du marché des plastiques thermoconducteurs et prévisions de la région et du pays

thermoconducteurs Analyse jusqu’en 2028 période de prévision. La demande croissante de plastiques dans la fabrication de lampes à LED, de dissipateurs thermiques légers, de véhicules électriques, de dispositifs médicaux et de véhicules automobiles légers stimule la croissance du marché. En raison de la forte présence de fabricants de plastiques thermoconducteurs dans la région, l’Amérique du Nord a un important part du marché. De même, au cours de la période de prévision, l’Amérique latine et l’Europe sont également des régions émergentes et devraient connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Le rapport propose de nombreuses projections du marché des plastiques thermoconducteurs basées sur des données de marché historiques et actuelles. De plus, il présente des informations quantitatives et qualitatives sur le marché tirées d’études de recherche et d’études de marché.

Aperçu du marché :

L’augmentation du déploiement des technologies numériques par les entreprises de matériaux et de produits chimiques pour améliorer les gains d’efficacité et accroître la fiabilité sont les principaux facteurs qui stimulent les tendances de l’industrie des matériaux et des produits chimiques. Les acteurs de l’industrie allouent des budgets énormes aux machines de détection et d’automatisation avancées pour une meilleure optimisation des opérations.

Les matériaux et les produits chimiques sont utilisés dans diverses industries d’utilisation finale telles que la fabrication, la médecine et la pharmacie, l’automobile, la technologie alimentaire, entre autres. Les lancements de nouveaux produits, les progrès technologiques, la variété croissante de la demande des consommateurs pour les articles d’usage quotidien et l’automatisation croissante dans l’industrie se traduiront par des gains de revenus importants dans les années à venir. En outre, la sensibilisation accrue des consommateurs à l’efficacité énergétique et à la demande associée de produits durables stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les développements de nouveaux produits, les expansions, les acquisitions et les accords, les collaborations et les partenariats ont été les principales stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour accroître leur présence régionale et répondre à la demande croissante de TCP dans les économies émergentes

Les principaux acteurs du marché des TCP sont Celanese Corporation (États-Unis), PolyOne Corp. (États-Unis), RTP Company (États-Unis), SABIC (Arabie saoudite), Toray Industries (Japon), Royal DSM NV (Pays-Bas), Kaneka Corp. (Japon) et Mitsubishi Engineering Plastics Corp. (Japon) et autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des plastiques thermoconducteurs (TCP) devrait passer de 174,4 millions USD en 2018 à 381,4 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 7,8 %, au cours de la période de prévision. La demande croissante de plastiques dans la fabrication de lampes à LED, de dissipateurs thermiques légers, de véhicules électriques, de dispositifs médicaux et de véhicules automobiles légers stimule la croissance du marché.

Le marché de l’électricité et de l’électronique devrait connaître la plus forte croissance à 84,4 millions USD en 2028, à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision. Les TCP sont utilisés dans les connecteurs, les dispositifs de montage, les dissipateurs thermiques, les pièces de refroidissement, les matériaux d’interface, les boîtiers et les systèmes de refroidissement. Le marché mondial des plastiques thermoconducteurs est stimulé par la demande croissante de systèmes intelligents dans les industries des utilisateurs finaux telles que l’électricité, l’électronique et l’automobile. La préférence croissante du consommateur mondial pour les produits légers stimule également la croissance du marché.

Le marché des systèmes d’éclairage, par application, détiendra le plus grand marché et devrait atteindre 157,2 millions USD en 2028, à un TCAC de 8,7 %. Le marché mondial est stimulé par la demande croissante de solutions d’éclairage public intelligent. D’autres facteurs, tels que le développement de nouvelles technologies sans fil et le besoin croissant d’efficacité énergétique, ont également contribué à la croissance du marché.

Le marché du polyamide, par type, détiendra le plus grand marché et devrait atteindre 67,2 millions USD en 2028, à un TCAC de 8,8 %, au cours de la période de prévision. En raison de ses propriétés supérieures telles que la résistance aux chocs, la résistance aux hautes températures, la résistance à l’abrasion, l’excellent équilibre de résistance, la résistance aux bases et la conductivité thermique, le polyamide remplace rapidement les métaux dans diverses applications.

Le marché de l’Asie-Pacifique (APAC) devrait atteindre 101,1 millions USD en 2028, au TCAC le plus élevé de 8,6 %, au cours de la période de prévision. En raison du revenu disponible élevé et de l’augmentation du niveau de vie dans la région, la demande d’électronique intelligente et de véhicules électriques devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Segments couverts dans le rapport :

ce rapport prévoit la croissance du volume et des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse des tendances du secteur dans chacun des sous-segments de 2016 à 2028. Aux fins de cette étude, Rapports et les données ont segmenté le marché en fonction du type, des solutions à base de carbone, de l’application, de l’utilisateur final et de l’analyse régionale.

Type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Polyamide (PA)

butylène (PBT)

Polycarbonate (PC)

Polyétherimide (PEI)

Liquide Polymère cristal Polymère

thermoplastique

Sulfure de polyphénylène (PPS)

Autres

Solutions à base de carbone (Revenus, millions USD ; 2018-2028) Poudres

de graphite naturel Poudres de graphite

synthétiques

Noirs de carbone conducteurs

Composites silicium-carbone

Dispersions aqueuses

Autres

Application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Systèmes d’éclairage

Modules de batterie

Autres

utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Électricité et électronique

Automobile

Industrie

Santé

Aérospatiale

Autres

Région (milliers d’unités et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche . Nous offrons également un plan de personnalisation selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous fournira un rapport bien adapté selon vos besoins.

