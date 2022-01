Dissolution du Marché de la Pâte de Bois Tendances à la hausse, Opportunités d’affaires et Perspectives de Croissance avec les Principaux Acteurs – Sappi, Rayonier Advanced Materials, LENZING AG, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD, Bracell, PwC

Le marché de la pâte de bois en dissolution augmentera à un taux de 3,00% pour la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la consommation de cigarettes est un facteur essentiel de la dissolution du marché de la pâte de bois.

La pâte dissolvante est également connue sous le nom de cellulose dissolvante, c’est une pâte de bois blanchie ou des linters de coton qui a une teneur élevée en cellulose (> 90%). Il possède des propriétés extraordinaires, notamment un haut niveau de luminosité et une distribution uniforme du poids moléculaire. Cette pâte est généralement fabriquée pour les utilisations nécessitant une grande pureté chimique, et une teneur en hémicellulose particulièrement faible.

Le rapport sur le marché de la dissolution de la pâte de bois présente les entreprises suivantes, notamment : – Sappi, Rayonier Advanced Materials, LENZING AG, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD, Bracell, PwC, Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd, Jilin Shixian Paper Manufacturing Co Ltd, Yueyang Paper Co., Ltd., Fujian Qingshan Paper Industry Co., Ltd, Rag Innovations, Abhiteja Industries., MD Hygiene Private Limited et MSA TRADER

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de la dissolution de la pâte de bois, catégorise la taille du marché mondial de la dissolution de la pâte de bois (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché de la dissolution de la pâte de bois par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie). Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par procédé de fabrication (acétylation, éthérification, nitration, xanthation, autres), matière première (pulpe de bois, linters de coton, bambou), utilisation finale (textiles, filtres à cigarettes, additifs alimentaires, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, peinture, autres)

