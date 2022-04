Dodécyl dipropylène triamine Taille du marché, tendances, facteurs de croissance, analyse des revenus du segment régional, 2021-2027

Mondial Le marché du dodécyl dipropylène triamine devrait atteindre 4,95 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’utilisation croissante de la dodécyl dipropylène triamine comme matière première dans l’industrie du nettoyage et de la désinfection et l’augmentation constante de l’adoption de ces produits ont alimenté le marché mondial. La préoccupation croissante pour un mode de vie sain et l’augmentation du niveau de vie dans les pays en développement s’ajoutent à la demande. L’adoption élevée de désinfectants et d’agents d’assainissement pour maintenir les niveaux d’hygiène élevés dans diverses industries ainsi que dans les ménages domestiques renforce la demande du marché. De plus, la demande croissante d’eau stérile pour les besoins domestiques et industriels aura également un impact sur la demande du produit.

Des réglementations gouvernementales strictes et des coûts de matières premières plus élevés devraient limiter la croissance du marché. Cependant, une augmentation de la recherche et du développement de produits chimiques biosourcés devrait offrir des opportunités de croissance aux vendeurs du marché.

Certains des principaux acteurs du marché mondial de la dodécyldipropylène triamine, notamment:

BASF SE, Nouryon, Rugao Wanli Chemical Industry Co., Ltd., Merck KGaA, Shandong Paini New Material Co. Ltd, Parchem, Indo Amines Limited, Clariant AG, Hainan Zhongxin Chemical Co., Ltd. et Wuhan Dachu Hexing Technology Co. Ltd., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

L’acide agit comme un biocide, un fongicide et un algicide dans l’industrie d’utilisation finale, et la croissance des préoccupations concernant l’environnement stérile dans des industries telles que l’industrie alimentaire et des boissons entraînera la demande de le marché. L’industrie des aliments et des boissons devrait croître avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision.

La chute drastique actuelle du prix du pétrole pendant la crise du COVID-19 peut propulser la demande de production de Dodecyl Dipropylene Triamine.

La demande croissante des industries d’utilisation finale en Asie-Pacifique, en particulier de la Chine, de l’Inde et du Japon, en raison de l’adoption croissante du traitement de l’eau et de la sensibilisation à la santé, devrait stimuler le marché dans la région.

Aperçu du marché :

L’industrie des produits chimiques et des matériaux est composée d’un groupe diversifié d’entreprises qui diffèrent par la taille, la géographie, le style commercial et l’accent mis sur le marché final. Ces entreprises font partie d’un écosystème plus large qui comprend le pétrole, le gaz, le charbon, les minéraux et les matériaux biosourcés comme matières premières d’une part et une gamme diversifiée d’industries d’application d’autre part. La pétrochimie, les fabricants diversifiés et les entreprises chimiques spécialisées ont tous été des segments du secteur dans le passé.

L’industrie chimique a longtemps été associée à l’Europe occidentale et à l’Amérique du Nord. Pendant longtemps, l’Europe a été le premier fabricant de produits chimiques, suivie par les États-Unis et le Japon. Cependant, selon Statista, un portail de statistiques en ligne, la région Asie-Pacifique a repris le dessus, avec des ventes intérieures de produits chimiques totalisant 2 790 milliards USD en 2016. En termes de ventes de produits chimiques, l’Asie-Pacifique était bien en avance sur les autres régions, selon le chiffres, qui définissent la valeur totale de toutes les ventes intérieures de produits chimiques dans le monde selon la région.

Analyse du segment de marché:

Perspectives de la fonction

Biocide

Fongicide

Algicide

Perspectives d’application

Désinfectant

Désinfectant

L’analyse régionale fournit des informations sur les tendances et les demandes clés dans chaque grand pays qui peuvent affecter la croissance du marché dans la région.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

