Dispositifs chirurgicaux motorisés : tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

« Le rapport d’analyse du marché des instruments chirurgicaux électriques couvre l’analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les principales matières premières en amont, l’équipement principal, le processus de fabrication, l’analyse des clients en aval et l’analyse des distributeurs clés et tous les moteurs du sont mentionnés dans le rapport Factors and Constraints, qui fournit une analyse relativement détaillée de toutes les régions et de tous les segments d’acteurs, permettant aux lecteurs de mieux comprendre les domaines dans lesquels ils peuvent placer les ressources existantes et de mesurer la priorité de régions spécifiques pour améliorer leur présence sur le marché. .

Le marché des instruments chirurgicaux motorisés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre 1 257,93 millions USD d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 4,15 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation de la population gériatrique a propulsé la croissance rapide du marché des instruments chirurgicaux électriques.

Aperçu du marché:

Les instruments chirurgicaux motorisés sont des instruments utilisés pour assister une variété de chirurgies. Les instruments chirurgicaux motorisés peuvent être pneumatiques ou électriques. Ces instruments aident à augmenter l’efficacité, réduisant ainsi le temps nécessaire à la chirurgie. Les instruments chirurgicaux électriques peuvent être utilisés pour le nettoyage, l’inspection et la désinfection pendant la chirurgie. Divers développements et innovations dans les domaines de la neurologie, de la dentisterie, de la cardiologie, de l’orthopédie et de l’otologie ont augmenté la demande d’instruments chirurgicaux motorisés.

À l’instar des robots chirurgicaux, l’innovation technologique croissante est un facteur important de croissance du marché, et l’augmentation des procédures chirurgicales et la prévalence des maladies liées au mode de vie sont également des facteurs majeurs qui stimulent le marché des instruments chirurgicaux motorisés. En outre, l’augmentation des activités de R&D sur le marché ainsi que les progrès technologiques et l’augmentation des techniques de production dans le secteur de la santé créeront davantage d’opportunités pour le marché des dispositifs chirurgicaux motorisés au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, le manque de professionnels qualifiés est le principal facteur de restriction et mettra davantage à l’épreuve la croissance du marché des instruments chirurgicaux électriques au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Appareils chirurgicaux électriques sont Medtronic, Johnson & Johnson Services, B. Braun Melsungen AG, Stryker, Smith & Nephew Inc., Zimmer Biomet, CONMED Corporation, Abbott, DePuy Synthes, De Soutter Medical, Allotech Inc. , adeor medical AG, Exactech Inc., Apothicaries Sundries Mfg. Co., Star Medical, Surtex Instruments Limited, RIMEC SRL, MicroAire Surgical Instruments LLC., GEISTER MEDIZINTECHNIK GmbH et Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co, ltd et d’autres instruments nationaux et mondiaux joueurs. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Portée du marché des instruments chirurgicaux électriques et taille du marché

Le marché des instruments chirurgicaux électriques est segmenté en fonction de la source d’alimentation, du produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Basé sur la source d’alimentation, le marché des instruments chirurgicaux électriques est segmenté en instruments électriques, instruments alimentés par batterie et instruments pneumatiques.

Sur la base du produit, le marché des instruments chirurgicaux électriques est segmenté en téléphones mobiles, alimentations, commandes et accessoires.

Le marché des instruments chirurgicaux motorisés est également segmenté en fonction des applications en chirurgie plastique, chirurgie buccale et maxillo-faciale, neurochirurgie, chirurgie ORL, chirurgie cardiothoracique et chirurgie plastique et reconstructive.

Informations clés liées aux instruments chirurgicaux motorisés inclus dans le rapport :

Analyse graphique et illustrative exclusive des cinq forces de Porter de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Les tendances actuelles influencent cette dynamique de marché dans toutes les régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision

Recherche sur la stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des moteurs de croissance

Segments de groove émergents et marchés régionaux

Une évaluation empirique de cette courbe de marché

L’étendue ancienne, actuelle et possible du marché en termes de valeur et de volume des prospects

Avantages des mots-clés par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille du marché des dispositifs chirurgicaux électriques pour identifier de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les facteurs les plus influents et les principaux domaines d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leurs contributions aux revenus sont mentionnées.

La section positionnement des acteurs du marché donne un aperçu de la position actuelle des acteurs du marché actifs dans les ingrédients de soins personnels

Table des matières

Partie 1 : Résumé analytique

PARTIE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 6 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 8 : Paysage client

Partie 09 : Paysage régional

Partie 10 : Cadre décisionnel

Partie 11 : Moteurs et défis

Partie 12 : Tendances du marché

Partie 13 : Paysage des fournisseurs

Partie 14 : Analyse des fournisseurs

ARTICLE 15 : ANNEXE

