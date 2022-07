Diagnostics compagnons Taille et analyse du marché, tendances, développements récents et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des diagnostics compagnons devrait atteindre 9,72 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Les diagnostics compagnons sont des procédures ou des examens qui incluent les connaissances nécessaires à l’utilisation sûre et prospère d’un médicament en question. Il permet de reconnaître la possibilité pour un individu de bénéficier d’un médicament pharmaceutique ou d’avoir des effets indésirables. Il aide à évaluer la réaction du patient à une procédure afin que le médicament puisse être modifié pour améliorer la santé et l’efficacité. L’importance croissante accordée à la médecine personnalisée devrait ouvrir la voie au diagnostic compagnon car il fait partie intégrante de la médecine personnalisée. En raison de l’augmentation de l’identification, des soins et de la surveillance d’une variété de maladies, les biomarqueurs et les diagnostics compagnons ont connu une forte demande. De telles évaluations diagnostiques augmentent le cycle de développement du produit en augmentant et en augmentant les coûts de recherche et de développement et en augmentant les taux d’approbation du médicament. En outre, la croissance croissante de la prévalence de nombreuses tumeurs, affections respiratoires, maladies infectieuses et troubles neurologiques à travers le monde devrait stimuler la demande potentielle de tests de diagnostic compagnons. Néanmoins, les coûts élevés des tests de diagnostic associés, combinés à une pénurie de politiques de remboursement dans certains pays, sont susceptibles d’entraver le développement du marché à l’horizon prévu.

Grâce à l’utilisation du paradigme pour le co-développement de diagnostics de médicaments pour déterminer la réaction des individus aux alternatives de traitement, cela accélérerait la demande du marché. Des diagnostics compagnons sont développés avec le médicament et utilisés pour vérifier son efficacité ainsi que les effets indésirables qui y sont associés. De plus, des mesures de dépistage alternatives permettent de suivre les réactions aux opioïdes pendant toute la durée du traitement. Ils ont souvent des liens avec les détails moléculaires, protéomiques et métabolomiques des organismes, ce qui se traduit par de meilleurs tests. Les avantages mentionnés ci-dessus du co-développement dans le domaine du diagnostic des médicaments amélioreraient la demande des consommateurs pour les diagnostics compagnons. L’amélioration de la situation réglementaire qui encourage l’entrée des entreprises permettrait l’avenir de l’industrie sensiblement optimiste. Les acteurs du marché développent des produits innovants pour identifier des combinaisons adaptées de diagnostic médicamenteux. Les organismes de réglementation veillent à ce que les médicaments soient disponibles dans le monde entier de manière efficace et sûre. Cependant, les prix élevés pourraient encore entraver la croissance du secteur du co-développement de diagnostics de médicaments.

La demande des consommateurs doit être guidée par l’accent mis sur les activités de R&D menés par les industriels pour créer de nouveaux instruments d’aide au diagnostic efficace. Les appareils technologiquement avancés ont besoin de moins de supports, quels réactifs, qui produisent des résultats en un temps précis. Ces instruments sont utilisés pour divers tests de diagnostic des compagnons, tels que le mélanome, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer colorectal, le cancer de l’ovaire et le cancer du sein. Un large bassin de patients peut augmenter la demande de diagnostics compagnons, car les médicaments traditionnels ne réussissent pas toujours chez tous les patients. La protéine HER2 contribue au cancer du sein et est également considérée comme un biomarqueur. L’augmentation de l’incidence du cancer augmenterait ainsi la demande de diagnostics compagnons et alimenterait ainsi le développement du marché. L’immunohistochimie consiste à reconnaître les antigènes par le concept d’attachement antigène-anticorps. Ce système permet également de mesurer avec une grande précision les imprévus médicamenteux. Les résultats efficaces obtenus grâce à l’utilisation de la technologie d’immunohistochimie renforceront sa préférence.

Les principaux fabricants couverts par ce rapport :

Agilent Technologies, Foundation Medicine, Myriad Genetic Laboratories, Thermo Fisher Scientific, Johnson & Johnson, Arup Laboratories, Abbott, MolecularMD, BioMérieux et Illumina, entre autres.

Portée du rapport :

l’étude vise à évaluer différents segments, leurs tendances de développement individuelles et leur contribution à la croissance de l’ensemble de l’industrie. En outre, la recherche offre des données détaillées sur les facteurs clés tels que les moteurs, les défis, les contraintes et les opportunités et leur impact sur le taux de croissance. Plus important encore, le rapport sur les informations sur le marché fournit des données de veille concurrentielle issues de l’évaluation du marché et aide les entreprises à planifier leurs stratégies de croissance à partir du volume de consommation ainsi que des statistiques prévisionnelles.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives technologiques (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, milliards USD ; 2017-2027) Immunohistochimie Hybridation in situ Réaction en chaîne par polymérase Séquençage génétique



Indication de la maladie Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Cancer du sein Cancer du poumon Cancer colorectal Cancer de la peau



Application Outlook (Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027) (Revenu, milliards USD ; 2017-2027) hôpitaux Laboratoires de diagnostic



Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Diagnostic compagnon.

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord S. Canada

Europe Allemagne Uni France Benelux Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA

Amérique latine Brésil Reste LATAM



