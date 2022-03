Dimensioni del mercato delle soluzioni di core banking, analisi delle entrate, PEST, previsioni per regione e paese, 2020-2027

Reports and Data ha pubblicato un nuovo report su Global Mercato delle soluzioni bancarie di base per offrire un’analisi completa delle tendenze del mercato attuale ed emergente insieme agli sviluppi chiave del settore per aiutare gli utenti, i lettori e gli investitori a comprendere con precisione lo scenario del mercato. La dimensione globale del mercato Core Banking Solutions era di XX miliardi nel 2020 e dovrebbe raggiungere i XX miliardi nel 2028 con un solido CAGR delle entrate del XX% per tutto il periodo di previsione del 2021 e del 2028. Il rapporto offre informazioni approfondite sulla crescita dei ricavi del mercato, dimensioni del mercato, driver, vincoli, opportunità di crescita e limiti.

Panoramica del mercato:

il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sta rapidamente guadagnando terreno a causa delle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei dati, i rapidi progressi nel settore delle TIC e l’elevata domanda di servizi avanzati e dispositivi. Negli ultimi anni, sono emerse preoccupazioni crescenti sulla violazione dei dati negli ospedali, nelle aziende, nelle multinazionali e in vari settori. La crescita dei ricavi del mercato globale è trainata in modo significativo dalla crescente adozione della digitalizzazione, dall’elevata penetrazione di Internet e dei dispositivi intelligenti e dalle tecnologie avanzate come l’Internet delle cose (IoT) e l’Intelligenza Artificiale. Inoltre, si prevede che l’uso estensivo delle TIC in diversi settori quali sanità e ospedale, agricoltura, servizi finanziari, la crescente domanda di servizi di cloud computing per la gestione di dati di grandi dimensioni e i crescenti investimenti in attività di ricerca e sviluppo alimenteranno la crescita del mercato.

Panorama competitivo:

il mercato globale delle soluzioni bancarie di base è estremamente competitivo e comprende vari attori globali e regionali. Questi attori del mercato stanno adottando varie strategie come fusioni e acquisizioni, collaborazioni, partnership, joint venture, collaborazioni e investimenti in ricerca e sviluppo per rafforzare la propria posizione di mercato ed espandere la propria base di prodotti. Alcune delle società chiave che operano nel mercato globale delle soluzioni di core banking includono:

Capital Banking Solutions

EdgeVerve Systems Limited

Finastra

Fidelity National Information Services, Inc.

Fiserv, Inc.

NCR Corporation

Oracle Financial Services Software Limited

SAP SE

Tata Consultancy Services Limited

Sede centrale di Temenos SA

UNISYS

Jayam

Infosys

HCL

Solutions

Private

Limited

Limited

Technologies

Ltd)

Per

banche

Società di credito e banche comunitarie

Altri

Regional prospects:

North America

Europe

Asia Pacifico

latin america

Middle East and Africa

Obiettivi chiave del rapporto:

Dettagli su crescita dei ricavi, dimensioni del mercato, driver, opportunità, vincoli

Entrate storiche e forecastali dei segmenti chiave, prodotti, applicazioni e analisi dettagliata delle regioni del mercato

Capacità di produzione, entrate, struttura dei prezzi, quota di mercato e CAGR.

Per offer deepening sull’attuale posizione di mercato, stime forecastali, competitive panorama e attività di ricerca e sviluppo

Grazie per aver letto il rapporto.

