du marché des capteurs automobiles  , part, principaux acteurs clés, croissance, tendance et prévisions jusqu’en 2027  

Le marché mondial des capteurs automobiles devrait atteindre 48,29 milliards USD en 2027. Le développement continu de l’application et de la technologie des capteurs électroniques automobiles, la préoccupation croissante pour la sécurité, la demande croissante d’automatisation dans les automobiles, la demande de voitures conceptuelles des consommateurs à revenu élevé et l’augmentationutilisation de capteurs dans les voitures hybrides semi-hybrides et électriques stimule la demande du marché des capteurs automobiles

Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché des capteurs automobiles, y compris les principaux moteurs, contraintes, opportunités, limitations, menaces et micro- et facteurs macro-économiques. Le rapport examine attentivement le scénario de marché actuel et les perspectives de croissance fondamentales. Le rapport comprend une base de données organisée de la dynamique du marché des capteurs automobiles qui aide les analystes du marché à estimer le taux de croissance du marché mondial sur la période projetée. Par conséquent, le rapport, publié par Emergen Research, est une compilation détaillée des aspects cruciaux du marché Capteurs automobiles, y compris les offres de produits des principaux acteurs, la large gamme d’applications de ces produits, les principaux segments de marché, les principaux concurrents du marché. , leurs profils d’entreprise, leurs stratégies de tarification, leurs capacités de production, leurs programmes de génération de revenus, leurs avancées technologiques et bien d’autres.

Analyse d’impact du COVID-19 :

Ce rapport est le dernier document englobant les changements massifs qui ont eu lieu sur le marché des capteurs automobiles suite à l’émergence de la pandémie de COVID-19. La pandémie a drastiquement affecté le paysage économique mondial, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement du marché Capteurs automobiles. La grave crise mondiale a incité les organisations à réagir efficacement à l’évolution rapide de l’environnement des affaires. Par conséquent, le rapport couvre entièrement l’impact profond de COVID-19 sur cette industrie, avec un accent particulier sur les segments industriels concernés. Cependant, le marché devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID-19. Le rapport propose également une évaluation initiale et future de l’impact de la pandémie sur l’industrie Capteurs automobiles. Par conséquent, les informations vitales sur le COVID-19 offertes par le rapport devraient aider les organisations à gérer efficacement leurs activités dans des incertitudes économiques extrêmes.

Rapport sur le marché mondial des capteurs automobiles – Table des matières :

Le chapitre 1 comprend l’introduction sur le marché mondial des capteurs automobiles, suivi de la portée du marché, des offres de produits, des opportunités de croissance , risques de marché, forces motrices, etc.

Le chapitre 2 classe globalement le marché des capteurs automobiles en fonction de la géographie et détermine les ventes, les revenus et les parts de marché de chaque région sur la période estimée.

Le chapitre 3 détaille les perspectives concurrentielles du marché des capteurs automobiles, en se concentrant sur les principaux fabricants et le paysage des fournisseurs.

Le chapitre 4 étudie de manière exhaustive les principaux fabricants de l’industrie Capteurs automobiles, ainsi que leurs ventes et parts de revenus prévues.

Le chapitre 5 comprend la segmentation du marché en fonction du type de produit, de la gamme d’applications et des acteurs du marché.

Aperçu régional :

Le marché mondial des capteurs automobiles a été classé sur la base de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique . Il évalue la présence du marché mondial Capteurs automobiles dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Robert Bosch, Continental AG, Delphi Automotive, Denso Corporation, Infineon Technologies, Sensata Technologies, Allegro Microsystems, Analog Devices, Elmos Semiconductor et CTS Corporation, entre autres.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des capteurs automobiles sur la base de type, de type de véhicule, de propulsion, d’applications et de région :

type de perspectives (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Température

Thermocouple Thermistance MEMS Détecteur de température à résistance Capteur de température IC Autres

Pression

MEMS Jauges de contrainte Capteurs de pression en céramique

Poste

Angulaire Linéaire

Oxygène

NOx

Vitesse

Inertiel

Accéléromètres Gyroscopes

Image

Semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CMOS) Dispositifs à couplage de charge (CCD)

Radars

Ultrasons

Proximité

LiDAR

Autres

perspectives du type de véhicule (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Véhicule de tourisme

Voiture de taille moyenne Berline Minibus Cabriolet Croisement Hayon Autres

Véhicule utilitaire léger (VUL)

Compacte Véhicule utilitaire Supermini Camion léger Autres

Véhicule utilitaire lourd (VHC)

Camion mobile Limousine Véhicule récréatif Camion de remorquage Camions de pompiers Autres

perspectives de propulsion (Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Véhicules électriques

Véhicule électrique à batterie Véhicule électrique à pile à combustible Véhicule électrique hybride Véhicule électrique hybride rechargeable

alimentées par essence

(chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Groupe motopropulseur

Châssis

Échappement

Sécurité et contrôle

Électronique corporelle

Télématique

ADS

Autres

perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Amérique du Nord

États-Unis Canada

Europe

Royaume-Uni Allemagne France BÉNÉLUX

Asie Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine

Brésil Reste du LATAM

AEM

Arabie Saoudite EAU Reste de la MEA

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez nous en informer. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

