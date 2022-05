Drive by Wire Market Trends, Revenue, Major Players, Share Analysis & Prévisions jusqu’en 2028

Les préoccupations croissantes et les réglementations gouvernementales liées à la réduction des émissions ainsi que la demande croissante de véhicules légers sont les principaux facteurs qui contribuent à la croissance du marché Drive by Wire. Cependant, les spéculations liées à l’intégrité ou au fonctionnement des systèmes peuvent constituer un frein à la croissance du marché.

Taille du marché – 23,95 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 8,07%, tendances du marché – Le nombre croissant de mandats du gouvernement pour réduire les émissions des véhicules ainsi que la demande de confort des passagers sont les facteurs qui s’ajoutent à la croissance du Drive par le marché du fil.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial Drive by Wire était évalué à 23,95 milliards USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 8,07% de 2019 à 37,57 milliards USD en 2028. Les systèmes Drive by wire se réfèrent à un type de technologie qui fonctionne à la place d’un système de contrôle mécanique traditionnel à l’aide d’une unité de contrôle électronique. Ce système réduit beaucoup de composants mobiles, réduisant ainsi le poids du véhicule. La demande croissante de réduction de poids du véhicule sera un autre facteur qui propagera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La demande croissante de véhicules autonomes est observée à l’échelle mondiale, ce qui augmentera encore la croissance de la demande de systèmes de conduite par fil. Un facteur limitant la croissance du marché est le coût élevé des systèmes. Il y a des spéculations dans l’esprit de certains clients sur le fonctionnement parfait des systèmes d’entraînement par fil par rapport aux composants mécaniques. Ce facteur peut également constituer un frein à la croissance du marché.

L’industrie devrait connaître une croissance significative du segment des véhicules électriques au cours de la période de prévision en raison du remplacement par les clients des véhicules à propulsion conventionnels par des véhicules à propulsion électrique. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision pour la même raison. La demande de véhicules haut de gamme et de luxe dotés de commandes efficaces augmente également, en particulier dans la région Asie-Pacifique, ce qui contribue encore à la croissance du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2451

Les principaux participants sont Robert Bosch Gmbh (Allemagne), Nexteer (États-Unis), Continental AG (Allemagne), ZF (Allemagne), CTS (États-Unis), Ficosa ( Espagne), Kongsberg (Suisse), Hitachi Automotive (Japon), Curtiss-wright (États-Unis) et Infeneon (Allemagne).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché mondial Drive by Wire devrait passer de 23,95 milliards USD en 2020 à un taux de TCAC de 8,07% pour atteindre une valorisation de 37,57 milliards USD en 2028.

La demande croissante ainsi que la popularité croissante de les véhicules tout-terrain sont le principal facteur de croissance de la demande dans l’industrie.

Cependant, la préoccupation concernant l’intégrité du système des systèmes d’entraînement par fil par rapport aux composants mécaniques dans l’esprit des consommateurs peut affecter la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Le segment des voitures particulières devrait occuper la plus grande part du marché en 2026 en raison de la demande croissante de véhicules de la part des clients. Les réformes liées à la mise au rebut des véhicules à moteur conventionnel et au passage aux voitures électriques sont le principal facteur attribuant la part importante du segment. Le segment des véhicules de tourisme représentait 3,01 milliards USD dans la région européenne en 2018.

Nissan a été l’un des premiers à adopter les systèmes Steer by wire dans son modèle.

L’adoption croissante des véhicules électriques à la place des véhicules à moteur traditionnels entraîne une demande croissante de systèmes de conduite par fil dans le segment des véhicules électriques.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de véhicules de luxe et haut de gamme dans la région, en particulier en Chine, en Inde et en Corée du Sud. Avec l’augmentation des investissements étrangers dans la région, le marché devrait en outre croître plus rapidement.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/drive-by-wire-market

Pour les besoins de cette étude, Reports and Data a segmenté le Drivede capteur, du composant, du véhicule, de la propulsion et de la région :

application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

filaire

par

marché

sur

base

typeChiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Capteur de pédale de frein Capteur

d’angle de volant Capteur

de position de changement de vitesse

stationnement Capteur

de

pédale d’

accélérateur Capteur de position d’accélérateur

Composant (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Actionneur

Unité de commande électronique (ECU)

Moteur Module de commande (ECM)

Module de commande d’accélérateur

électronique Unité de commande de transmission électronique

Moteur de rétroaction Cliquet de

stationnement

Véhicule (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Véhicule Voiture de taille moyenne Berline Monospace Cabriolet Multisegment Hayon Autres

Véhicule utilitaire léger (VUL) Compact U tilité Véhicule Supermini Camion léger Autres

Véhicule utilitaire lourd (VHC) Camion mobile Limousine Véhicule récréatif remorquage Camions de pompiers Autres



Propulsion (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

électrique batterie électrique Véhicule à combustible Véhicule électrique hybride rechargeable

Essence

Diesel

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Reste du monde

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2451

Principaux avantages du rapport Drive by Wire :

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une étude primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie Drive by Wire

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché Drive by Wire sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs