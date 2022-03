Dimensioni del mercato dell’analisi delle immagini geospaziali stimate per raggiungere i 30,51 miliardi di dollari con un CAGR del 28,2% entro il 2026

L’elevata implementazione dell’IA nei dati geospaziali sta spingendo la crescita del mercato.

Dimensione del mercato – 4,16 miliardi di dollari nel 2018, Crescita del mercato – CAGR del 28,2%, Tendenze del mercato – L’avvento delle imprese che ottengono dati geospaziali per l’espansione.

Si prevede che il mercato globale dell’analisi delle immagini geospaziali raggiungerà i 30,51 miliardi di dollari entro il 2026, secondo un nuovo rapporto di Reports and Data. La domanda del mercato dei dati di immagini geospaziali è attribuita alla crescente domanda di servizi GIS da parte delle imprese per comprendere le preferenze dei clienti per aumentare le loro vendite nella demografia mirata. Le aziende utilizzano i dati geospaziali per migliorare il loro processo decisionale informativo. Le autorità governative si stanno concentrando sul miglioramento della gestione dei disastri analizzando i dati raccolti da veicoli spaziali e GIS per ridurre gli effetti di catastrofi naturali come terremoti, inondazioni e tsunami.

Le autorità stanno investendo massicciamente in tecnologie satellitari per acquisire immagini e video geospaziali ad alta risoluzione per ridurre le attività terroristiche transfrontaliere per la sicurezza nazionale. La crescita del mercato dei dati di immagini geospaziali è alimentata dall’adozione della tecnologia GIS nei settori della spedizione e della logistica. Poiché i fornitori di servizi di trasporto e logistica sono alla ricerca di soluzioni convenienti per ottimizzare le operazioni della flotta, l’analisi geospaziale supporta queste aziende fornendo dati relativi alle condizioni stradali e alla congestione del traffico.

La richiesta di processi di mining sicuri e protetti sta consentendo alle aziende di passare a soluzioni di analisi delle immagini geospaziali. L’analisi delle immagini geospaziali sta promuovendo le società minerarie nell’esplorazione mineraria target, nella valutazione delle condizioni minerarie, nella costruzione di modelli di miniere e nella visualizzazione di dati geochimici e idrologici.

I partecipanti chiave sono AeroVironment Inc., Alphabet Inc., Autodesk, Inc., Bentley Systems Inc., Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI), Fugro NV, Harris Corporation, HEXAGON AB, Maxar Technologies Inc. e Oracle Corporation , tra gli altri.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che il

segmento Video Analytics è destinato a registrare il CAGR più alto del 29,6% durante il periodo di previsione. Ciò è dovuto alla maggiore utilità dei video rispetto alle immagini in cui è possibile monitorare i cambiamenti meteorologici e le aberrazioni climatiche per determinare le condizioni meteorologiche.

Il segmento del sistema informativo geografico aveva detenuto una quota di mercato del 33,9% nell’anno 2018. L’utilità del sistema informativo geografico utilizza un sistema di strutture fisiche per produrre dati ai clienti collegati a tali strutture in un’area geografica, il che aiuta nella scelta dei consumatori per un mercato.

Il segmento minerario dovrebbe registrare un CAGR del 28,0% durante il periodo di previsione. L’analisi delle immagini geospaziali sta avvantaggiando le società minerarie nella ricerca mineraria mirata, nella valutazione delle forniture minerarie, nella costruzione di modelli di miniere e nella presentazione di dati geochimici e idrologici.

Si prevede che l’Asia Pacifica sperimenterà il CAGR più alto del 29,0% durante il periodo di previsione. Paesi come l’India, la Cina e il Giappone stanno rapidamente recuperando terreno con la crescita del mercato dell’analisi delle immagini geospaziali. L’uso crescente di dati di immagini geospaziali nelle imprese assicurative, agricole e di ingegneria e costruzioni dell’Asia del Pacifico sta alimentando la crescita del mercato in questa regione.

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data sono stati segmentati nel mercato globale Geospatial Imagery Analytics sulla base del tipo di analisi, tipo di fonte, utenti finali e area geografica:

Tipo di analisi Outlook (miliardi di dollari; 2016-2026)

Analisi delle immagini Analisi

video

Tipo di origine Outlook (miliardi di dollari; 2016-2026)

Sistema informativo geografico

Immagini satellitari

UAV

Altri

Utenti finali Outlook (miliardi di dollari; 2016- 2026)

Agricoltura

Edilizia

Miniere

Petrolio e gas

Telecomunicazioni

Governo

Trasporti e logistica

Altro

Prospettive regionali (miliardi di dollari; 2016-2026)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

MEA

America Latina

Indice:

Punti salienti del TOC:

Capitolo 1. Sinossi del mercato

1.1. Definizione di mercato

1.2. Scopo e premessa della ricerca

1.3. Metodologia

1.4. Tecnica di stima del mercato

Capitolo 2. Sintesi

2.1. Istantanea di riepilogo, 2019-2027

Capitolo 3. Metriche indicative

Capitolo 4. Analisi delle immagini geospaziali Segmentazione del mercato e analisi dell’impatto

4.1. Analisi della segmentazione dei materiali di mercato

4.2. Prospettive industriali

4.2.1. Analisi degli indicatori di mercato

4.2.2. Analisi dei driver di mercato

4.2.3. Analisi dei vincoli

4.3. Approfondimenti tecnologici

4.4. Quadro normativo

4.5. Analisi ETOP

4.6. Analisi delle cinque forze di Porter

4.7. Analisi dello spazio metrico competitivo

4.8. Analisi dell’andamento dei prezzi

4.9. Mappatura dei clienti

Capitolo 5. Panorama competitivo

5.1. Quota di ricavi di mercato da parte dei produttori

5.2. Analisi della ripartizione dei costi di produzione

5.3. Fusioni e acquisizioni

5.4. Posizionamento sul mercato

5.5.strategia

5.6. Paesaggio del fornitore

Continua……

Infine, tutti gli aspetti del mercato Analisi delle immagini geospaziali sono valutati quantitativamente e qualitativamente per studiare comparativamente il mercato globale e regionale. Questo studio di mercato presenta informazioni critiche e dati fattuali sul mercato fornendo uno studio statistico generale di questo mercato sulla base dei driver di mercato, dei limiti e delle sue prospettive future.

