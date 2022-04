drone MarchéRapport d’évaluation des opportunités, nouvelles solutions, opportunités multisectorielles, segments clés, objectifs potentiels et recommandations

2020-2028 ( ) à la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché mondial de la livraison de colis par drone peut être attribuée au besoin croissant d’une livraison plus rapide et sécurisée, en particulier pour les fournitures de détail. La livraison de colis par drone gagne du terrain en raison de la croissance rapide de l’industrie du commerce électronique et de l’évolution de l’attention des consommateurs et de la demande pour une livraison plus rapide des colis et des colis. Réduire le temps de livraison des marchandises emballées de l’entrepôt au pas de porte des consommateurs ou des emplacements spécifiés par les consommateurs est l’objectif principal de l’adoption de la livraison par drone par les entreprises de commerce électronique. Par exemple, selon Amazon, la principale raison de son service Prime Air est de livrer des colis aux clients à l’aide de drones dans les 30 minutes suivant la commande.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que FedEx Corporation, Workhorse Group Inc., Amazon, The Boeing Company, Zipline, Skycart Inc., Matternet Inc. ., Deutsche Post DHL Group, Fli Drone et EHang et autres.

L'étude couvre en particulier l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, le taux de croissance de la taille du marché dans plusieurs scénarios. Ensuite, le rapport fournit également des informations distinctives importantes concernant chacun des segments de marché. Ces segments sont analysés plus en détail sur différents fronts tels que les performances historiques, les contributions à la taille du marché, la part de marché et le taux de croissance prévu.

Un avantage clé des drones à voilure tournante est qu’ils peuvent être facilement manœuvrables, leur permettant ainsi d’atteindre des zones où les drones à voilure fixe ne peuvent pas aller et décoller et atterrir verticalement. Les drones à voilure tournante offrent une contrôlabilité facile, fonctionnent en mode sans tête et ont la capacité de voler dans n’importe quelle direction. En outre, ces drones peuvent transporter une charge utile plus importante que les autres types de drones et peuvent donc transporter une large gamme de capteurs, tels que des capteurs d’imagerie thermique, si nécessaire.

Les drones de livraison de colis à courte portée connaissent une augmentation substantielle de la demande alors que des entreprises, dont Amazon, Walmart et Wing, entreprennent des essais pour la livraison de colis par drone à courte portée. De plus, la demande croissante de livraison sans contact au milieu de la pandémie de COVID-19 stimule la demande de drones de livraison à courte portée. De plus, l’intérêt croissant des entreprises de commerce électronique et des fournisseurs de services de livraison de nourriture, tels que Uber Eats et Zomato, pour la livraison du dernier kilomètre via des drones stimule la demande de drones à courte portée.

Le marché de la livraison de colis par drone en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020, attribuée à l’adoption croissante de technologies de pointe dans les secteurs de la vente au détail (y compris le commerce électronique) et de la santé. En outre, l’augmentation du budget de la défense et la présence de grandes entreprises de fabrication de drones dans la région stimulent la croissance du marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la livraison de drones en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives du type de drone (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

à voilure fixe

tournante

hybride

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Longue portée (au-dessus de 25 km)

Courte portée (moins de 25 km)

Perspectives du poids du colis (chiffre, millions USD ; 2018-2028)

Moins de 2 kg

2 kg à 5 kg

5 kg

Durée du vol Perspectives (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Moins de 30 minutes

Plus de 30 minutes

Perspectives d’application (revenus, millions USD ; 2018 –2028)

détail et commerce électronique

Livraison de nourriture

médicale

Logistique

Agriculture

Militaire

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX ) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quelle sera la taille du marché du marché de la livraison de colis par drones pour la période de prévision 2027 ? Quel sera le taux de croissance estimé ?

Quels sont les principaux moteurs qui déterminent l’avenir du marché mondial ?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie qui dominent l’industrie et quelles ont été leurs stratégies gagnantes pour rester compétitifs ?

Quels sont les principaux défis qui devraient entraver le développement de l’industrie dans le monde ?

Quelles sont les opportunités favorables sur lesquelles les fournisseurs de premier plan peuvent compter dans les années à venir ?

