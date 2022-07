du marché des substituts sanguins synthétiques , méthodologie de recherche, paysage concurrentiel et opportunités commerciales d’ici 2027

Le dernier rapport d’information sur le marché, intitulé « Marché mondial des substituts sanguins synthétiques», est destiné à fournir au public cible les informations nécessaires sur l’industrie mondiale du marché des substituts sanguins synthétiques. Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché Substituts sanguins synthétiques, y compris les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macroéconomiques.

Le rapport examine attentivement le scénario de marché actuel et les perspectives de croissance fondamentales.

Le marché mondial des substituts sanguins synthétiques devrait atteindre 15,40 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché des substituts sanguins synthétiques tels que Hemopure, Oxyglobin et Hemotech connaît une croissance à deux chiffres attribuée à son application croissante dans les maladies cardiovasculaires, l’anémie, les néoplasmes malins, les blessures, les affections néonatales, les affections maternelles et la transplantation d’organes, entre autres. les autres. De plus, les conditions obstétriques liées à la transfusion sanguine peuvent entraîner des complications de santé, et même la mort, si elles sont mal gérées, sont susceptibles d’alimenter la demande de substituts sanguins synthétiques.

La pénurie de sang humain pour la transfusion est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché. Chaque année, plus de 4,5 millions de personnes en Amérique reçoivent des transfusions, en raison d’une opération chirurgicale ou d’une blessure traumatique et le nombre de patients nécessitant une transfusion dépasse le nombre de donneurs. Selon le Pacific Heart, Lung, and Blood Institute, il existe une grave pénurie de sang humain disponible à des fins de soins de santé.

En outre, le rapport est en phase avec les derniers changements du marché et le paysage économique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. La crise a affecté la structure de la demande et de l’offre, ainsi que les tendances de l’industrie. Cela a également entraîné un ralentissement économique qui a affecté les activités des principaux fabricants de l’industrie. Le rapport estime l’impact de cette crise sur le scénario actuel et les perspectives futures et fournit un scénario de marché post-COVID.

Quelques points saillants du rapport

En septembre 2019, une société biotechnologique au stade préclinique, KaloCyte, engagée dans le développement d’un substitut synthétique bio-inspiré des globules rouges pour une application dans des environnements où les globules rouges stockés ne sont pas disponibles, a conclu une alliance avec la communauté biotechnologique en pleine croissance de Baltimore en tant que filiale du BioPark de l’Université du Maryland (UM).

Les substituts synthétiques à base d’hémoglobine sont créés à partir d’hémoglobine collectée à partir d’une souche de bactérie E. coli. L’hémoglobine modifiée est stable et possède une capacité de transport d’oxygène plus excellente que les globules rouges.

Les transfusions sanguines sont souvent administrées aux patients pour le traitement d’une intervention coronarienne percutanée à faible taux d’hémoglobine, d’un pontage aortocoronarien et de syndromes coronariens aigus sans élévation du segment ST. Ainsi, les maladies cardiovasculaires sont un domaine d’application majeur pour le marché.

Contrairement au sang naturel, avec une durée de conservation de 42 jours, les substituts synthétiques peuvent être conservés pendant plus d’un an ou plus, facilitant ainsi la tâche de stockage et de conservation par les banques de sang et leur utilisation en cas de besoin dans la transfusion sanguine.

Les principaux participants incluent Hemarina, Sagart Corporation, FLUORO2 Therapeutics, Biopure Corporation, Alpha Therapeutic Corporation, KaloCyte, Baxter, Green Cross Corporation, North Field Laboratories et Alliance Pharmaceutical Corporation, entre autres.

Informations précieuses sur le marché :

Le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial Substituts sanguins synthétiques.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des substituts sanguins synthétiques en fonction de la source, du type, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Source Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Sang humain Sang

animal

organismes

Polymères synthétiques

Cellules souches

Autres

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOC)

Perfluorocarbone (PFC)

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Maladies cardiovasculaires

Anémie

Tumeurs malignes

Blessures et traumatismes

Affections néonatales Affections

maternelles

Transplantation d’organes

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux et cliniques

Banques

Autres

Segmentation régionale ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Faits saillants de la table des matières :

Aperçu du rapport

1.1 Portée de la recherche

1.2 Principaux segments du marché des substituts sanguins synthétiques

1.3 Principaux acteurs

1.4 Analyse du marché par produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Calendrier du rapport

Tendances de croissance mondiales

2.1 Taille du marché mondial des substituts sanguins synthétiques

2.2 Dernières tendances du marché des substituts sanguins synthétiques

2.3 Principales tendances de croissance

Paysage concurrentiel

3.1 Acteurs clés du marché

mondial des substituts du sang synthétique 3.2 Taille du marché mondial des substituts du sang synthétique par les fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée sur le marché des substituts du sang synthétique

3.5 Fusions, acquisitions, coentreprises et alliances stratégiques

Le rapport considère le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de référence : 2019

Année estimée : 2027

Années de prévision: 2020-2027

