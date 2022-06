du marché des vaccins contre l’ anthrax , aperçu des activités, croissance de l’industrie et prévisions jusqu’en 2022-2028

Marché mondial des vaccins contre l’anthrax est évalué à 569,7 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1082,2 millions USD d’ici 2028 avec un TCAC de 8,39 % sur la période de prévision.

contre l’ anthrax : taille mondiale, tendances, analyse concurrentielle, historique et prévisionnelle , 2022-2028 Marché mondial des vaccins contre l’anthrax.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués dans le marché sont :

BioSolutions émergentes

Mérial

Tiankang

Zoétis

Pharm Athene

Merck

CAVAC

Sérum Colorado

Bayer Sanidad Animal

Biogénesis-Bago

IVPM

Immunologiques indiens

JOVAC

Ceva Santé Animale

Prondil

Institut des vaccins du Botswana

d’autres .

Analyse de segmentation :

Par produit :

Vaccins vivants

Vaccins PA sans cellule

Vaccin contre l’anthrax adsorbé (AVA)

Vaccin contre l’anthrax précipité (AVP)

Par candidature :

Utilisation humaine

Utilisation animale

Par les utilisateurs finaux :

Hôpitaux

Cliniques

Centres de vaccination

Les autres

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2015-2020 ; Année de base – 2020 ; Période de prévision** – 2022 à 2028

marché des vaccins contre l’ anthrax est également disponible pour toutes les régions et tous les pays spécifiques :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

(États-Unis, Canada) Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe)

(Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC)

(Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC) Amérique latine (Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud, reste de la MEA)

L’anthrax est une maladie grave causée par une bactérie sporulée appelée Bacillus anthracis . La maladie affecte principalement le gibier sauvage et le bétail. Cependant, les humains peuvent être infectés par la bactérie de l’anthrax par contact direct ou indirect avec des animaux qui en sont porteurs. La bactérie responsable de la maladie du charbon pénètre dans le corps humain par une plaie cutanée. De plus, l’inhalation de spores bactériennes et la consommation de viande contaminée peuvent entraîner une infection. Les signes et symptômes de l’anthrax comprennent des lésions cutanées, de la fièvre et des vomissements. Pour la prévention de l’anthrax, une série de trois doses de vaccins contre l’anthrax est utilisée. Les types courants de vaccins contre l’anthrax comprennent les vaccins à agent protecteur acellulaire (PA) et les vaccins vivants contre l’anthrax.

