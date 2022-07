du marché des ingrédients nutraceutiques  , méthodologie de recherche, paysage concurrentiel et opportunités commerciales d’ici 2028  

La du marché mondial des ingrédients nutraceutiques devrait atteindre 277,46 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

La croissance constante du marché peut être attribuée à la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’obésité. Les ingrédients nutraceutiques offrent une protection contre les maladies chroniques, améliorent la santé, augmentent l’espérance de vie, retardent le processus de vieillissement et soutiennent la structure ou la fonction du corps. Ce sont les facteurs qui soutiennent la croissance du marché des ingrédients nutraceutiques. Les effets potentiels sur la sécurité, la nutrition et la thérapeutique des nutraceutiques ont été à l’origine de sa demande.

Quelques points saillants du rapport

En avril 2020, HSO Health Care GmbH a été acquise par Chr Hansen Holding A/S afin de renforcer l’activité probiotiques de Chr Hansen Holding A/ S L’acquisition devrait aider Chr Hansen Holding A/S dans l’expansion de sa plateforme microbienne mondiale.

Le segment alimentaire représentait une part de revenus significativement importante sur le marché des ingrédients nutraceutiques en 2020. Le nombre croissant de maladies chroniques et la croissance de la population gériatrique sont des facteurs majeurs qui augmentent la demande de produits alimentaires à base d’ingrédients nutraceutiques sur le marché.

L’Asie-Pacifique a représenté la plus grande part des revenus du marché mondial des ingrédients nutraceutiques en 2020. Le déplacement des préférences des consommateurs vers les aliments et boissons fonctionnels et les compléments alimentaires augmente la demande d’ingrédients nutraceutiques dans les industries de l’alimentation et des boissons.

Le rapport met en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des ingrédients nutraceutiques. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché des ingrédients nutraceutiques.

Le rapport de recherche sur les ingrédients nutraceutiques comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, leur planification stratégique, et les plans d’expansion des entreprises adoptés par eux. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sur les ingrédients nutraceutiques sont :

Associated British Foods plc, Arla Foods, DSM, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle, Ajinomoto Co., Inc., Chr Hansen Holding A/S, Glanbia plc, Cargill, Inc., et Archer-Daniels-Midland Company.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des ingrédients nutraceutiques en fonction de la forme, du type, de l’application et de la région :

Forme Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) liquide sec



(Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Protéines et acides aminés Probiotiques Prébiotiques Vitamines Minéraux Caroténoïdes Phytochimiques et extraits de plantes Acides gras oméga 3 Fibres et glucides de spécialité Autres



Application Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Boissons Alimentation Alimentation animale Soins personnels Compléments alimentaires



Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Italie Espagne Danemark Irlande BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Australie Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA



Le rapport traite des fo suivant les points clés :

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des ingrédients nutraceutiques

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie complète du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

