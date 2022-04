du marché de la génétique animale industrie analyse, de croissance, d’applications, de types et de prévisions

Le rapport, publié par Emergen Research, est une compilation détaillée des aspects cruciaux du Marché de la génétique animale , y compris les offres de produits des principaux acteurs, la large gamme d’applications de ces produits, les principaux segments de marché, les principaux concurrents du marché, leurs profils d’entreprise, leurs stratégies de tarification, leurs capacités de production, leurs programmes de génération de revenus, les avancées technologiques et bien d’autres.

Le marché mondial de la génétique animale devrait atteindre 9,66 milliards de dollars d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research. Avec l’aide des pratiques de modification génétique qui sont assez progressives dans un passé récent, la production d’animaux de races modifiées est devenue élevée, attirant ainsi les investissements de tous les grands consommateurs à l’échelle mondiale. Unité de zone d’élevage de mammifères placentaires réalisant une production élevée de lait et de viande en tirant parti de la technologie génétique animale. Avec l’aide de la sélection stratégique, les éleveurs de mammifères placentaires ont pu réaliser des gains relativement plus élevés, ce qui est susceptible d’élargir et de stimuler la croissance de la base d’utilisateurs finaux du marché.

Exemple de rapport gratuit + tous les graphiques et graphiques associés @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/92

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les principaux fournisseurs clés du marché de la génétique animale sont : AGenus Plc ; Envigo Corporation, Topigs Norsvin, CRV Holding BV, Groupe Grimaud La Corbiere SA, Hendrix Genetics BV, Neogen Corporation, Zoetis, Inc, URUS et Animal Genetics, Inc. entre autres.

Quelques faits saillants clés du rapport

Quelques faits saillants clés du rapport

Dans le segment du matériel génétique, les embryons sont de la plus haute importance pour la modification des animaux vivants. Cela peut être attribué au fait qu’ils ont une efficacité relativement élevée par rapport au sperme. Plusieurs éleveurs ont également constaté une augmentation du taux de reproduction chez les bovins, influençant ainsi indirectement leur rentabilité.

Il y a eu une prévalence de divers aspects macroéconomiques et microéconomiques qui augurent une croissance exponentielle pour le marché de la génétique animale en Asie-Pacifique. Des facteurs macroéconomiques tels que l’agglomération et la forte densité de population poussent en permanence les producteurs de denrées alimentaires à répondre à la demande nutritionnelle en augmentant le taux de rassemblement des animaux d’élevage. D’un autre côté, l’écosystème de la santé animale est sur une voie d’amélioration progressive, ce qui offre aux acteurs du marché de la génétique animale des opportunités de développer des procédures efficaces d’expérimentation animale.

En 2018, pour associer un diplôme en génétique animale et se spécialiser dans les évaluations génétiques et la gestion des connaissances pour les organisations d’élevage bovin, Neogen a acquis Livestock Genetic Services, une société de génétique animale. Avec l’aide de l’acquisition, Neogen a amélioré ses capacités d’analyse génétique en interne et a élargi le réseau international de laboratoires de sciences génétiques animales de la société

Parcourir la description complète du rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/animal-genetics-market

De plus, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celle du consommateur. Il offre également de précieuses recommandations aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifs. Il fournit également des informations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifs.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la génétique animale en :

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la génétique animale sur la base des animaux vivants, du matériel génétique et des services :

Perspectives des animaux vivants (revenus, milliards de dollars ; 2017-2027)

Porcs

Bovins

Volailles

Canins

Autres

Perspectives du matériel génétique (revenus, milliards de dollars ; 2017-2027)

embryonnaire

semence

(revenus, milliards de dollars ; 2017-2027)

Tests

génétiques Génétique Les

génétique

animale

en Amérique du Nord devraient rester significativement positives en termes de partage des revenus entre 2020 et 2028. En outre, la part des revenus du marché des mots clés en Amérique du Nord devrait rester comparativement plus grand que celui des autres marchés régionaux de 2020 à 2027. L’

Asie-Pacifique a enregistré le TCAC de revenus le plus rapide en 2020, et les prévisions du marché de la génétique animale indiquent que cette tendance devrait se poursuivre. Les prévisions du marché indiquent que la contribution de la part des revenus de la Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud devrait rester robuste jusqu’en

Les prévisions du marché européen de la génétique animale sont actuellement positives, la croissance des revenus devant rester stable entre 2020 et 2027. Accent mis sur les initiatives de recherche et développement par les grandes entreprises et l’évolution des tendances et de la démographie dans les pays de la région sont des facteurs qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché de la génétique animale

Rapport d’achat direct @ https://www.emergenresearch.com/select-license/92

Quel est l’objectif du rapport ?

Sur la base de divers indicateurs, la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les différents paramètres accélérant la croissance de Market sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché au cours de la période de prévision.

Trouvez des rapports similaires par la recherche émergente @

Marché de la médecine bioélectrique @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/bioelectric-medicine-market

Marché de l’imagerie moléculaire @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/molecular-imaging-market

Marché bionique @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/bionics-market

Marché des vaccins @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/vaccine-market

Marché des appareils de laparoscopie et d’endoscopie @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/laparoscopy-and-endoscopy-devices-market

Marché des technologies médico-légales @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/forensic-technology-market

Marché du traitement du cancer métastatique @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/metastatic-cancer-treatment-market

À propos de nous :

Emergen research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance