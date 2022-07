du marché des plastiques techniques 2026, tendances de croissance des revenus, analyse de la stratégie de l’entreprise,

Le marché mondial des plastiques techniques devrait atteindre 138,59 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché augmente rapidement sur le marché mondial en raison de l’augmentation de la forte demande de plastiques techniques dans diverses applications hautement productives. Ces plastiques offrent transparence, autolubrification et économie de fabrication et de décoration avec presque la même durabilité et ténacité que les métaux.

Le segment automobile a connu la plus grande utilisation des plastiques techniques. Environ 21,0% du marché global est acquis par les applications automobiles en 2018. La principale raison pour laquelle les plastiques techniques ont un marché important dans les industries automobiles et sont préférés aux métaux ou à tout autre métal lourd de nos jours, c’est que les plastiques ont un moyen moins de poids que ces alternatives. Cela aide le plastique à réduire la consommation de carburant.

La région Asie-Pacifique pour ce marché devrait générer un chiffre d’affaires de 64,31 milliards USD en 2026, en raison de sa pénétration étendue du marché des plastiques techniques associée à son développement supérieur dans les industries de l’automobile et de la construction, principalement en Chine, au Japon et en Inde.

Les principaux participants sont BASF SE, Dowdupont, LG Chem Ltd., Asahi Kasei Corporation, Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Polyplastics Co. Ltd, Royal DSM, Trinseo, Evonik Industries AG, LANXESS.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que le

nylon a une résistance à la traction, une élasticité, une capacité d’absorption d’humidité élevées et qu’il est également facile à laver. Le nylon est largement utilisé pour une variété d’applications, notamment les vêtements, le renforcement des matériaux en caoutchouc tels que les pneus de voiture, les matériaux d’étanchéité à la température, un certain nombre de pièces moulées par injection pour les véhicules et les équipements mécaniques. Le nylon est souvent utilisé comme alternative aux métaux à faible résistance. Les nylons détenaient une part de marché de 8,2 % en 2018 et devraient croître avec un TCAC de 9,6 % tout au long de la période de prévision.

Les polyamides sont naturellement présents dans le monde. Des exemples pour les polyamides naturels seraient la laine et la soie. Cependant, les polyamides sont souvent fabriqués artificiellement par synthèse en phase solide. Kevlar et Nomex sont quelques-uns des produits commerciaux disponibles sur le marché. Le segment devrait croître avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période 2019-2026 et atteindrait un chiffre d’affaires de 15,38 milliards USD d’ici la fin de la période de prévision.

Le segment Haute Performance possède des propriétés qui sont comparativement plus supportables et ont une gamme plus large de sensibilité thermique. Ces types de plastiques sont plus coûteux que ceux à faible performance et sont principalement utilisés dans l’industrie automobile et la construction. Les parts de marché de ce segment en 2018 étaient de 62,4 %.

Les composants électroniques et électriques comprennent des isolateurs, des bobines, des connecteurs, des boîtiers de télévision, des boîtiers de téléphones portables, des circuits imprimés et autres. Le chiffre d’affaires du marché est prévu à 26,19 milliards USD d’ici 2026. L’

APAC, qui connaît une augmentation massive de la demande du segment des composants automobiles, électroniques et électriques en Chine, au Japon et en Inde, devrait dominer le marché avec un TCAC de 9,1% au cours de la période de prévision avec une part de marché de 46,4% d’ici 2026.

L’Amérique du Nord, avec son taux croissant de demande de plastiques dans le segment automobile, devrait gagner 20,8% de possession du marché d’ici 2026 avec un TCAC de 7,9% au cours de la période de prévision.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des plastiques techniques en fonction du type, des paramètres de performance, des applications et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)

Nylons

Polyamides (PA)

Polybutylène téréphtalate (PBT)

Polycarbonates (PC)

Polyéthers

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Polyimides (PI)

Polyoxyméthylène (POM)

Polyphénylènes

Polysulfone (PSU)

Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Performance Parameter Outlook (Revenu, USD Billion ; 2016-2026)

haute performance à

faible performance

du plastique Outlook (Revenu, USD Billion ; 2016-2026)

Emballage

Automobile

Électronique et composants électriques

construction

Machines

consommation Produits

médicaux

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

du Moyen-Orient et de l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Analyse régionale

Le rapport offre un aperçu clair de la bifurcation régionale du marché en ce qui concerne les régions où le marché a déjà établi sa proéminence. En outre, il analyse les régions clés pour le ratio de production et de consommation, l’analyse des importations/exportations, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances et les demandes régionales et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région. Les segments d’analyse régionale proposent également une analyse par pays pour offrir une vue panoramique du marché.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @

Paysage concurrentiel :

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel du marché pour offrir un avantage au lecteur. Ce segment se concentre sur les initiatives et les innovations adoptées par les principaux acteurs pour s’implanter solidement sur le marché. Le rapport met également en lumière les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats et les accords, entre autres, pour offrir une meilleure compréhension du marché. Le rapport offre également des informations sur les revenus, la marge bénéficiaire brute, la situation financière, la position sur le marché, le portefeuille de produits et d’autres aspects vitaux de chaque acteur. Le rapport comprend également une analyse SWOT approfondie et une analyse des cinq forces de Porter.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails sur le rapport et la fonction de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

