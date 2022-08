du marché de la cybersécurité automobile , croissance, taille, prévisions, acteurs clés et rapport de recherche sur le paysage concurrentiel

Le marché mondial de la cybersécurité automobile devrait atteindre 8,61 milliards USD d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research. Le marché est porté par une intégration de package de haut niveau dans les ECU des véhicules et, par conséquent, le besoin de cybersécurité dans les voitures connectées a été amplifié. De plus, les lois exigeantes sur la confidentialité des connaissances, entraînant une demande croissante de cybersécurité automobile, devraient également accélérer l’expansion du marché.

Le paysage économique mondial est aux prises avec des conséquences financières néfastes. Le rapport analyse l’impact drastique de la pandémie sur cette sphère d’activité. La pandémie a touché presque tous les segments du marché Cybersécurité automobile. Cela a encore entravé la portée du développement de divers fabricants et acheteurs engagés dans ce secteur. Ainsi, le rapport étudie la dynamique changeante de l’industrie pour examiner les bénéfices réalisés ou les pertes subies par différents segments.

Demandez un exemple de copie du rapport sur le marché mondial de la cybersécurité automobile @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/117

Quelques points saillants du rapport

Sur le marché de la cybersécurité, l’éventualité de contre-mesures est incroyablement difficile en raison du manque de normalisation des solutions de cybersécurité. Les solutions de cybersécurité s’appuient sur les cahiers des charges donnés par les équipementiers. Ces solutions varient en raison de l’utilisation de différentes plates-formes dans le même modèle de véhicule, des variations dans la conception électronique et des options totalement différentes dans le véhicule. En conséquence, les fournisseurs de résolution de cybersécurité automobile sont confrontés à des risques d’intégration pour affecter les menaces et les vulnérabilités d’un véhicule.

Les véhicules autonomes gagnent en traction sans précédent. L’expansion des véhicules autonomes offre des opportunités inégalées aux fournisseurs de cloud, aux équipementiers et aux acteurs de l’industrie alternative pour collaborer et s’associer avec des entreprises automobiles afin de tirer parti de cette croissance. Afin de développer des véhicules en libre-service, un accord a été conclu entre le constructeur automobile Mercedes-Benz et Uber Technologies INC. en 2017, ce qui implique que les véhicules autonomes devraient être une réalité sous peu. L’arrivée des véhicules autonomes peut accroître les menaces à la cybersécurité et, par conséquent, stimuler l’activité de cybersécurité automobile.

le lien ci-dessous :

https://www.emergenresearch.com/industry-report/automotive-cybersecurity-market

visitezvue d’ensemble, les principales régions et l’analyse concurrentielle. Le rapport fournit en outre des informations sur la chaîne de valeur, les secteurs des marchés émergents et les avancées technologiques de l’industrie au profit des lecteurs et des entreprises qui cherchent à investir dans cette industrie.

Principaux concurrents du marché présentés dans le rapport :

Denso Corporation, Aptiv, Escrypt, Continental AG, Karamba Security, Harman International, Saferide Technologies Ltd., Trillium Secure, Inc., NXP Semiconductors et Vector Informatik Gmbh, entre autres.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la cybersécurité automobile sur la base du type de véhicule, de l’application et de la région :

Perspectives du type de véhicule (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

o Véhicule de tourisme

o Véhicule utilitaire

o de véhicules électriques

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

o ADAS et sécurité

o Système d’infodivertissement

o Système de groupe motopropulseur

o Contrôle du corps et confort

o système télématique

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

o Sécurité des terminaux

o Sécurité des applications

o sécurité des réseaux sans fil

couvertes par le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Pour recevoir un exemple de rapport, rendez-vous sur @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/117

Public cible du rapport :

Entreprises leaders

Grandes, moyennes et petites entreprises

Investisseurs

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Capital-risqueurs

Fournisseurs de connaissances tiers

Le rapport considère le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de référence : 2019

Année estimée : 2020

Années de prévision: 2020-2027

Pour plus de détails sur le rapport sur le marché de la cybersécurité automobile, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/automotive-cybersecurity-market

Le rapport sur le marché mondial de la cybersécurité automobile évalue le dernier scénario économique en termes de valeur et de volume. Il met en évidence les principaux moteurs de croissance, les contraintes, la capacité de production, le rapport demande/offre, le statut des importations/exportations, le taux de croissance et d’autres aspects critiques. En outre, le rapport effectue également une analyse SWOT, une analyse des cinq forces de Porter, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour d’entreprise.

Demandez une copie personnalisée du rapport sur le marché de la cybersécurité automobile @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/117

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous contacter. Nous vous assurons que votre rapport sera conçu selon vos exigences.

Explorez plus de rapport de recherche Emergen @ www.emergenresearch.com

marché de la transcription d’entreprise- https://www.emergenresearch.com/industry-report/business-transaction-market

marché des caméras pour animaux de compagnie- https://www.emergenresearch.com/industry-report/pet-camera-market

marché des capteurs de vision intelligents- https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-vision-sensors-market

marché des épaississants alimentaires- https://www.emergenresearch.com/industry-report/food-thickeners-market

marché à l’échelle des puces https://www.emergenresearch.com/industry-report/chip-scale-package-led-market

marché des services de séquençage sanger- https://www.emergenresearch.com/industry-report/sanger-sequencing-services-market

marché du système de reconnaissance des gestes automobiles- https://www.emergenresearch.com/industry-report/automotive-gesture-recognition-system-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-automotive-cybersecurity-market