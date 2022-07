du marché de la biologie computationnelle , prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et analyse des acteurs clés d’ici 2027

Le marché mondial de la biologie computationnelle devrait valoir 16,58 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La biologie computationnelle est utilisée pour analyser des données biologiques telles que les populations cellulaires, les séquences génétiques et les échantillons de protéines, ainsi que pour découvrir de nouvelles prédictions.

L’avènement de technologies innovantes telles que le séquençage et les méthodes expérimentales à haut débit telles que les tests à deux hybrides de levure, les microréseaux et les tests puce-puce génèrent une demande de modélisation mathématique, de méthodes analytiques et de simulations pour une analyse efficace et sans tracas de la Les données. Les progrès technologiques ont ouvert de nombreuses possibilités d’innovation dans le secteur de la santé. L’augmentation du financement gouvernemental, les investissements dans la recherche et le développement et une augmentation de la demande de modélisation prédictive à utiliser dans divers projets de séquençage stimulent la demande pour le marché de la biologie computationnelle.

Plusieurs entreprises mènent des études cliniques en pharmacogénomique, et une augmentation du nombre d’essais cliniques propulsera la demande du marché dans les années à venir. Une recrudescence de la conception et du développement de la médecine personnalisée et de la modélisation des maladies aura également un impact sur la demande. La biologie computationnelle réduit également le risque d’implication humaine dans le processus de test clinique, ce qui stimule encore la demande pour le produit du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/173

Principaux faits saillants du rapport

En juillet 2020, le département américain de l’énergie a annoncé un financement de 5 millions de dollars en biologie computationnelle pour six nouveaux projets de recherche. L’objectif du financement est de développer de nouveaux outils analytiques et logiciels pour gérer une augmentation de la quantité de données génomiques et autres résultant de l’étude des microbes et d’autres systèmes biologiques.

Le segment de type service interne devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 22,8 % au cours de la période de prévision. Plusieurs sociétés biopharmaceutiques entreprennent des essais cliniques dans leurs propres bâtiments pour éviter des coûts supplémentaires et également pour prévenir le risque de fuite de leurs projets de pipeline. De plus, à mesure que la technologie devient abordable, de plus en plus d’entreprises optent pour un service interne.

Le segment de la simulation cellulaire et biologique est stimulé par la forte demande de la génomique computationnelle. Le segment connaîtra une croissance grâce aux développements récents des technologies informatiques et du cloud computing. La génomique computationnelle est plus spécifiquement utilisée pour les problèmes de reconnaissance et d’analyse de formes tels que la recherche de motifs, la recherche de gènes, la prédiction de la fonction des gènes, les modèles évolutifs et la fusion des informations de séquence et d’expression.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/computational-biology-market

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la biologie computationnelle en fonction du type de service, de l’application, de l’utilisation finale, et région :

Perspectives du type de service (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

o En

o contrat

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

o Simulation cellulaire et biologique

Génomique computationnelle

Base

Infrastructure / Matériel

Logiciels et services

Protéomique informatique Pharmacogénomique Autres

o Découverte de médicaments et modélisation de maladies

Identification de la cible Validation de la cible Découverte de leads Optimisation

o Développement préclinique de médicaments

Pharmacocinétique Pharmacodynamie

o Essais cliniques

Phase I Phase II Phase III

o Logiciel de simulation du corps humain

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

o Universitaires

o Industrie

o Commercial

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

o Amérique du Nord

États-Unis Canada

ou Europe

Allemagne Royaume-Uni France BÉNÉLUX Reste de l’Europe

ou Asie-Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

ou l’Amérique latine

Brésil Reste de LATAM

ou MEA

Arabie Saoudite EAU Reste des

informations précieuses sur le marché MEA :

Le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial de la biologie computationnelle.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/173

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible dans les sections par chapitre ou par région. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe vous fournira une excellente assistance.

Explorez plus de rapports de recherche Emergen @ https://www.emergenresearch.com

marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels –https://www.emergenresearch.com/industry-report/industrial-control-systems-security-market

marché de la curiethérapie –https://www.emergenresearch.com/industry-report/brachytherapy-market

3d marché de l’impression des métauxhttps://www.emergenresearch.com/industry-report/3d-printing-metal-market

de la récupération de la sauvegarde des données cloud –https://www.emergenresearch.com/industry-report/cloud-data -back-up-recovery-market marché

des matériaux d’isolation-https://www.emergenresearch.com/industry-report/insulation-materials-market

des produits chimiques de traitement de surface-https://www.emergenresearch.com/industry-report/ marché-de-la-chimie-de-traitement-de-surface

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-computational-biology-market