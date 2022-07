du marché des ingrédients alimentaires , méthodologie de recherche, paysage concurrentiel et opportunités commerciales d’ici 2027  

Le marché des ingrédients alimentaires devrait représenter 84,97 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant le marché comprennent l’adoption croissante des aliments de commodité, la demande accrue d’ingrédients alimentaires naturels et une augmentation considérable de la demande de produits alimentaires prêts à consommer. les aliments réfrigérés, la plus grande prolifération des aliments prêts à l’emploi, emballés et prêts à servir, les aliments à faible valeur calorifique et les aliments diététiques, et les alternatives moins chères aux produits comestibles haut de gamme sont quelques facteurs supplémentaires qui stimulent le marché.

Le dernier rapport d’information sur le marché du marché des substituts de sang synthétiques est destiné à fournir au public cible les informations nécessaires sur l’industrie mondiale du marché des ingrédients alimentaires. Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du Marché des ingrédients alimentaires, y compris les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les factrs micro et macroéconomiques.

Le paysage du marché mondial des ingrédients alimentaires devrait rester dans un paysage très concurrentiel et fragmenté composé d’un certain nombre de petites start-ups, de moyennes entreprises et de grands conglomérats. Au cours de l’ère projetée, la demande croissante de développement technologique et une plus grande diversification des produits proposés garantissent l’énorme potentiel des acteurs innovants.

Quelques faits saillants du rapport

En juin 2020, Ingredion Incorporated a lancé une nouvelle fibre alimentaire aux États-Unis sous le nom de Novelose 3490. La fibre a été initialement lancée dans la région Asie-Pacifique et a permis aux fabricants de produits alimentaires de développer des produits de boulangerie et des collations riches en fibres. des produits qui pourraient satisfaire la demande des consommateurs en matière de bien-être digestif.

Une pénétration plus élevée des canaux commerciaux en ligne ou des chaînes de commerce électronique pour les ingrédients alimentaires en raison de l’offre et de la disponibilité de prix réduits, de nouvelles gammes de produits et de la disponibilité de produits en vrac auprès d’un plus grand nombre de vendeurs disponibles contribuent délibérément à créer une application sur le marché .

Les régions en développement de l’Asie-Pacifique connaissent un développement rapide de la recherche et du développement sur les arômes, l’émulsification et la préservation des aliments et l’utilisation croissante des ingrédients alimentaires, ainsi qu’un développement économique substantiel ainsi qu’un changement notable dans les préférences des consommateurs en matière d’alimentation et de les secteurs des boissons propulsent délibérément l’application du marché.

Les principaux participants comprennent Kerry Group, Cargill Inc., Corbion Purac, Stevia First Corporation, Hermes Sweeteners Ltd, Tate & Lyle Plc, Archer Daniels Midland, Riken Vitamin, Palsgaard et Dupont-Danisco, entre autres.

Informations précieuses sur le marché :

Le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial des ingrédients alimentaires.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

En outre, le rapport est en phase avec les derniers changements du marché et le paysage économique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. La crise a affecté la structure de la demande et de l’offre, ainsi que les tendances de l’industrie. Cela a également entraîné un ralentissement économique qui a affecté les activités des principaux fabricants de l’industrie. Le rapport estime l’impact de cette crise sur le scénario actuel et les perspectives futures et fournit un scénario de marché post-COVID.

Research a segmenté le marché mondial des ingrédients alimentaires sur la base du type, de l’application, du canal de vente et de la région :

type de perspectives (revenu : milliards USD ; volume : kilo tonnes ; 2017-2027

Emergen

) Antioxydants

Sorbates

Benzonates

Autres

Édulcorants

Édulcorants

Saccharose

Fructose

Lactose

fructose

Autres

Substituts de sucre

Sucralose

Xylitol

Stévia

Aspartame

Saccharine

Autres

Émulsifiants

Mono-Di-Glycérides

Lécithine

Esters de sorbitan

Autres

Antiagglomérants

calcium Composés

de sodium

Dioxyde de silicium

Autres

Enzymes

Carbohydrases

Protéase

Lipase

Autres

Hydrocolloïdes

Amidon

Gélatine Gomme

Gomme xanthane

Autres

Arômes alimentaires et exhausteurs

Extraits naturels

Arômes de fruits

Glutamate monosodique

Autres

Colorants

alimentaires Aliments synthétiques Aliments

naturels

Autres

Acidifiants

Acide citrique Acide

phosphorique Acide

lactique

Autres

segmentation régionale ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Faits saillants de la table des matières :

Aperçu du rapport

1.1 Portée de la recherche

1.2 Segments de marché des ingrédients alimentaires clés

1.3 Principaux acteurs

1.4 Analyse du marché par produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Calendrier du rapport

Tendances de croissance mondiales

2.1 Taille du marché mondial des ingrédients alimentaires

2.2 Dernières tendances du marché des ingrédients alimentaires

2.3 Principales tendances de croissance

Paysage concurrentiel

3.1 Acteurs clés du marché

mondial des ingrédients alimentaires 3.2 Taille du marché mondial des ingrédients alimentaires par fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée sur le marché des substituts sanguins synthétiques

3.5 Fusions, acquisitions, coentreprises et alliances stratégiques

Le rapport considère le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de référence : 2019

Année estimée : 2027

Années de prévision : 2020-2027

