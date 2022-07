du marché des armes à énergie dirigée (DEW) , stratégies de croissance, paysage concurrentiel, analyse factorielle, 2027

Le marché mondial des armes à énergie dirigée (DEW) devrait atteindre 93,20 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché est remarquablement stimulé par des facteurs tels que l’adoption croissante des armes à énergie dirigée pour détruire ou endommager les roquettes, les drones, les explosifs lancés au mortier et toute autre menace aérienne, l’augmentation des investissements dans les organismes militaires et les secteurs du renseignement de défense, et la technologie. développement dans les armes ciblées à base de laser.

De plus, l’incidence croissante des conflits transfrontaliers, l’asymétrie dans la guerre, une plus grande inclinaison pour la préparation au combat à venir et l’élargissement du nombre de technologies d’armement existantes et leur mise à jour vers des technologies futuristes sont quelques-unes des raisons subordonnées de la formidable croissance. du marché. Le système anti-drone à base de laser DEW ou les destroyers de drones devraient créer une énorme application sur le marché alors que de plus en plus de pays développent et investissent délibérément dans le système d’énergie dirigée par laser à haute puissance à utiliser contre les drones ou les UAV.

Le paysage du marché mondial des armes à énergie dirigée (DEW) devrait rester dans un paysage très concurrentiel et hautement consolidé composé d’un certain nombre de petites start-ups, de moyennes entreprises et de grands conglomérats. Au cours de l’ère projetée, la demande croissante de développement technologique et une plus grande diversification des produits proposés garantissent l’énorme potentiel des acteurs innovants.

Acteurs proéminents analysés dans le rapport :-

La société Raytheon

La Compagnie Boeing

Systèmes BAE

Société Northrop Grumman

Lockheed Martin

L-3 Communications Ltée

Moog inc.

Groupe Thales

Saab AB

Industries aérospatiales d’Israël

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’en juin 2020, Applied Technology Associates (ATA) a révélé un contrat pour le développement d’une plate-forme d’acquisition et de suivi de cibles pour l’installation sur un véhicule terrestre militaire Stryker faisant partie de l’initiative de l’armée américaine afin d’augmenter la protection des soldats utilisant des systèmes d’armes à laser.

La défense présente un nombre plus élevé d’utilisations et d’investissements dans la recherche et le développement en cours d’armes à énergie dirigée (DEW). L’intérêt croissant pour contrer les actions d’armement et les drones ou les porteurs d’informations UAV envoyés par les rivaux élargit la portée du marché. Le sous-segment de la défense dans le segment des applications détenait 78,6% de part de marché en 2019.

L’Amérique du Nord, en raison de ses principaux investissements dans les budgets de défense et de sécurité intérieure, en particulier aux États-Unis, et d’un développement plus important dans l’industrie des technologies de l’information et de la microélectronique, devrait alimenter considérablement la croissance du marché régional.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des armes à énergie dirigée (DEW) sur la base du type de systèmes d’armes, de l’application, des utilisateurs finaux, du produit et de la région :

perspectives du type de systèmes d’armes (revenu : USD) Milliard ; Volume : millier d’unités ; 2017-2027)

Laser fibre laser Laser électrons libres Laser à semi-conducteurs Laser chimique

Micro-ondes haute puissance (HPM)

Sonique haute puissance (HPS)

Faisceau de particules

Perspectives d’application (Revenu : milliard USD ; Volume : millier Unités ; 2017-2027)

défense

la sécurité intérieure

unités https://www.emergenresearch.com/industry-report/directed-energy-weapons-market

Perspectives du produit (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

létale

non létale

Jusqu’à 100 KW

Perspectives de la gamme (Revenus : Milliards USD ; Volume : Milliers d’unités ; 2017-2027)

Jusqu’à 100 mètres

Plus de 100 mètres

Perspectives régionales (Revenus : Milliards USD ; Volume : Milliers d’unités ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Russie Royaume-Uni Allemagne France BENELUX

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Corée du Nord Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste MEA



