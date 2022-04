Dimensioni del mercato Trattamento chimico delle superfici, tendenze dei prodotti, aziende chiave, analisi delle azioni, 2022-2026

globale del trattamento chimico delle superfici Secondo le previsioni, ilLo sviluppo dell’utilità del trattamento chimico sui materiali influisce sui loro standard di qualità. Ciò consente a un’ampia gamma di consumatori di ricorrere a questo mercato per rafforzare la propria struttura target. La caratteristica comune di questi trattamenti chimici è la pulizia della superficie. Oltre alla pulizia, queste sostanze chimiche possono sottoporre una superficie a determinate aberrazioni, come irruvidimento o levigatura, o non avere alcun effetto rispetto alla procedura scelta. Queste procedure sono generalmente seguite al fine di ottenere proprietà adesive superiori e possono essere utilizzate con ampio orientamento, non solo su metallima anche su circuiti stampati.

Il mercato del trattamento chimico delle superfici è influenzato dalla crescente domanda di prodotti durevoli e resistenti all’usura. Per l’utilità sui metalli, l’utilità sui produttori globali e nazionali è in aumento. L’alluminio anodizzato è molto richiesto, il che ha creato un vuoto nel campo delle sostanze chimiche come sgrassanti e mordenti. Queste sostanze chimiche vengono utilizzate anche in diversi campi, come vetro, legno, medicina e gioielli, tra gli altri.

I fattori citati creano opportunità per la crescita del mercato, mentre fattori come le politiche governative rigorose relative agli alti tassi di emissione di composti organici volatili, rappresentano dei limiti nel mercato. Tuttavia, questi fattori avrebbero un impatto preciso sul mercato durante il periodo di previsione che sarebbe superato con ulteriori ricerche nell’industria chimica per l’utilizzo di rivestimenti rispettosi dell’ambiente.

Si stima che la crescita nella regione dell’Asia Pacifico sia la più alta. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo guarda all’India e alla Cina come leader del mercato globale. Questi paesi sono costituiti da vari settori di uso finale come trasporti, elettricità ed elettronica, edilizia e macchinari industriali e l’applicazione del rivestimento chimico della superficie in questa regione crescerà a un ritmo molto elevato.

Principali attori chiave:

Platform Specialty Products Corporation, NOF Corporation, Atotech Deutschland GmbH, Chemetall Inc., Henkel AG & Co. KGaA, Nihon Parkerizing Co. Ltd. , A Brite Company, Advanced Chemical Company, PPG Industries Inc. e DOW, tra gli altri.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono:

i prodotti chimici per la placcatura sono i principali generatori di entrate del mercato dei rivestimenti chimici per superfici, con un fatturato di 4,18 miliardi di dollari nell’anno 2018. Questi vengono realizzati attraverso la procedura di zincatura o placcatura catalitica per garantire una resistenza alla trazione superiore .

Si prevede che i prodotti chimici per la pulizia aumenteranno con il CAGR più alto del 5,5% durante il periodo di previsione. Sono sempre più richiesti a causa della loro efficienza rispetto ai tradizionali pulitori.

Si osserva che il sottosegmento della plastica sotto materiale di base cresce al CAGR più alto del 5,4% durante il periodo di previsione a causa della sua domanda nei settori verticali del settore. La sua utilità in forte espansione nell’industria automobilistica e in generale è dovuta alla sua leggerezza e alla migliore resistenza chimica rispetto ai metalli.

Si prevede che l’Asia Pacifico crescerà con un CAGR significativo del 5,4% durante il periodo di previsione. Paesi come l’India, la Cina e il Giappone stanno rapidamente recuperando terreno con la crescita del mercato dei rivestimenti chimici per superfici.

Panoramica del mercato:

una sostanza o una miscela di sostanze che compongono un oggetto viene definita materiale. I materiali vengono utilizzati come input nei processi di produzione per creare beni o materiali più complessi nell’industria. L’industria chimica è composta da aziende che producono prodotti chimici industriali. Le reazioni chimiche e le tecnologie di raffinazione vengono utilizzate in questo settore per convertire le risorse di base tra cui petrolio, aria, acqua, gas naturale, metalli e minerali in oltre migliaia di prodotti diversi. Le tendenze del settore dei materiali e dei prodotti chimici spaziano da soluzioni per alleggerimento, sostenibilità, ingegneria delle superfici, stampa 3D, nanoformulazioni (biomateriali) e sviluppo di compositi avanzati per soddisfare le attuali esigenze del settore.

Il rapporto globale sulle ricerche di mercato Trattamento chimico delle superfici è stato formulato con un’ampia ricerca primaria e secondaria e copre anche l’esame SWOT e l’analisi delle cinque forze di Porter per offrire un’analisi dettagliata delle aziende leader. Il rapporto offre anche un’analisi dettagliata della quota di mercato, delle dimensioni del mercato, del volume e del valore del mercato, del portafoglio di prodotti, dello sviluppo e dell’avanzamento dei prodotti, degli aggiornamenti tecnologici e della segmentazione in base a tipi, applicazione, uso finale e regione.

Tipi:

Detergenti

Placcatura Sostanze chimiche

Conversione Rivestimento

Utenti finali:

Trasporti

Edilizia

Industria generale

Altro

analisi regionali:

Nord America (USA, Canada, Messico)

Europa (Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Resto d’Europa)

Asia Pacifico (India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Resto dell’APAC)

America Latina (Cile, Brasile, Argentina, Perù, Resto dell’America Latina)

Medio Oriente & Africa (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Sud Africa, Resto del MEA)

