Die Attach Machine Taille du marché, dernières tendances, perspectives de recherche, profil clé et applications d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des machines de fixation de matrices était évalué à 1 199,0 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 042,9 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 6,1 % de 2022 à 2030. Des facteurs tels qu’un la croissance de la demande de circuits hybrides provenant d’applications médicales, militaires, photoniques et électroniques sans fil, l’augmentation de la demande de produits électroniques et la croissance de l’industrie du conditionnement des semi-conducteurs stimulent la croissance du marché. Cependant, la fluctuation du prix des matières premières freine la croissance du marché. En outre, la croissance de l’utilisation des circuits LED offre des opportunités de croissance lucratives pour l’acteur du marché au cours de la période de prévision.

De plus, les politiques gouvernementales visant à promouvoir des industries telles que l’automobile et l’électronique dans le monde entier stimulent la demande pour le marché des machines de fixation de puces. De plus, l’augmentation de la demande de puces LED propulse la croissance du marché des machines de fixation de puces.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/die-attach-machine-market

De plus, il y a eu une croissance significative dans l’industrie des semi-conducteurs au cours des dernières années et elle devrait croître de manière significative à l’avenir. Par exemple, selon les données publiées en juillet 2020 par la Semiconductor Industry Association basée aux États-Unis sur les ventes mondiales de semi-conducteurs, il y a eu une augmentation de 5,8 % des ventes de semi-conducteurs de mai 2019 à mai 2020. De plus, selon un rapport publié par Selon les statistiques du commerce mondial des semi-conducteurs en juin 2020, l’industrie des semi-conducteurs devrait enregistrer une croissance de 6,2 % d’ici 2021. Ces scénarios devraient stimuler la croissance du marché des machines de fixation de puces au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial des machines de fixation de matrices

La machine de fixation de matrice, également connue sous le nom de machine de liaison de matrice, est installée pour fixer la puce de silicium à la cavité de matrice ou au tampon de matrice dans le processus de boîtier semi-conducteur.

Dynamique du marché mondial des machines de fixation de matrices

Moteurs : Croissance de la demande de circuits hybrides pour les applications médicales, militaires, photoniques et électroniques sans fil

Une augmentation de la demande de circuits hybrides dans les équipements médicaux, due à une augmentation du nombre de patients, propulse la demande de puces à semi-conducteurs. Par exemple, les Nations Unies estiment que la population gériatrique de la région âgée de 60 ans et plus pourrait atteindre environ 806,55 millions d’ici 2024. L’évolution de la demande d’électronique grand public devrait alimenter le marché des cartes de circuits électriques, ce qui stimulera la demande de die attacher des machines.

Contraintes : Fluctuation des prix des matières premières

Les machines de fixation de matrices sont principalement fabriquées à partir de matières premières telles que le métal, le silicium et le plastique. Depuis quelques années, le prix de ces matières premières fluctue, en raison de divers facteurs économiques et spéculatifs. Les lois, tarifs et réglementations stricts dirigés par le gouvernement contre la déforestation, les métaux et les autres matériaux utilisés dans les machines de fixation de matrices ont considérablement réduit les revenus et les bénéfices des fabricants. Par exemple, en 2018, le gouvernement américain a augmenté les droits de douane sur l’importation de métaux (à compter de février 2020) de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium, ce qui a encore fait grimper les coûts de ces métaux aux États-Unis. On estime que les métaux et autres matériaux limitent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités : Croissance de l’utilisation des circuits LED

Avec une augmentation du taux de pénétration des LED, la demande d’équipements de fixation de puces augmente. Dans les années à venir, la liaison par fil LED peut être utilisée comme plusieurs méthodes telles que la liaison à billes et à coins, la liaison en chaîne et peut être interconnectée à l’aide d’une liaison à billes pour obtenir le meilleur résultat. Des pays tels que la Chine et le Japon sont les principaux fabricants d’attaches de matrice. LED. La Chine compte le plus grand nombre d’entreprises produisant des LED à fixation par matrice, suivie du Japon et de l’Europe. Les entreprises japonaises sont assez fortes dans le domaine de la technologie et ont une longue expérience du développement de LED intégrées. Le groupe YOLE construit et étend ses investigations sur l’industrie de la mémoire et des puces hybrides, qui ciblera les mobiles, l’automobile et les transports, le médical, les télécommunications, la défense et l’aérospatiale. À l’avenir,

Portée du marché mondial des machines de fixation de matrices

L’étude classe le marché des machines de fixation de matrices en fonction des composants, de la technique et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par composant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Flip Chip Bonder

Die Bonder

Par technique Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Époxy

Soudure tendre

Frittage

Eutectique

Les autres

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/die-attach-machine-market?opt=2950

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

RF et MEMS

Optoélectronique

Logique

Mémoire

Capteurs d’images CMOS

LED

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des matrices de liaison devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Par type, le marché des machines de fixation de puces est fragmenté en soudeuse à puce retournée et soudeuse de puces . En 2021, Die Bonder détenait la plus grande part de marché de 75,5 % sur le marché mondial des machines de fixation de matrices. La machine de collage de matrices effectue le processus de fixation d’une matrice (ou d’une puce) à un substrat ou à un emballage à l’aide d’époxy ou de soudure. La procédure commence par la sélection d’une puce à partir d’une plaquette ou d’un paquet de gaufres et en la posant sur le substrat dans une position exacte.

Le marché émergent des dernières technologies, telles que les téléviseurs UHD, les ordinateurs portables hybrides et les smartphones, qui ont des circuits intégrés, est l’une des principales causes d’accélération du marché des die bonder. Ces produits utilisent plusieurs dispositifs, tels que l’optoélectronique, les MEMS et les MOEMS, et un équipement de collage de puces est requis dans le processus d’assemblage de ces composants. Par conséquent, l’augmentation de la fabrication de produits électroniques devrait stimuler la croissance du marché des matrices de liaison. En outre, l’automatisation automobile croissante devrait stimuler la demande de puces intégrées pour une variété de tâches, notamment l’ABS, le contrôle des airbags, le GPS, la navigation automobile et l’affichage.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/die-attach-machine-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché des machines de fixation de matrices est analysé en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des machines de fixation de matrices au cours de la période de prévision . L’Asie-Pacifique comprend la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine représentait la majeure partie du marché des machines de fixation de matrices en Asie-Pacifique en 2021, en raison de la forte croissance économique de pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,5 % sur le marché mondial des machines de fixation de matrices. La demande croissante de la région est satisfaite par des industries d’utilisation finale à grande échelle. En outre, le secteur des communications a prospéré dans la région en raison d’une augmentation du soutien réglementaire à l’expansion. De tels efforts soutiennent l’expansion de l’industrie des communications et, par conséquent, reflètent la croissance de la demande de matériaux de collage de puces au cours des prochaines années.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des machines de fixation de matrices

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat.

Les principaux acteurs du marché mondial des machines de fixation de matrices sont :

Dr. Tresky SA

ASM Pacific Technology Limited

BE Semiconductor Industries SA

Anza Technology, Inc.

Inseto UK Limited

Fasford Technology Co. Limité

Kulicke et Soffa Industries, Inc.

Paloma Technologies

MicroAssembly Technologies Limitée

Shinkawa limitée.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/die-attach-machine-market