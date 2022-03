Dimensioni del mercato del sottosistema multimediale IP (IMS) previste per un valore di 6,61 miliardi di dollari a un CAGR del 15,7% entro il 2028

The market for the IP multimedia sottosistema (IMS) should grow from 2.06 billion USD in 2020 to 6.61 billion dollars by 2028, with a CAGR of 15.7% during the forecast period. The operational base (OPEX) and the capital conto (CAPEX) e la crescita dell’infrastruttura di rete e l’aumento degli abbonati mobili LTE (Long-Term Evolution) sono i principali fattori che guidano il mercato IMS.

The concern for the sicurezza nella virtualizzazione e la riluttanza degli operatori di telecomunicazioni has passed slab infrastrutture del patrimonio a un ambiente virtuale agiscono like a freno per il mercato.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che il

IP Multimedia Subsystem (IMS) transfer window has grown from 2.06 billion dollars in 2020 to 6.61 billion dollars in 2028, with a CAGR of 15.7% during the forecast period.

It launches LTE, VoLTE and the richiesta of the global standard for the infrastructure and the service of the sound system, the main driver for the IP multimedia system. A parte questo, lo studio indica che la sfida più grande per qualsiasi fornitore di servizi di telecomunicazione è gestire la propria rete con la struttura a costo unitario più basso e aprire a nuove fonti di reddito ei sottosistemi multimediali IP aiutano a superare questa sfida con successo .

Tra Integrant, si prevede che il segmento dei servizi detenga the quota di mercato maggiore dure il periodo di forecaste. Il segmento dei servizi nel suo complesso ha un impatto important sulla crescita del mercato. I servizi IMS aiutano le aziende a ridurre i costi, aumentare i ricavi complessivi, ridurre i costi operativi e ameliorare le prestazioni aziendali.

If predicted by the segment of the operatori mobili detenga the quota of the mercato più ampia during the period of the forecast. Gli operatori mobili devono affrontare numerose sfide, come una concorrenza intensa, OPEX e CAPEX elevati, l’aggiornamento dei sistemi legacy per soddisfare le attuali richieste dei clienti finali e un basso ritorno sull’investimento (RoI).

If predicted in North America, the size of the transfer window will increase during the forecast period, seguito dall’Europe. Il Nord America è la patria dei grandi giganti delle telecomunicazioni. Nel 2018 il governo degli Stati Uniti ha launched la banda Citizens Broadband Radio Service (CBRS) per operatori privati ​​​​e imprese, che fungono da catalyste per la crescita del mercato.

If predicted in the APAC region to attend a strong growth without prossimi anni, pick up a large number of operatori mobili e fissi nella regione APAC utilizza ancora i sistemi IMS tradizionali. Sebbene questa tendenza sia testimone di un cambiamento, poiché gli operatori si sposterebbero gradually verso tecnologie virtualizzate e basate su cloud.

The main market area includes Ribbon Communications (Stati Uniti), Samsung (South Korea), Mavenir (Stati Uniti), Oracle (Stati Uniti), Ericsson (Svezia), Huawei (Cina), NEC (Giappone), Nokia (Finlandia ), ZTE (Cina), Athonet (Italia), Cirpack (France), Cisco (Stati Uniti), CommVerge Solutions (Cina), Dialogic (Stati Uniti), Interop Technologies (Stati Uniti), Italtel (Italia), Metaswitch (Regno Unito), Radisys (Stati Uniti), and WIT Software (Portogallo).

Segmenti trattati nel rapporto:

questo report prevede la crescita dei ricavi a livello global, regionale e nazionale e fornisce un’analisi del settore tendenze in ciascuno dei sottosegmenti dal 2019 al 2028. Ai fini del presente studio, Reports and Data ha segmentato il mercato dei sottosistemi multimediali IP (IMS ) on the basis of Integrante, function, operator of telecommunications and region:

Integrante (entrance, Millions of USD; 2018–2028)

product

Servizi professionali Consulate Integration and sviluppo Training and support Servizi gestiti



Operatore di telecomunicazioni (entrate, milioni di USD; 2018–2028)

Operatori mobili

fisso

(entrate, milioni di USD; 2018–2028)

Controllo delle sessioni di chiamata Funzione (CSCF)

Home Subscriber Server (HSS)

Signaling Gateway (SGW)

Media Gateway Control Function (MGCF)

Media Resource Functions (MRFs)

Regione (Entrate, milioni di dollari; 2018–2028)

North America

Europe

Asia Pacifico

latin america

Middle East & Africa

