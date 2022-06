Drones Market 2022 Taille de l’industrie, tendances, canaux de croissance, segmentation et prévisions jusqu’en 2028

Marché des drones 2021-2027

La période de prévision 2021-2027 devrait afficher une croissance notable du marché mondial des drones. Il y aura une nouvelle résurgence des ventes et de l’utilisation des drones. Êtes-vous prêt à faire face à la croissance du marché ? Non, alors consultez notre aperçu des rapports et envoyez-nous votre question.

Un drone volant est un aéronef sans pilote humain à bord, gagnant leur nom alternatif de véhicules aériens sans pilote (UAV). Les drones sont des robots généralement contrôlés à distance par un pilote, tandis que les drones entièrement autonomes en sont aux derniers stades de développement.

Notre rapport étudie le marché mondial des drones et couvre les données historiques et prévisionnelles pour les applications, régionales et nationales.

Parallèlement à ces acteurs de premier plan, il existe un certain nombre d’autres acteurs de petite et moyenne taille qui viennent avec d’énormes investissements et le lancement de technologies innovantes dans l’industrie des drones.

Segmentation du marché des drones

par type,

Drones commerciaux

Drones à voilure fixe

Drones VTOL

Nanodrones

Sur

la base du segment de type, le segment de type Drone commercial détient une part de marché importante au cours de l’année historique et il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision.

Par candidature,

Application de la loi

Agriculture de précision

Médias et Divertissement

Arpentage et cartographie

Autres

Sur la base du segment des applications, le segment des applications de l’application de la loi détient une part de marché importante au cours de l’année historique et il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision.

Par Région

Amérique du Nord

Unis

Mexique

Europe

Uni

France

Allemagne

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Amérique latine

Brésil

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Notre nouveau rapport traite des problèmes et des événements affectant le marché Drone.

Le rapport couvre les discussions et les analyses qualitatives :

Développement technologique

Tendances vers le marché des drones

Demande croissante de drone

Acteurs clés du marché des drones

Northrop Grumman

DJI

General Atomics Systèmes Aéronautiques

Thalès

3DR

Boeing

Lockheed Martin

Industries aérospatiales d’Israël

Système BAE

Les autres

