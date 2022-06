Dispositifs chirurgicaux assistés par robot Faits du marché, composant, tendance d’investissement, planification financière et principaux acteurs clés (Stryker, Intuitive Surgical) | Prévu jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial des dispositifs chirurgicaux assistés par robot:

L’étude de marché du rapport d’étude de marché sur les dispositifs chirurgicaux assistés par robotique aide à minimiser les risques d’incertitudes et aide à prendre des décisions judicieuses. Le rapport de marché fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des divers segments et sous-segments du marché. Des recherches approfondies sont également menées, qui impliquent des entretiens primaires exhaustifs avec des clients clés, comprenant leurs préférences et leurs besoins non satisfaits. Le document de marché comprend toutes les parts de marché et les approches des principaux acteurs du marché. Une analyse de recherche internationale sur le marché des dispositifs chirurgicaux assistés par robotique rassemble clairement un vaste marché.

Selon le rapport marketing mondial Dispositifs chirurgicaux assistés par robot, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Le document de marché présente également le paysage des fournisseurs et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs opérant sur le marché. Le document de marché met en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans le secteur de la santé par les principaux acteurs. Le rapport sur le marché des dispositifs chirurgicaux assistés par robot contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent.

Le marché mondial des dispositifs chirurgicaux assistés par robot affichera un TCAC d’environ 3,21 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les dispositifs chirurgicaux assistés par robot sont les dispositifs qui ont été historiquement conçus pour faire face aux procédures chirurgicales peu invasives. Cependant, en raison des progrès et de la précision croissants de cette technologie, les dispositifs chirurgicaux assistés par robot sont désormais largement utilisés dans un large éventail d’applications médicales. Les dispositifs chirurgicaux assistés par robot offrent de nombreux avantages par rapport aux techniques conventionnelles, tels qu’un taux de récupération plus rapide, des coupes et des incisions basses, une plus grande précision et efficacité dans les procédures complexes.

Certains des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial des dispositifs chirurgicaux assistés par robot sont l’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement dans la science médicale, l’attention accrue des principaux acteurs sur les avancées technologiques dans le domaine de la science médicale et l’augmentation des investissements publics et privés. dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies émergentes.

Le marché mondial des dispositifs chirurgicaux assistés par robot est segmenté en fonction du type, du composant, de l’application et des utilisateurs finaux. Le marché des dispositifs chirurgicaux assistés par robot couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type, le marché mondial des dispositifs chirurgicaux assistés par robot est segmenté en robots d’intervention d’urgence et utilitaires, robots chirurgicaux, robots de rééducation et autres.

Sur la base du composant, le marché des dispositifs chirurgicaux assistés par robot est segmenté en logiciels et matériel.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs chirurgicaux assistés par robot est segmenté en chirurgie gynécologique, radiochirurgie non invasive, chirurgie urologique, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, système robotique d’intervention d’urgence, chirurgie générale, système robotique utilitaire et autres applications cliniques.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des dispositifs chirurgicaux assistés par robot est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs chirurgicaux assistés par robot en raison de la prévalence croissante des interventions chirurgicales et du scénario de remboursement favorable dans cette région. L’APAC, d’autre part, devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement et du grand bassin de patients.

Marché mondial des dispositifs chirurgicaux assistés par robotique : Stryker, Medtronic, Intuitive Surgical, Zimmer Biomet, Smith+Nephew, Asensus Surgical US, Inc., Medrobotics Corporation, THINK Surgical, Inc., Auris Health, Inc., CMR Surgical Ltd., Medtech Life Pvt. Ltd., Corindus, Inc., Renishaw plc, Medical Devices Business Services, Inc., meerecompany Inc., Titan Medical Inc., Venus Concept, Accuray Incorporated, Stereotaxis, Inc. et KUKA AG. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché des dispositifs chirurgicaux assistés par robot est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des dispositifs chirurgicaux assistés par robot dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Dispositifs chirurgicaux assistés par robot?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs du marché Dispositifs chirurgicaux assistés par robot?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

