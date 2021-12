Dispositifs d’irrigation nasale Marché Opportunités futures, croissance des revenus, évaluation et gain (2021-2028)

Dispositifs d’irrigation nasale Marché recherche ajoutée par les partenaires Insight, offre une analyse complète des tendances de croissance prévalant dans le domaine commercial mondial. Ce rapport fournit également des données définitives concernant le marché, la taille, les aspects de commercialisation et les prévisions de revenus de l’industrie. En outre, l’étude met explicitement en évidence le statut concurrentiel des acteurs clés dans le calendrier de projection tout en se concentrant sur leurs efforts de portefeuille et d’expansion régionale.

L’irrigation nasale est une méthode dans laquelle la cavité nasale est nettoyée à l’aide de dispositifs d’irrigation nasale afin d’éliminer les débris et le mucus du nez. Cette méthode est utile pour les patients qui souffrent de sinusite aiguë ou de sinusite chronique. Les dispositifs d’irrigation nasale sont utilisés pour le lavage nasal, adaptés à l’inhalation professionnelle de poussière, comme le nettoyage nasal quotidien et les soins de santé. Il élimine les cellules inflammatoires, les allergènes et bien d’autres substances irritantes. Divers appareils incluent le pot neti et le Teledyne Waterpik avec un adaptateur pour l’irrigation nasale. L’appareil est utile pour traiter et prévenir diverses maladies causées par la respiration de gaz nocifs et de virus dans l’air.

(**Remarque : L’échantillon de ce rapport est mis à jour avec l’analyse d’impact COVID-19**)

Les principaux acteurs du marché des dispositifs d’irrigation nasale :

Air Liquide Médical

Produits pharmaceutiques NeilMed

Sanvic Santé

SinuPulse

Heal Force Bio-Meditech Holdings

Groupe de Brème

RhinoSystems

Flaem Nuova

Medtronic

Cipla inc.

La structure du rapport sur le marché des appareils d’irrigation nasale peut être classée dans les sections suivantes :

Portée du rapport et méthodologie de recherche

Points clés à retenir

Variables du marché et leur impact sur la croissance et outils analytiques fournissant des informations de haut niveau sur la dynamique du marché et le modèle de croissance

Estimations et prévisions du marché (avec comme année de base 2019, les informations historiques de 2016 et 2018 et les prévisions de 2021 à 2028). Estimations et prévisions au niveau régional et national pour chaque catégorie qui sont résumées pour former le marché mondial.

Paysage concurrentiel. Des attributs tels que le cadre stratégique, la catégorisation des concurrents sont inclus pour fournir des détails détaillés sur la structure du marché et les engagements stratégiques ainsi que leur impact.

Impact du marché des dispositifs d’irrigation nasale covid-19on

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé des retards possibles dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits. Selon la situation actuelle du marché,

Segmentation du marché

En fonction du type, le marché mondial des dispositifs d’irrigation nasale est segmenté en irrigateurs nasaux électriques et irrigateurs nasaux manuels.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile et autres

Cadre régional

The report provides a detailed overview of the industry including both qualitative and quantitative information. It provides an overview and forecast of the global market based on various segments. It also provides market size and forecast estimates from the year 2019 to 2028 with respect to five major regions, namely; North America, Europe, Asia-Pacific (APAC), the Middle East and Africa (MEA), and South America. The Nasal Irrigation Devices market by each region is later sub-segmented by respective countries and segments. The report covers the analysis and forecast of 18 countries globally along with the current trend and opportunities prevailing in the region.

The report analyzes factors affecting the market from both demand and supply side and further evaluates market dynamics affecting the market during the forecast period i.e., drivers, restraints, opportunities, and future trend. The report also provides exhaustive PEST analysis for all five regions namely; North America, Europe, APAC, MEA, and South America after evaluating political, economic, social and technological factors affecting the Nasal Irrigation Devices market in these regions.

Table of Contents

Introduction

Key takeaways

Research methodology

Nasal Irrigation Devices market landscape

Nasal Irrigation Devices market – key market dynamics

Nasal Irrigation Devices market – global market analysis

Nasal Irrigation Devices market – revenue and forecasts to 2028 – product and services

Nasal Irrigation Devices market – revenue and forecasts to 2028 – application

Overview

Nasal Irrigation Devices market revenue and forecasts to 2028 – geographical analysis

Industry landscape

Nasal Irrigation Devices market, key company profiles

Appendix

