Données sur le marché du cannabis médical, demande, application, tendances des prix et part de l’entreprise

«L’ analyse du marché mondial du cannabis médical fournit un résumé de haut niveau de la classification, de la concurrence et des actions stratégiques prises ces dernières années. Pour un scénario mondial, le rapport sur le marché mondial du cannabis médical fournit des détails historiques, des prévisions futures et la taille du marché.

Ce rapport d’étude de marché sur le cannabis médical aide les entreprises de tous les domaines commerciaux à prendre des décisions supérieures, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Les données de marché fournies dans le rapport sur le cannabis médical aident à découvrir diverses opportunités de marché présentes dans le monde entier pour cette industrie. Une équipe compétente travaille méticuleusement avec ses capacités potentielles pour générer ce meilleur rapport d’étude de marché sur le cannabis médical. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client.

Les principaux acteurs et marques sont analysés en fonction de leurs actions telles que les développements, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et la recherche concurrentielle sur le marché. Les conditions générales du marché telles que le prix du produit, le profit, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux de croissance du marché sont également analysées dans ce rapport sur le cannabis médical qui aide les entreprises à décider de plusieurs stratégies. Pour produire ce rapport sur le marché mondial, une équipe de chercheurs multilingues maîtrisant différentes langues se réunit avec laquelle ils exécutent professionnellement des études de marché à l’échelle mondiale. Il s’agit du rapport de marché prometteur et le plus approprié pour les clients.

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 67 354,01 millions USD. d’ici 2028. L’utilisation médicale accrue et la légalisation du cannabis agissent comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

Exemple de rapport disponible en version PDF avec graphiques et figures

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché mondial du cannabis médical sont Tilray, Elixinol Global Limited, Medical Marijuana, Inc., Extractas, Peace Naturals Project Inc., BOL Pharma, PharmaHemp, Kiehl’s (une filiale de L’ORÉAL), Vermont Hemp Health , Discover Health LLC, ENDOCA, Pacific roots, CANOPY GROWTH CORPORATION, Aurora Cannabis, GW Pharmaceuticals plc., Harmony, Pure Ratios, MARY’s nutritions, Bioactive Solutions, Inc., Upstate Elevator Supply Co., FOLIUM BIOSCIENCES, EcoGen Biosciences, Althea Company Pty Ltd (filiale d’Althea Group Holdings Limited), Apothecanna, Zenabis Global Ltd, Cresco Labs, IDT Australia, MEDIFARM, Greenwich Biosciences, Inc., MediPharm Labs Inc., THC Global Group Limited, Seed Cellar, CANNABIS SEEDS USA, Graines Pour moi, HUMBOLDT SEED COMPANY, Crop King Seeds, BARNEY’S FARM et Aphria Inc. entre autres.Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La recherche répond aux questions clés suivantes :

Quel est le potentiel du marché pour le marché du cannabis médical

Quel groupe de produits sera le plus rentable ?

Dans les années à venir, quel marché régional s’imposera comme leader ?

Quelle catégorie d’applications devrait se développer le plus ?

Quelles opportunités de développement voyez-vous dans le business du cannabis médical dans les prochaines années ?

Quels sont les obstacles potentiels les plus importants auxquels le marché du cannabis médical pourrait être confronté ?

Qui sont les principaux fabricants du marché du cannabis médical

Quelles sont les principales tendances du marché qui affectent favorablement la croissance ?

Lire l'index détaillé de l'étude de recherche complète

Qui bénéficiera de ce rapport ?

L’objectif principal du marché mondial du cannabis médical est de fournir aux investisseurs de l’industrie, aux sociétés de capital-investissement, aux chefs d’entreprise et aux parties prenantes des informations complètes pour les aider à prendre des décisions stratégiques éclairées associées aux chances du marché des ferme-portes dissimulés à travers le monde.

Comment le rapport sur le marché du cannabis médical serait-il bénéfique?

– Quiconque est directement ou indirectement connecté à la chaîne de valeur de l’industrie du cannabis médical et doit avoir un savoir-faire sur les tendances du marché.

– Les spécialistes du marketing et les agences faisant leur diligence raisonnable.

– Analystes et fournisseurs à la recherche d’informations sur le marché de l’industrie du cannabis médical.

– Concurrence qui souhaite se corréler et se comparer à la position et au classement du marché dans le scénario actuel.

Segmentation clé du marché :

Sur la base du produit, le marché du cannabis médical est segmenté en huile, capsules de cannabis médical, patch, fleur entière, fleur moulue, stylo vape, cannabis médical séché, crèmes et hydratant, masque et sérum, nettoyant et autres. En 2021, le segment pétrolier devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la source, le marché du cannabis médical est segmenté en synthétique et naturel. En 2021, le segment synthétique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base des espèces, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabis indica, sativa et hybride. En 2021, le segment du cannabis indica devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de l’utilisation médicale du cannabis.

Sur la base des dérivés, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC)/delta-8-tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol (CBG) et autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de produits à base de marijuana médicale sur le marché.

Sur la base de l’application, le marché du cannabis médical est segmenté en maladie d’Alzheimer, perte d’appétit, cancer, épilepsie, autisme, problèmes de santé mentale, sclérose en plaques, gestion de la douleur, nausées, spasmes musculaires, arthrite, humeur élevée, dépression et troubles du sommeil, anxiété et autres. En 2021, le segment de la maladie d’Alzheimer devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des activités de R&D.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du cannabis médical est segmenté en solutions orales et capsules, cigarettes, vaporisateurs, topiques et autres. En 2021, le segment des solutions orales et des capsules devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du cannabis médical est segmenté en industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment de l’industrie pharmaceutique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché du cannabis médical est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2B devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de cannabis à des fins médicales et cliniques.

Grandes Régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

** Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

** Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Pour consulter la table des matières complète, cliquez ici :

