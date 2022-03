Dimensioni del mercato dei wafer di carburo di silicio, opportunità, tendenze, prodotti, analisi dei ricavi, per il 2020-2030

Il metodo conveniente di accumulo di energia e la crescente domanda di dispositivi al carburo di silicio (SiC) nell’elettronica di potenza stanno guidando la crescita dei ricavi del mercato dei wafer di carburo di silicio

Dimensioni del mercato: 3,40 miliardi di dollari nel 2021, crescita del mercato: a un CAGR del 16,1%, tendenze del mercato: costo -alternative efficaci nel mercato del carburo di silicio

La dimensione globale del mercato dei wafer di carburo di silicio dovrebbe raggiungere i 13,12 miliardi di dollari nel 2030 e registrare un CAGR delle entrate del 16,1% nel periodo di previsione, secondo l’ultimo rapporto di Reports and Data. La crescente domanda di dispositivi SiC nell’elettronica di potenza e gli investimenti crescenti da parte di governi, organizzazioni private, istituti di ricerca e produttori per aumentare la produzione di SiC sono fattori chiave che guidano la crescita dei ricavi del mercato. La crescente adozione di dispositivi SiC nelle applicazioni automobilistiche e dei dispositivi di potenza, nonché un metodo di accumulo di energia conveniente crea una forte domanda di wafer di carburo di silicio per operazioni industriali efficienti.

Tuttavia, il costo dei materiali e di fabbricazione dei wafer di carburo di silicio sta ostacolando la crescita dei ricavi del mercato. I materiali SiC sono più costosi perché sono sintetizzati in ambienti ad alta temperatura, mentre il silicio può essere recuperato a un costo inferiore dalla silice naturale.

I veicoli ibridi ed elettrici stanno guadagnando popolarità in quanto sono tecnologicamente più connessi rispetto alle automobili standard. Il SiC ha molto potenziale nell’industria automobilistica, in particolare per i veicoli ibridi ed elettrici. Può aumentare l’autonomia per carica, ridurre il tempo necessario per caricare una batteria e migliorare l’efficienza complessiva fornendo la stessa autonomia con meno capacità e peso della batteria. Ad alte tensioni, il SiC è molto efficiente, consentendo tempi di ricarica della batteria rapidi equivalenti al riempimento del normale serbatoio di un veicolo. Inoltre, limitano il consumo di combustibili fossili, come benzina e diesel, riducono il riscaldamento globale e il danno ecologico e offrono una migliore efficienza del carburante.

Le aziende presenti nel rapporto sul mercato globale dei wafer di carburo di silicio includono Wolfspeed, Inc., II-VI Incorporated, Showa Denko KK, SICC Co., Ltd., Xiamen Powerway Advanced Material Co., Ltd., Atecom Technology Co., Ltd., CETC Solar Energy Holdings Co., Ltd., Entegris, Ferrotec Holdings Corporation e SiCrystal GmbH.

Alcuni punti salienti del rapporto

In base alle dimensioni del wafer, il segmento da 4 pollici ha rappresentato la maggiore quota di compartecipazione alle entrate nel 2021 a causa del suo ampio utilizzo nella fabbricazione di dispositivi ad alta tensione e ad alta potenza come diodi, transistor di potenza e dispositivi a microonde ad alta potenza. Il carburo di silicio sta diventando sempre più popolare anche nelle applicazioni MMIC ad alta potenza, così come nei chip LED e in altri dispositivi a energia rinnovabile.

Per dispositivo, il segmento dei dispositivi discreti SiC ha rappresentato la maggiore quota di ricavi nel 2021 e si prevede che continuerà a rappresentare la maggiore quota di ricavi durante il periodo di previsione. La crescente domanda di dispositivi SiC discreti da utilizzare in un’ampia gamma di applicazioni, comprese le applicazioni RF e stazioni base cellulari, nonché alimentatori e inverter, sta guidando la crescita dei ricavi di questo segmento.

Per applicazione, si prevede che il segmento degli azionamenti per motori elettrici registrerà il CAGR dei ricavi più veloce durante il periodo di previsione perché aiuta nella gestione della batteria e riduce il peso e le dimensioni. La maggiore penetrazione dei dispositivi al carburo di silicio nei veicoli elettrici (EV) sta supportando la crescita dei ricavi di questo segmento. La necessità di azionamenti per motori elettrici è in aumento con l’espansione del mercato dei veicoli elettrici.

Si prevede che il mercato dei wafer di carburo di silicio in Europa crescerà a un ritmo rapido durante il periodo di previsione. Il Regno Unito ha rappresentato la maggiore quota di ricavi in ​​Europa nel 2021 per gli articoli di elettronica di consumo di fascia alta, con circa 18.000 imprese elettroniche con sede nel Regno Unito che operano nel settore.

Il mercato dei wafer di carburo di silicio in Nord America ha rappresentato la seconda quota di entrate più grande nel 2021 a causa del crescente utilizzo di dispositivi al carburo di silicio negli alimentatori e negli inverter. Si prevede che gli Stati Uniti rappresenteranno la maggiore quota di ricavi di mercato nel 2021 a causa del significativo aumento della produzione di energia rinnovabile della regione.

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data ha segmentato il mercato dei wafer di carburo di silicio in base alla dimensione del wafer, al dispositivo, all’applicazione, al settore e alla regione:

Wafer Size Outlook (Entrate, milioni di USD; 2019–2030)

2 pollici

4 pollici

6 pollici e oltre

(Entrate, milioni di USD; 2019–2030)

Dispositivo discreto SiC Diodo silicio MOSFET

SiC Bare Die

Modulo

Outlook Applicazione (entrate, Milioni di USD; 2019–2030)

Dispositivo di rete

elettrica Sistemi di trasmissione CA flessibili

RF e stazione base cellulare

Alimentatore ad alta tensione e corrente continua

e inverter

Sistema di combattimento elettronico

Controllo dell’illuminazione

Azionamento motore industriale

Ricarica

EV Azionamento motore EV

Energia solare Energia

eolica

Rilevatore di fiamma

Altro

Prospettive del settore (entrate, milioni di dollari; 2019–2030)

Telecomunicazioni 2 pollici 4 pollici 6 pollici e oltre

Energia e alimentazione 2 pollici 4 pollici 6 pollici e oltre

Elettronica di alimentazione 2 pollici 4 pollici 6 pollici e Oltre

Automotive 2 pollici 4 pollici 6 pollici e oltre

Genera energia rinnovabile zione 2 pollici 4 pollici 6 pollici e oltre

Difesa 2 pollici 4 pollici 6 pollici e oltre



Prospettive regionali (entrate, miliardi di USD; 2019–2030)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

America Latina

Medio Oriente e Africa

Vantaggi principali del rapporto sui wafer di carburo di silicio:

identificazione e analisi delle dimensioni del mercato e della concorrenza

Analisi qualitativa e quantitativa dei dati di mercato

Dati convalidati da esperti del settore dopo approfondite primarie e ricerca secondaria

Ampia analisi regionale del settore dei wafer di carburo di silicio

Profilazione degli attori chiave insieme alla loro panoramica aziendale, strategie aziendali, accordi e partnership e portafoglio di prodotti

Analisi SWOT e delle cinque forze di Porter per una comprensione approfondita del panorama competitivo

Analisi di fattibilità e analisi degli investimenti per consentire decisioni di investimento strategiche

Analisi di opportunità, fattori trainanti, restrizioni, sfide, rischi e limitazioni

In conclusione, tutti gli aspetti del mercato dei wafer di carburo di silicio sono valutati quantitativamente e qualitativamente per studiare comparativamente il mercato globale e regionale. Questo studio di mercato presenta informazioni critiche e dati fattuali sul mercato fornendo uno studio statistico generale di questo mercato sulla base dei driver di mercato, dei limiti e delle sue prospettive future.

