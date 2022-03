dimensione del mercato dell’intelligenza artificiale nello sport 2020-2028, quota di entrate, attori principali, analisi della crescita e previsioni,

Un nuovo rapporto su Global L’intelligenza artificiale nel mercato dello sport è stata pubblicata da Reports and Data per offrire un’analisi di mercato completa insieme alle tendenze attuali ed emergenti. Il rapporto è ben formulato attraverso un’ampia ricerca sugli aspetti cruciali del settore e fornisce anche una valutazione approfondita delle principali aziende che operano nel mercato. Il rapporto offre anche dettagli sulle tendenze del mercato, sulla crescita dei ricavi del mercato, sulla quota di mercato, sulle dinamiche del mercato, sulle dimensioni del mercato, sui driver, sulle restrizioni, sulle opportunità di crescita, tra gli altri. I dati nel rapporto sono ottenuti attraverso un’ampia ricerca primaria e secondaria ed è ben organizzato in presentazioni pittoriche come tabelle, grafici, figure e diagrammi.

Dinamiche di mercato:

si prevede che il mercato globale Intelligenza artificiale nello sport registrerà entrate significative CAGR nel periodo di previsione. Il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione comprende vari settori tra cui hardware, software, telecomunicazioni e altri servizi ampiamente utilizzati in diversi settori tra cui agricoltura, assistenza sanitaria, commerciale, industriale, farmaceutica e BFSI. La crescita dei ricavi del mercato globale è trainata in modo significativo da fattori quali i settori industriali e commerciali in rapida crescita, la crescente adozione della digitalizzazione e i rapidi progressi nel settore delle TIC. Si prevede che altri fattori come l’elevata adozione dei più recenti dispositivi intelligenti come smartphone, cellulari, laptop, computer, l’aumento degli investimenti nel settore delle TIC, la crescente domanda di Internet ad alta velocità e gli elevati rischi di fuga di dati e sicurezza dei dati alimenteranno la crescita del mercato globale durante il periodo di previsione. Inoltre, la crescente necessità di gestire dati di grandi dimensioni e la crescente adozione di servizi cloud e tecnologie avanzate come IoT e AI sono altri fattori che dovrebbero aumentare la crescita del mercato in futuro.

Ambito del rapporto:

il rapporto offre una valutazione completa del panorama competitivo con un’attenzione particolare alle iniziative strategiche chiave come fusioni e acquisizioni, collaborazioni, partnership e accordi intrapresi dalle società chiave. Inoltre, fa luce sui recenti lanci di prodotti e promozioni del marchio per prevedere il contributo alle entrate e la crescita delle entrate nel periodo di previsione.

I principali attori del mercato dell’intelligenza artificiale nello sport includono:

24/7.ai Inc.

Active.Ai

Advanced Micro Devices (AMD) Inc.

AIBrian Inc.

Amazon Inc.

Anodot, AOL Inc.

Apple Inc

ARM Limited

Atmel Corporation

Baidu Inc.

Cisco Systems

DeepScale

Digital Reasoning Systems Inc.

Facebook Inc.

Fujitsu Ltd.

Gamaya

Gemalto NV

General Electric (GE)

General Vision Inc.

Google Inc.

Graphcore

H2O.ai

Haier Group Corporation

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Huawei Technologies Co. Ltd.

IBM Corporation

Imagen Technologies

Inbenta Technologies Inc.

Intel Corporation

InteliWISE

IPsoft Inc.

iRobot Corp.

Juniper Networks, Inc.

Koninklijke Philips NV

Kreditech

KUKA AG

Leap Motion Inc.

LG Electronics

Lockheed Martin

MAANA

Micron Technology

Microsoft Corporation

MicroStrategy Incorporated

Miele

Motion Controls Robotics Inc.

Neurala

NewtonX

Next IT Corporation

Nokia Corporation

Nuance Communications Inc.

OccamzRazor

Omron Adept Technology

Onfido, Oracle Corporation

Panasonic Corporation

Petuum

PointGrab Ltd.

QlikTech International AB

Qualcomm Incorporated

Rethink Robotics

Rockwell Automation Inc.

Salesforce

Samsung Electronics Co Ltd.

SAP, SAS Institute Inc.

Sentient Technologies Holdings Limited

Siemens AG

Signal Media

SoftBank Robotics Holding Corp.

SparkCognition Inc.

Spatial

Specif.io

Tellmeplus

Tend.ai

Tesla Inc.

Textio

Umbo Computer Vision

Veros Systems Inc.

vPhrase

Wade & Wendy

Wind River Systems Inc.

Woobo.io

Xiaomi Technology Co. Ltd.

XILINX Inc.

Yanu

Il rapporto segmenta ulteriormente il mercato dell’intelligenza artificiale nello sport sulla base di tipi di prodotto, spettro di applicazioni, e biforcazione regionale.

Il mercato è stato diviso per Tecnologia come:

Informatica cognitiva

Computer Vision

Analisi dei dati

Decisioni come servizio

Machine Learning

dell’elaborazione del linguaggio naturale

è stato suddiviso per applicazione come:

Reclutamento sportivo

Miglioramento delle prestazioni

Pianificazione

gioco Tattiche

Prevenzione degli infortuni

Il mercato è stato suddiviso per Distribuzione come:

DaaS

supporto decisionale

Software

Intelligenza artificiale nello sport Segmentazione del mercato in base alla regione:

Nord America

o USA

o Canada

o Messico

Europa

o Germania

o Regno Unito

o Italia

o Francia

o BENELUX

o Resto d’Europa

Asia Pacifico

o Cina

o India

o Giappone

o Corea del Sud

o Resto dell’APAC

America Latina

o Brasile

o Resto di LATAM

Medio Oriente e Africa

o Arabia Saudita

o Emirati Arabi Uniti

o Sud Africa

o Resto di MEA

Grazie per aver letto il nostro rapporto. Per richiedere informazioni sulla personalizzazione o qualsiasi domanda sul rapporto, ti preghiamo di contattarci. Il nostro team si assicurerà che il rapporto sia più adatto alle tue esigenze.

