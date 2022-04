Données du marché de la gestion des appareils de l’Internet des objets (IoT) et croissance industrielle, dernières tendances, aperçu régional et prévisions 2028

Les tendances croissantes des plates-formes de gestion des appareils basées sur le cloud ainsi que l’adoption croissante du BYOD et du CYOD parmi les entreprises propulsent la croissance du marché.

Taille du marché – 1 696,1 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 27,7 %, tendances du marché – L’adoption croissante de plates-formes indépendantes des appareils et des fournisseurs.

Le marché mondial gestion des appareils IoT devrait atteindre 11,22 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La technologie de l’intelligence artificielle est la technologie informatique essentielle utilisée dans la vente au détail, le transport et la logistique, la fabrication, les services publics, les soins de santé et autres. La gestion des appareils IoT est la méthode d’authentification, de provisionnement, de configuration, de surveillance et de gestion du micrologiciel et du logiciel de l’appareil qui lui confère ses capacités fonctionnelles. La pénétration des technologies de communication et de mise en réseau et l’exigence d’analyses en temps réel, d’actifs combinés et de sécurité des machines ont conduit à la sélection de la gestion des appareils IoT. La demande croissante pour le marché des capteurs intelligents fait exploser ce marché.

Les circonstances favorables sur le marché de la gestion des appareils IoT résident dans l’adoption croissante de CYOD et BYOD et dans la demande croissante de plates-formes de gestion des appareils basées sur le cloud. Les applications croissantes dans les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises stimulent le marché de cette technologie. Le marché de la technologie de gestion intelligente des appareils comprend divers domaines d’application tels que la vente au détail intelligente, la santé connectée, les services publics intelligents et la logistique connectée, ce qui contribue à la croissance du marché de cette gestion des appareils IoT. Le manque de subventions et d’investissements initiaux élevés et le manque de pertinence des préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données agissent comme un frein au marché.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent conjointement des opportunités de croissance du marché, tandis que des facteurs tels que la complexité en temps réel constituent un défi dans la mise en œuvre d’une telle solution ajoutent des limites au marché. Cependant, chaque élément aurait un impact spécifique sur le marché au cours de la période de prévision.

En Europe, en raison de l’augmentation soudaine de l’adoption de l’analyse de flux en temps réel pour diverses applications dans divers secteurs, ainsi que de la demande croissante de traducteurs multilingues, le marché d’un tel marché de l’éducation technologiquement avancé se propulse à un rythme rapide. La croissance économique dans des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni en raison de conditions politiques, sociales et économiques favorables aide le marché à se développer. Le marché de la gestion des appareils IoT doit se développer pour répondre à l’échelle et à la portée sans cesse croissantes des solutions et systèmes grand public, commerciaux, industriels et gouvernementaux.

Principaux participants Oracle Corporation, IBM Corporation, Microsoft Corporation, PTC Inc., Cumulocity GmBH, Xively, Particle, Einfochips, Wind River Systems et Enhanced Telecommunications Inc. , entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’industrie manufacturière verticale détenait la plus grande part de marché de 22,6 % en 2020. Les solutions de gestion des appareils IoT sont largement utilisées dans l’approvisionnement, la production et le stockage de matériaux/marchandises, grâce à quoi, la fabrication intelligente domaine d’application devrait régir le marché de la gestion des appareils IoT.

Le segment de la taille de l’organisation des PME devrait connaître le TCAC le plus élevé de 28,1 % au cours de la période de prévision. L’adoption accrue de ces solutions par les PME pour divers processus est supposée propulser la croissance du segment.

Le segment des services devrait connaître le TCAC le plus élevé de 28,9 % au cours de la période de prévision. Le portefeuille de services professionnels est créé pour réduire la complexité des systèmes IoT. L’adoption croissante des appareils connectés entraîne une augmentation de la demande de services gérés, car ils permettent aux entreprises de se concentrer sur les opérations commerciales de base. Le principal avantage des services gérés est leur expertise, qui peut être exploitée par les clients.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 30,4 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est principalement inspirée par les avancées infrastructurelles en cours dans la région et les conditions économiques favorables. De plus, différentes initiatives prises par les gouvernements de différents pays pour l’amélioration de la numérisation devraient offrir de nouvelles possibilités de croissance aux acteurs.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans le marché mondial de la gestion des appareils IoT sur la base de Composant, type de déploiement, taille de l’organisation, secteur vertical et région :

perspectives du type de déploiement (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Cloud public Cloud

privé Cloud

hybride

Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

détail

Santé

Transport et logistique

Services publics

Fabrication

Autres

Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Perspectives

grandes entreprises

types de composants

solutions

des services

Perspectives régionales

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

MEA

Amérique latine

Key Advantages of Internet of Things (IoT) Device Management Report :

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par experts de l’industrie après des recherches primaires et secondaires

approfondies Analyse régionale approfondie de l’industrie de la gestion des appareils de l’Internet des objets (IoT)

des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Profilage-compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de la gestion des appareils de l’Internet des objets (IoT) sont également quantitativement évaluée qualitativement pour étudier la comparaison du marché mondial et régional ativement. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

