus près la part de marché mondiale du cloud computing pour la santé, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché de l’informatique en nuage dans le domaine de la santé au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur le marché du cloud computing pour la santé.

Quelques points saillants du rapport :

Le segment du cloud privé devrait dominer le marché mondial du cloud computing pour les soins de santé, avec une part de marché de 18,0 % au cours de la période de prévision. Dans les clouds privés, la capacité de suivre et de préserver les données sensibles des patients persiste au sein de l’organisation. Cela entraînerait le segment dans un avenir proche.

Le segment Platform-as-a-Service (PaaS) devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision. Les services de plate-forme en tant que service (PaaS) dans le cloud sont facilement présentés et interprétés par les utilisateurs via un navigateur Web.

Le segment des modèles de paiement à l’utilisation devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. L’avantage le plus important de ce modèle est que les installations ou l’équipement sont accessibles et que les dépenses sont calculées lors de la phase de réservation.

La région Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial de l’informatique en nuage pour les soins de santé au cours de la période de prévision. Les développements continus des technologies dans les applications de cloud computing pour les soins de santé ont également soutenu la croissance des prestataires de soins de santé.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du cloud computing pour les soins de santé en fonction du type de cloud, du service, de l’application, du modèle de prix, de l’utilisateur final et de la région.

Perspectives du type de cloud (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Cloud hybride Cloud

privé Perspectives des services de cloud

public

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Plateforme en tant que service

Infrastructure en tant que service

Logiciel en tant que-Perspectives des

de service (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Systèmes d’information non cliniques

systèmes d’information cliniques

Perspectives du modèle de prix

applications

des

(, milliards USD ; 2017-2027)

Payeurs de

santé Prestataires

Bifurcation régionale du marché de l’informatique en nuage de la santé Comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Réponses aux questions clés du rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du cloud computing pour la santé ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du cloud computing pour la santé?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quels sont les ouvertures, les dangers et les contours du marché ?

Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché Cloud computing pour la santé ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Cloud computing pour la santé?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché du cloud computing pour la santé auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales des détecteurs infrarouges?

Quels sont les transactions, les revenus et les examens de valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les examens des transactions, des revenus et de la valeur par domaines d’entreprises ?

Points saillants du rapport sur le marché mondial du cloud computing pour les soins de santé :

Le rapport sur le marché du cloud computing pour la santé fournit une analyse qualitative et quantitative exhaustive qui donnera un aperçu de l’industrie.

Cet aperçu du marché du cloud computing pour la santé comprend des données provenant d’acteurs importants tels que des spécialistes du marketing, des experts du secteur et des investisseurs.

L’objectif du rapport sur le marché du cloud computing pour la santé est de fournir une perspective exhaustive de toutes les parties prenantes aux jeunes spécialistes du marketing et entrepreneurs.

Les tendances et les moteurs sont discutés dans le rapport sur le marché de l’informatique en nuage de la santé

Le rapport sur le marché mondial du cloud computing pour la santé donne un aperçu de l’environnement concurrentiel mondial.

Il fournit des détails sur le marché, sa part et ses revenus.

L’étude de marché sur l’informatique en nuage dans le domaine de la santé reconnaît les principales régions de croissance, l’Asie-Pacifique étant en tête au cours de la période de prévision.

