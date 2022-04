Le du marché de la photomédecine devrait atteindre 551,3 millions USD d’ici 2028, enregistrant un TCAC de 4,8 % sur la période de prévision, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché sont les progrès technologiques en esthétique médicale, ainsi que le développement d’équipements de photomédecine compacts, adaptables et multifonctionnels. L’introduction du traitement photodynamique et des procédures guidées par fluorescence ont été d’autres réalisations importantes. La photomédecine est un domaine interdisciplinaire de la médecine qui étudie et applique la lumière à la santé et aux maladies induites par la lumière, ainsi que l’utilisation de la lumière pour détecter, diagnostiquer et traiter les maladies. L’industrie de la photomédecine devrait se développer dans les prochaines années à mesure que la thérapie au laser deviendra plus largement utilisée dans le traitement du cancer et le traitement des problèmes de peau. L’utilisation croissante de la photomédecine pour intégrer des thérapies ciblées à base de laser qui favorisent la médecine de précision est un moteur majeur du marché. Le marché devrait se développer en raison de l’utilisation croissante de la technologie de la photomédecine dans les procédures esthétiques, ainsi que de l’introduction de réformes des soins de santé avec de meilleures politiques de remboursement.

Aperçu du marché:

L’industrie pharmaceutique et de la santé a subi un changement révolutionnaire en raison de la pandémie de COVID-19, les individus se concentrant davantage sur santé et bien-être. Les entreprises opérant dans l’industrie ont investi massivement dans des essais cliniques et des études de recherche pour développer des médicaments afin de répondre à la demande clinique croissante non satisfaite au niveau mondial. La mise en œuvre de technologies de pointe dans le secteur de la santé et l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement ont contribué de manière significative à la croissance des revenus du marché ces dernières années. En outre, la disponibilité de politiques d’assurance maladie et de remboursement favorables a également eu un impact positif sur le secteur de la santé, de plus en plus de personnes choisissant de se faire soigner dans des hôpitaux et des cliniques. Le développement rapide de nouveaux médicaments et produits pharmaceutiques, l’incidence croissante du mode de vie et des maladies chroniques, la création d’établissements de santé de pointe et la disponibilité croissante de médicaments en vente libre ont considérablement contribué à la croissance des revenus du marché.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent

THOR Photomédecine Ltée

PhotoMedex inc.

Alma Lasers Ltée

Syneron Médical Ltée.

Lumenis

Candela..

De plus, le rapport consiste en une analyse détaillée de la segmentation du marché de la photomédecine en fonction des types de produits et de l’utilisation finale /application offerte sur le marché de la photomédecine –

Perspectives du type d’appareil (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

Lasers

Lumière polarisée polychromatique Lumières

à spectre complet

Lampes

Fluorescent

dichroïque

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

Oncologie

dentaire

Douleur

Dermatologie

Ophtalmologie

Type de thérapie Perspectives (chiffre d’affaires en millions USD ; 2020-2028)

Héliothérapie

laser Thérapie

photodynamique

Principaux marchés régionaux étudiés dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

