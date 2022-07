du marché des caméras pour animaux de compagnie , fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2028

. du marché des caméras pour animaux de compagnie devrait atteindre 525,8 millions USD d’ici 2028 à un TCAC de 23,4 %, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Les principaux facteurs expliquant la croissance des revenus du marché mondial des caméras pour animaux de compagnie sont l’adoption croissante d’animaux de compagnie et d’animaux de compagnie, le besoin croissant de la population active de surveiller les animaux de compagnie à distance, l’augmentation des dépenses consacrées aux soins et aux dispositifs de surveillance des animaux de compagnie et l’augmentation des revenus disponibles des particuliers. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité et le confort des animaux de compagnie, l’installation croissante de caméras de sécurité à domicile et les avancées technologiques dans la conception, les caractéristiques et les fonctionnalités des caméras pour animaux de compagnie sont parmi les autres facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Les caméras pour animaux de compagnie sont de plus en plus installées dans les maisons pour surveiller à distance les animaux de compagnie et les animaux de compagnie. Ces caméras sont livrées avec une large gamme de fonctionnalités spécifiques aux animaux de compagnie qui peuvent surveiller, interagir, entraîner, divertir et même offrir des friandises aux animaux de compagnie. Les caméras pour animaux de compagnie gagnent en popularité auprès de la population active, qui doit constamment surveiller leurs animaux de compagnie depuis leur lieu de travail. Les risques croissants de maladies mentales telles que la dépression, l’anxiété, les phobies et la démence chez les animaux de compagnie en raison de la solitude et de l’inactivité lorsqu’ils sont laissés seuls à la maison sont parmi les principales raisons pour lesquelles la plupart des gens investissent dans des caméras pour animaux de compagnie de nos jours. Cependant, certains facteurs devraient réduire la demande de ces caméras dans un avenir proche et, par conséquent, limiter la croissance du marché mondial des caméras pour animaux de compagnie. Certains de ces facteurs sont l’augmentation des prix des caméras de surveillance pour animaux de compagnie et les coûts élevés d’entretien et de réparation qui y sont associés.

Quelques points saillants du rapport :

Parmi les segments de type de produit, le segment de la fonctionnalité vidéo unidirectionnelle représentait la plus grande part de revenus sur le marché mondial des caméras pour animaux de compagnie en 2020. Les caméras pour animaux de compagnie avec fonctionnalité vidéo unidirectionnelle conviennent aux appels audio et vidéo en direct, et ces appareils sont également compatibles avec smartphones et tablettes. La demande croissante pour ces appareils en raison d’autres fonctionnalités viables telles que la distribution automatique de friandises, le jeu de chasse aux points laser, la sonnerie intégrée personnalisable, la surveillance de la température et la détection du son et du mouvement est un facteur clé qui stimule la croissance des revenus de ce segment.

Sur la base de l’application, la distribution de friandises était le plus dominant de tous les segments en termes de revenus en 2020. Le nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie dans le monde et la demande croissante de caméras de surveillance pour animaux de compagnie avec des fonctionnalités avancées et adaptées aux animaux de compagnie, y compris la distribution automatique de friandises, sont les principaux facteurs contribuant à la croissance de ce segment.

Parmi les marchés régionaux, l’Amérique du Nord a atteint la plus grande part de revenus sur le marché mondial des caméras pour animaux de compagnie en 2020. principaux facteurs de croissance du marché nord-américain. Les préoccupations croissantes concernant la sûreté et la sécurité des animaux de compagnie, la demande croissante de caméras de surveillance pour animaux de compagnie dotées de fonctionnalités de haute technologie et le revenu par habitant élevé dans la région stimulent davantage la croissance du marché régional.

Aux fins du présent rapport, le marché mondial des caméras pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisation finale, du canal de distribution et région :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Fonctionnalité vidéo unidirectionnelle

de fonctionnalité vidéo bidirectionnelle

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Surveillance

Communiquer

Distribution de friandises

Alerte en temps réel

Formation à distance

Autres

perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Propriétaires d’animaux

Vétérinaires

Formateurs professionnels

Les autres

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Canaux de distribution hors ligne

Canaux de distribution en ligne

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché des caméras pour animaux de compagnie dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché des caméras pour animaux de compagnie dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport offre et demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

