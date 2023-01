Dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) Taille du marché, part, demande, croissance future, défis et rapport sur les perspectives concurrentielles

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devrait atteindre la valeur de 5 995,46 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 33,3 % au cours de la période de prévision. « MIGS Stents » représente le plus grand segment technologique du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en raison des développements rapides des voies technologiques pour commercialiser l’utilisation des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) couvre également les avancées technologiques en profondeur.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF gratuit (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-micro-invasive-glaucoma-surgery-migs -marché des appareils

Aperçu du marché:

La chirurgie micro-invasive du glaucome est utilisée pour traiter le glaucome à angle ouvert. Initialement, pour traiter le GAO, on a administré des médicaments qui réduisaient la production d’humeur aqueuse ou augmentaient l’écoulement de l’humeur aqueuse. Pour le GAO léger à modéré, traditionnellement, un traitement pharmacologique et au laser était effectué. Avec l’avènement des procédures de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), de nouvelles options ont été créées pour ceux qui ne sont pas aptes à la chirurgie conventionnelle. Une augmentation de la population en gériatrie et des initiatives gouvernementales croissantes pour la prévention de la cécité devraient stimuler le marché. La transition rapide des médicaments contre le glaucome vers les chirurgies mini-invasives du glaucome pourrait créer des opportunités pour le fabricant de dispositifs MIGS. Cependant, de faibles facilités de remboursement pourraient constituer un obstacle pour le marché.

Développement du marché

En janvier 2022, Glaukos a annoncé le recrutement du premier patient dans l’essai clinique de phase II pour les affections oculaires sèches utilisant GLK=301. Suite à l’approbation favorable de l’organisme de réglementation, ce médicament aidera la société à élargir son marché.

En janvier 2022, un outil unique de chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) appelé Hydrus Microstent a été acquis par Ivantis, qu’Alcon a acheté. Les patients atteints de glaucome à angle ouvert peuvent réduire la pression oculaire grâce à l’utilisation de ce gadget chirurgical. Le portefeuille de la société dans le secteur de la chirurgie oculaire s’améliorera grâce à cette acquisition.

En juin 2020, un plan d’action mondial 2014-2019 a été systématiquement adopté par les États membres lors de l’Assemblée mondiale de la santé en 2013 dans le cadre de la résolution 66.4 de l’AMS. Le droit à la vue ajoute également une dimension supplémentaire à « l’accès universel à des services complets de soins oculaires. Ce plan a une vision globale qui rappelle VISION 2020.

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-micro-invasive-glaucoma-surgery-migs-devices-market

Portée du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en fonction du produit, de la cible, de la chirurgie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Stents MIGS

Shunts MIGS

Autres

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en shunts MIGS, stents MIGS et autres.

Cible

Réseau trabéculaire

Espace suprachoroïdien

Filtration sous-conjonctivale

Réduction de la production aqueuse

Sur la base de la cible, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en maillage trabéculaire, espace suprachoroïdien, filtration sous-conjonctivale et réduction de la production aqueuse.

Type de chirurgie

Glaucome associé à la cataracte

Glaucome autonome

Sur la base de la chirurgie, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en glaucome associé à la cataracte et au glaucome autonome.

Utilisateur final

Services ambulatoires hospitaliers (HOPD)

Cliniques d’ophtalmologie

Centres de chirurgie ambulatoire (ASCS)

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en services hospitaliers ambulatoires (HOPD), cliniques d’ophtalmologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-micro-invasive-glaucoma-surgery-migs- appareils-marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) sont AbbVie, BVI, Ellex, Glaukos Corporation, Johnson and Johnson, Alcon, Microsurgical technology, New World Medical, Santen Pharmaceutical, Nova Eye Medical Limited, Belkin Vision et Sight Scientific, entre autres.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la rémunération -Graphique de consommation

-Taux de

concentration du marché -Concurrents du secteur secondaire -Structure

concurrentielle

-Contraintes majeures -Inducteurs du marché -Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle -Tendances actuelles du marché -Analyse de la concentration du marché

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 est une urgence de santé publique mondiale qui devrait avoir un impact négatif sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Les spécialistes du glaucome préfèrent la procédure de trabéculectomie pour la chirurgie du glaucome. Avant l’épidémie de COVID-19, l’injection d’iStent, suivie de XEN et de Preserflo, était la procédure de dispositif MIGS la plus fréquemment réalisée en chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS). Bien que la trabéculectomie soit toujours l’opération la plus courante du glaucome établi, le nombre réduit de visites postopératoires et de médicaments est effectué avec moins de fréquence pendant l’épidémie de COVID-19. Cela stimulera également la demande du marché dans l’ère post-COVID.

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

L’augmentation de l’incidence du glaucome dans le monde stimule la demande pour le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) – Communiqué de presse https://www.databridgemarketresearch.com/press-release/global-micro-invasive-glaucoma-surgery-migs- appareils-marché

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-micro-invasive-glaucoma-surgery-migs-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-micro-invasive-glaucoma-surgery-migs-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-micro-invasive-glaucoma-surgery-migs-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-micro-invasive-glaucoma-surgery-migs-devices-market

meilleurs rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardasil-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-laboratory-information-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-crystallization-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/india-analytical-chromatography-in-pharma-quality-control-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yeast-infection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-probe-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brachytherapy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cluster-headache-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coal-workers-pneumoconiosis-drug-market