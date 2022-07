du marché de la guerre électronique industrie, aperçu de l’entreprise, statistiques industrielles, économie régionale, développement et prévisions jusqu’en

l’ , 2030 la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation des investissements dans le secteur de la défense et les plateformes de renseignement étrangères stimule la croissance des revenus du marché.

La guerre électronique contribue de manière significative aux opérations d’information (IO) en utilisant un large éventail de techniques pour perturber, façonner et exploiter l’utilisation du spectre électromagnétique par l’adversaire. De plus, il protège la liberté d’action et augmente la dépendance à ce spectre. Diverses caractéristiques de la guerre électronique telles que la détection, la perturbation, la destruction, la tromperie et le déni stimulent la croissance du marché. La perturbation indique la capacité de dégrader le contrôle de l’ennemi pour interdire les attaques contre les forces amies, tandis que la tromperie signifie l’utilisation du spectre électromagnétique pour confondre les adversaires.

Obtenez un exemple de copie PDF exclusif de ce rapport de marché pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/337

Le rapport sur le marché mondial de la guerre électronique offre initialement un aperçu approfondi du marché de la guerre électronique ainsi que des informations sur les développements et les avancées du secteur. Le rapport offre un aperçu complet du paysage régional et concurrentiel et fournit un aperçu plus approfondi du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures. L’étude de recherche fournit également une analyse complète des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des menaces, des risques et des opportunités de croissance.

Quelques points saillants du rapport :

Le segment des équipements de guerre électronique (EW) a représenté la plus grande part des revenus en 2021. Parmi les divers équipements EW, le blindage électromagnétique aide les canaux de communication à rester ouverts. Certains appareils interfèrent avec les interférences de radiofréquence (RFI) ou les interférences électromagnétiques (EMI). Le blindage électromagnétique isole les réseaux militaires des réseaux militaires et civils étrangers et profite aux équipes militaires en protégeant l’intégrité de leur système. Cela entraîne en outre l’élimination des signaux brouillés.

Les revenus du segment Assistance électronique (ES) devraient augmenter à un rythme régulier au cours de la période de prévision en raison des avancées technologiques dans le domaine de l’intelligence des signaux (SIGINT). Les progrès technologiques ont conduit à une adoption accrue de SIGINT dans les applications militaires, car celles-ci sont équipées de capteurs, de caméras, de systèmes de détection et de télémétrie de lumière (LIDAR) et de radars à synthèse d’ouverture (SAR) améliorés. Il aide à recueillir des informations brutes et, après traduction et interprétation, il fournit des informations utiles pour la prise de décision.

Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans cette région est attribuée à l’augmentation des dépenses de défense dans des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Nord et du Sud.

Les principales entreprises sur le marché comprennent :

Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales Group, Leonardo, Boeing, Collins Aerospace, General Dynamics Corporation et SAAB

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète @

https://www .emergenresearch.com/industry-report/electronic-warfare-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la guerre électronique sur la base du composant, de la plate-forme, de la capacité, de l’application et de la région :

Component Outlook (Revenu, USD Million ; 2019–2030)

Electronic Équipement de guerre

Récepteur d’avertissement radar (RWR)

Systèmes d’avertissement laser (LWS) Systèmes d’

identification ami ou FOE (IFF) Système

d’avertissement de missile IR

Radiogoniomètres (DF)

Armes à énergie dirigée (DEW)

CMDS

de missiles anti-rayonnement

)

Infrarouge directionnel Contre-mesures (DIRCM) Autoprotection

EW Suite

Blindage électromagnétique /

Compteur de durcissement Système UAV

Contrôle des émissions

antenne

Atténuation des interférences

Wa électroniquede support opérationnel rfare

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Land

Naval

Air

Nous pouvons également fournir des rapports régionaux ou nationaux personnalisés pour les régions suivantes :

Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie , Indonésie, Singapour, Reste de l’Asie-Pacifique, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite , Turquie, Reste du Moyen-Orient et Afrique

Destinations de Ce rapport :

Rendre accessible les grandes lignes du marché. Pour accomplir les données sur les membres centraux de cette industrie, leurs portefeuilles d’articles et leurs techniques clés. Connaître la perspective et les possibilités futures de cette étude de marché et chiffre 2021-2028. Disséquer la taille du marché du marché afin que la compréhension des modèles critiques de celui-ci devienne simple. Examiner le marché en fonction de l’article, de la part de l’industrie globale et de la taille de la part de l’article. Disséquer des possibilités ou des ouvertures à la recherche de partenaires en réalisant les fragments à fort développement du marché. Accroître les connaissances sur les grandes expériences provinciales dans lesquelles prospère l’.

Jetez un œil à nos autres rapports :

Marché des petits lanceurs

https://www.emergenresearch.com/industry-report/small-launch-vehicle-market

Marché de la dialyse

https://www.emergenresearch.com/industry-report/dialysis -market

Marché des services par satellite partagés

https://www.emergenresearch.com/industry-report/shared-satellite-services-market

Marché de l’apprentissage basé sur le jeu

https://www.emergenresearch.com/industry-report/game-based-learning -market

Marché des graines biologiques https://www.emergenresearch.com/industry-report/organic-seeds-market Marché

du

thé vert

https://www.emergenresearch.com/industry-report/green-tea-market

spectrométrie https://www.emergenresearch.com/industry-report/spectrometry-market

Marché du lait condensé https://www.emergenresearch.com/industry-report/condensed-milk-market

vinyliques https://www.emergenresearch.com/industry-report/vinyl-ester-market

oléochimiques https://www.emergenresearch .com/industry-report/oleochemicals-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous le faire savoir. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.