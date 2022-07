Données sur le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels, demande, application, tendances des prix et parts de la société 2022

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Marché des ingrédients alimentaires fonctionnelsPrévisions jusqu’en 2028 – Impact du Covid-19 et analyse globale – par source (naturelle, synthétique) ; Type (Vitamines, Minéraux, Prébiotiques, Probiotiques, Hydrocolloïdes, Huiles Essentielles, Acides Gras Oméga-3 et 6, Caroténoïdes, Autres); Application (boulangerie et céréales, produits laitiers, viande, poisson et œufs, produits à base de soja, autres) ; Purpose (Sports Nutrition, Weight Management, Immunity, Digestive Health, Clinical Nutrition, Cardio Health, Others) and Geography » publié par TheInsightPartners, les ingrédients alimentaires fonctionnels dans les aliments fonctionnels sont ciblés pour offrir des fonctions spécifiques qui sont plus qu’une simple nutrition de base. Ces ingrédients jouent un rôle essentiel dans la protection contre les maladies aiguës et chroniques. Les aliments fonctionnels contiennent des ingrédients naturels ou synthétiques qui favorisent une santé optimale et procurent des bienfaits énergétiques. Probiotiques, prébiotiques, vitamines, minéraux,

Un rapport d’étude de marché exclusif sur les ingrédients alimentaires fonctionnels fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par type, application et région a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à de nombreuses contributions primaires d’experts de l’industrie, des principaux leaders d’opinion des entreprises et des parties prenantes) et à des recherches secondaires (associations mondiales/régionales, revues spécialisées , livres blancs techniques, site Web de l’entreprise, dépôt du rapport annuel auprès de la SEC et bases de données payantes). En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Le rapport sur le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels pour offrir des informations intéressantes et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. . Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels en comprenant les approches de croissance stratégique.

Principaux acteurs du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels:

Amway GmbH

Compagnie Archer Daniels Midland

Groupe d’ingrédients Arla Foods P/S

BASF SE

Cargill, Incorporée

Ingredion Incorporated

Groupe Kerry plc

Royal DSM SA

Nestlé SA

Tate & Lyle PLC

Le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs déterminants tels que l’augmentation de la consommation d’aliments enrichis en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et de la demande d’aliments pratiques nutritifs. En outre, l’incidence croissante des maladies chroniques propulse la demande d’aliments fonctionnels, stimulant ainsi la croissance du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels. Cependant, le coût plus élevé des aliments fonctionnels en raison de l’approvisionnement en ingrédients limite la croissance du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels. Néanmoins, l’opportunité de marché réside dans la population croissante soucieuse de sa santé dans les pays en développement au cours de la période de prévision.

Marché des ingrédients alimentaires fonctionnels – L’analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels avec la segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels.

SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Le marché mondial des ingrédients alimentaires fonctionnels est segmenté en fonction de la source, du type, de l’application et de l’objectif. Par source, le marché est segmenté en naturel et synthétique. En fonction du type, le marché est segmenté en vitamines, minéraux, prébiotiques, probiotiques, hydrocolloïdes, huiles essentielles, acides gras oméga-3 et 6, caroténoïdes et autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en boulangerie et céréales, produits laitiers, viande, poisson et œufs, produits à base de soja et autres. Le marché sur la base de l’objectif est classé comme nutrition sportive, gestion du poids, immunité, santé digestive, nutrition clinique, santé cardio et autres.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Raison d’acheter :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des ingrédients alimentaires fonctionnels.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Ingrédients alimentaires fonctionnels, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Table des matières:

1. Introduction

2. Principaux plats à emporter

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels

5. Marché des ingrédients alimentaires fonctionnels – dynamique clé du marché

6. Marché des ingrédients alimentaires fonctionnels – Analyse du marché mondial

7. Marché des ingrédients alimentaires fonctionnels – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Source

8. Marché des ingrédients alimentaires fonctionnels – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Type

9. Marché des ingrédients alimentaires fonctionnels – Revenus et prévisions jusqu’en 2028 – Application

10. Marché des ingrédients alimentaires fonctionnels – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Objectif

11. Chiffre d’affaires et prévisions du marché des ingrédients alimentaires fonctionnels jusqu’en 2028 – Analyse géographique

12. Paysage de l’industrie

13. Marché des ingrédients alimentaires fonctionnels, profils d’entreprises clés

14. Annexe

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

